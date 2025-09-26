Conoce a Rodney Taylor, el doble amputado que el régimen de Trump está encerrado, listo para la deportación



Los llamados «peores» inmigrantes que el gobierno de Trump tiene en los centros de detención generalmente son personas comunes que intentan llegar a fin de mes.

Rodney Taylor

Donald Trump, JD Vance, Kristi Call, Stephen Miller, Tom Homan y los otros arquitectos del ataque antiinmigrante, los estadounidenses dicen constantemente que la máquina de deportación multimillonaria realizada, realizada por IA, toma la «peor de las peores» de las calles de América.

Durante su horrible discurso de sangre y piso para las Naciones Unidas esta semana, Trump asumió el cierre de los Estados Unidos y otros países dijeron que «fueron al infierno» para seguir una agenda «globalista» y dejar a un gran número de inmigrantes. Los miembros del equipo Trump a menudo afirman que al enviar a los migrantes a centros de detención que son cada vez más similares a los campos de concentración, simplemente expresan el trato brutal que los malos ganan tan claramente y asustan a otros que se atreverían a soñar que este es un país en el que podrían estacionar su esperanza. HOMAN – Se dice que el zar fronterizo éticamente desafiado ha aceptado dinero en efectivo antes de las elecciones de 2024, Cavalier ha rechazado las reclamaciones de condiciones exageradas y duras como «un conjunto de tonterías».

En realidad, ni siquiera conocemos el grado completo de trato cruel. Los inmigrantes simplemente desaparecen de las bases de datos del gobierno, como aparentemente se hizo más de 1,000 en las semanas desde que el cocodrilo de Florida Alcatraz comenzó a cerrar. La ACLU ha llamado a instalaciones como el cocodrilo Alcatraz ‘Black Holes’ y ha afirmado que los miembros de la familia y los abogados de los prisioneros no pueden encontrarlos. Muchos probablemente serán deportados ilegalmente. El gobierno federal ni siquiera fingirá buscarlos. ¿Por qué, si son lo peor de lo peor, por qué lo sufrirías si hubieran desaparecido?

Cuando un francotirador disparó en la instalación de hielo de Dallas el miércoles, matando al menos un espíritu de apego en los inmigrantes, la respuesta de la administración fue criticar a los progresistas por demonizar el hielo. El director inesperado del FBI, Kash Patel, inmediatamente fue a las redes sociales para afirmar que había un motivo ideológico para el tiroteo, y Trump y Noom llegaron a la conclusión de que «perturbó radical a la izquierda» con una aversión al hielo fue la culpa. Hubo, por sí mismo, no una palabra de simpatía por las víctimas reales. Nuevamente, si estos son los peores, ¿por qué desperdiciar los desperdicios con ellos y sus familias?

Pero resulta que lo «peor de lo peor» que se celebra en el archipiélago de detención de inmigrantes estadounidenses, generalmente solo hombres y mujeres que intentan reunirse, tratan de alimentar a sus familias y esperan evitar la deportación para prevenir la pobreza, el caos político, el descenso ecológico y posiblemente tortura y muerte.

Toma a Rodney Taylor. Taylor nació en Liberia en 1978 con extensas desventajas: su pierna izquierda tenía un pie del club; No tenía disco de rodilla ni espinilla; Su pie derecho faltaba; Su mano derecha solo tenía un pulgar. Cuando tenía 2 años, Shriners Children’s Hospital lo trajo a los Estados Unidos para una extensa serie de operaciones. Sus padres se establecieron en el condado de Gwynette, Georgia, y en los próximos años el joven había amputado ambas piernas y montó prótesis de última generación. También tenía varias operaciones de plástico en su mano para construir el dedo rosado para poder entender los objetos entre el pulgar y el dedo.

Su familia se quedó en los Estados Unidos. Un niño con dos piernas faltantes y una mano paralizada, después de todo, se toparía con un grave peligro en la guerra Liberia. Como reconocimiento de esto, cuando Taylor tenía 7 años, el gobierno de los Estados Unidos le dio una I-130, una «petición para un miembro de la familia alienígena», presentada por un ciudadano estadounidense o un miembro legal permanente de la familia, que pone al destinatario en el camino hacia una tarjeta verde. La I-1330 lo protegió contra la deportación y pudo comenzar a su familia el proceso de solicitudes del estado legal para el niño.

En los próximos años, sus padres recibieron el estado de un residente permanente y luego la ciudadanía. Pero Taylor no estaba tan feliz. A los 17 años fue arrestado y acusado de robo residencial, aunque apenas podía caminar y hay dudas de si podría haber estado complaciendo físicamente el crimen. Según el consejo de su abogado, argumentó culpable y el juez lo sentenció a un período de prueba.

