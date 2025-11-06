Cuando se trata de Trump, Virginia es para los que odian



Política





/

Los demócratas recuperaron el dominio, ganando las tres contiendas estatales y la friolera de 13 escaños en la Cámara de Representantes.

Política publicitaria



La multitud aplaude a la candidata ganadora a gobernadora de Virginia, Abigail Spannberger, en Richmond. (Al Drago/Bloomberg vía Getty Images)

“Esto es surrealista”, declaró la victoriosa candidata a la Cámara de Delegados de Virginia, Kimberly Pope Adams, mientras entraba a su estridente fiesta de la victoria el martes por la noche. En 2023, la demócrata perdió su carrera por este escaño en la Cámara de Representantes de Virginia por sólo 53 votos. El martes por la noche, ganó con el 53 por ciento de los votos, derrotando abrumadoramente a la titular republicana Kim Taylor, con su enfoque en la asequibilidad, el derecho al aborto, la atención médica y una distribución más justa de la riqueza en el distrito 82 entre los suburbios blancos y el Petersburgo negro. (Obtuvo un enorme 89 por ciento de los votos en Petersburgo).

Después de visitar a Adams en Petersburgo, escribí la semana pasada que los demócratas de Virginia, que protagonizaron el primer gran retroceso electoral contra Donald Trump en 2017, no mostraron la misma energía ocho años después, aunque la energía era buena.

Quizás me equivoqué.

Al igual que en 2017, los demócratas ganaron las tres contiendas estatales. La recién elegida gobernadora Abigail Spanberger ganó por 15 puntos, más que el margen de Ralph Northam en ese primer levantamiento anti-Trump. Ghazma Hashmi ganó fácilmente la carrera por vicegobernadora, y el controvertido candidato a fiscal general Jay Jones, descartado por sus propias letras espeluznantes y violentas, logró la victoria en la carrera femenina por casi siete puntos.

Pero lo más sorprendente es que los demócratas ganaron 13 escaños en la Cámara de Representantes, elevando su margen en la Cámara a 64-36. Ese fue prácticamente el margen del Partido Republicano en 2017, hasta que los demócratas ganaron quince escaños y casi capturaron la mayoría. Otro contraste: Kamala Harris ganó 59 de los 100 distritos de delegados; El martes por la noche, los demócratas ganaron 64.

“Fue realmente una victoria épica, realmente en línea con Virginia 2017”, dijo Carolyn Fiddler, experta en política demócrata de Virginia. Fiddler fue mi guía para 2017, cuando dijo que “el efecto Trump” llevó a que un número sin precedentes de mujeres se postularan para cargos públicos; como lo traduje: “Si ese maldito imbécil puede convertirse en presidente, yo puedo postularme para un cargo”.

Problema actual



“Esta es la mayoría demócrata más grande en 40 años”, dijo el miércoles por la mañana Heather Williams, presidenta del Comité de Campaña Legislativa Demócrata. «Y vimos un cambio democrático en casi todas las comunidades». De hecho, todas las provincias votaron más demócratas que en 2024, incluso las rojas. El número sin precedentes de candidatos que los demócratas presentaron en los 100 distritos (los republicanos presentaron sólo 84, dejando a 16 titulares demócratas completamente seguros) ciertamente contribuyó a ese impulso. “Por supuesto que esto fue un factor”, dice la Dra. Fergie Reid Jr., cuyo grupo progresista 90 por 90 reclutó rivales en los distritos más rojos (algo que, hay que decir, el Partido Demócrata de Virginia se mostró reacio a hacerlo, temeroso de desperdiciar recursos).

Otras mujeres demócratas, además de Adams, ganaron revanchas tras derrotas en 2023: Jessica Anderson en el área de Williamsburg, Lindsey Dougherty en Chesterfield y Lily Franklin en el condado de Roanoke y Blacksburg. Elizabeth Guzmán, ganadora de 2017, perdió su escaño en el condado de Prince William después de una redistribución de 2023, pero lo recuperó el martes por la noche. (Puede encontrar otras victorias demócratas notables aquí).

En cierto modo, Virginia ha sido la zona cero del ataque de Trump a Estados Unidos. Sus despidos masivos en el sector federal están afectando desproporcionadamente al estado, cuyos suburbios sirven como comunidades dormitorio del gobierno federal. El cierre de 36 días le ha quitado otro mordisco a la economía de Virginia, así como al sentido de justicia del estado.

Adams, quien me dijo que comenzó a correr nuevamente inmediatamente después de su devastadora derrota en 2023, agradeció a sus seguidores que “se negaron a darse por vencidos” en su discurso de victoria el martes por la noche.