Debido a que Taylor no podía pagar los costos judiciales de $ 750, resultó ser contrario a las condiciones de su período de prueba y el adolescente finalmente cumplió nueve meses de prisión. La mayor penalización fue que mantenía su búsqueda de un estatus legal permanente. Incluso cuando se legalizó el estado de sus padres, permaneció en un limbo legal. No seguiría capaz de reclamar los beneficios del gobierno y no estar apagado. En las siguientes décadas, trabajaría en efectivo debajo de la mesa para ahorrar dinero para comprar sus prótesis de piernas.

Taylor se formó como peluquero, fundó una carrera exitosa, engendró a siete hijos y se convirtió en un elemento fijo en su hombre de la comunidad que lo cortaría gratis en encuentros de regreso a la escuela, recaudadores de fondos de la iglesia y conciencia sobre el cáncer de seno.

En 2010, que necesitaba una gracia para ayudar a su caso de inmigración a avanzar, apeló a la Junta Estatal de Perdones y Libertad Condicional. Y el 2 de diciembre de ese año, después de que la junta fuera ‘ciudadano ciudadano [who] está completamente rehabilitado: «Obtuvo una gracia completa. Sus abogados le dijeron que si permanecía fuera de problemas durante siete años, podría presentar una solicitud para cambiar su estado de inmigración. Sin embargo, el papeleo, sin embargo, declaraba que no era» inocente «, y ordenaba que todos los» derechos civiles y los derechos políticos, excepto el derecho de recibir, transportar o transportar «productos de incendios en los productos comerciales de incendios.

Más de 14 años después, en la carrera a la inauguración de Trump, Ice usó este idioma para justificar el arresto de Taylor por su prometido, Mildred Pierre y sus hijos pequeños. No podría haber sido una ‘gracia completa’, razonaron, si aún no se le permitía usar o poseer una pistola, por lo que seguía siendo una alta prioridad para la deportación. «Estaba devastado», me dijo Taylor, que estaba lejos en el proceso de legalización de su estatus, sobre el arresto. «Acababa de estar comprometido 10 días antes».

Taylor ha estado en el Centro de Detención de Stewart en Georgia durante más de ocho meses, tiempo al leer la Biblia, jugar al ajedrez y escribir en su diario. Él tiene un dolor constantemente, porque sus prótesis dependen de la energía de la batería para su flexibilidad. Cuando el poder cae hacia abajo, siente que sus extremidades arrastran objetos enormes, pesados ​​y rígidos. Sus tocones se han conmocionado porque está aterrorizado de quitar los soportes, que mantienen sus prótesis en su lugar, por la noche, temerosos de que sean robados o rotos. Solo puede caminar distancias cortas, pero los guardias a menudo no permiten que otros prisioneros vayan a la cafetería por él y traigan sus comidas a su celda. E incluso si hacen eso, la comida, dijo, «es terrible. No es bueno para ti y alimentan las mismas cosas todos los días». Si tiene un problema médico y presenta una solicitud para una cita, lleva dos semanas antes de que la instalación le enviaría una respuesta.

Una vez al mes, Mildred y sus hijos entran en un minibús y conducen las dos horas y media para ver a Taylor. Cuando llegan allí, dijo que solo pueden visitar durante una hora a través de una pared de partición de vidrio. A diferencia de eso, se comunican por teléfono. La pareja estima que gastan más de $ 100 por semana en cuentas telefónicas. En el teléfono, él le dice que los oficiales de ICE lo han presionado repetidamente para firmar el papeleo y acepta deportar.

Es difícil imaginar cómo este hombre de 47 años puede ser contado para lo peor de lo peor. Él es, su familia, un sostén de la familia amoroso, cariñoso y duro. «Tiene una sonrisa muy contagiosa y contagiosa, un Eddie Murphy -lach», me dijo su prometido.

Sin embargo, el gobierno quiere enviarlo de regreso a Liberia, donde ya no tiene 2 años. Si es deportado, Pierre dijo: «Morirá. No tienen ese tipo de alojamiento médico. No hay apoyo médico. Sería una sentencia de muerte. Casi me siento como una viuda, y no está muerto».

Trump y sus secuaces contra la supuesta tendencia a la violencia de los progresistas. Pero, ¿cómo se llama arrojar un doble amputado en prisión para poner a ese hombre bajo presión en proporción automática a un país en el que probablemente se encontrará con una muerte rápida? Me parece que lo peor de lo peor no son los que son deportados; Ellos son los que deportan.