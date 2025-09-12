Cómo santificar a un supremacista blanco



Sobre el brutal asesinato de Charlie Kirk, el cierto retroceso y el problema de armas furioso de este país.

Un monumento improvisado se establece en la oficina central de Turn Point USA después de disparar en una universidad de Utah el miércoles de Charlie Kirk. (Ross D. Franklin / AP Photo)

Está claro que tengo que comenzar esta semana con otro acto inútil de la violencia de armas. El miércoles, un adolescente no geïdentificado disparó a dos de sus compañeros de clase en la Escuela Secundaria Evergreen en el condado de Jefferson, Colorado. El tirador luego dirigió el arma, esas autoridades descritas como un revólver, en sí mismo y se quitó la vida. Sus dos víctimas permanecen en el hospital, una en estado crítico.

Los disparos en la escuela se han convertido en una característica tan consistente de nuestra sociedad que reaccionamos casi casualmente a ellos. Solo la familia y los amigos de los involucrados lloran a las víctimas. Las banderas no se reducen a medio mástil por respeto por inocentes vidas jóvenes tomadas en lugares de aprendizaje y educación. Los políticos no tratan las tragedias con ideas fascinantes para resolver el problema. Los presidentes no expresan la nación de la Oficina Oval para ofrecer su plan para obtener armas de las escuelas y mantener a nuestros hijos seguros.

A diferencia de algunas personas, no creo que el tambor constante de la muerte y la violencia en las escuelas de nuestra nación sea un precio aceptable para pagar la libertad de tener un arsenal privado. No creo que la segunda enmienda deba interpretarse como un pacto de asesinato-suicidio.

Cada vida perdida de violencia de rifle es una tragedia que se debe prevenir. Nuestro país se niega a evitar esto. Estos tiroteos no son inevitables. Hemos elegido vivir de esta manera, bajo la amenaza opresiva de la violencia de armas. Y nuestras elecciones son terribles.

Lo malo y lo feo

El activista legal Charlie Kirk fue brutalmente asesinado mientras pronunciaba un discurso en Utah. Sus últimas palabras fueron «contando o no contando a Bendegeweld» cuando respondió a una pregunta gritada sobre la cantidad de tiroteos masivos. Le sobreviven una mujer y dos hijos. Mi participación en su familia, amigos y seres queridos.

Al final del jueves por la noche, el supuesto atacante de Kirk fue detenido. Todavía no conocemos los motivos del tirador, pero eso no ha detenido que los medios de ala blanca salen a sobrecarga con llamadas telefónicas para ir a «guerra» con la izquierda.

El presidente Donald Trump respondió a la muerte de su aliado político de la única manera que sabe cómo: con amenazas y promesas de represalias contra sus enemigos políticos.

Limpiar los votos de los medios que no están dispuestos a adorar la carrera odiosa y racista de Kirk ya ha comenzado. MSNBC despidió al analista Matthew Dowd, quien dijo en respuesta al tiroteo: «Los pensamientos odiosos conducen a palabras de odio, que luego conducen a acciones de odio». Decir la verdad en la televisión nunca es el paso de carrera inteligente.

Mientras tanto, HBCUS en el estado de Virginia se vio obligado a cancelar clases después de que recibieron una serie de amenazas creíbles. Para resumir, un hombre blanco fue asesinado por otro hombre blanco por razones que aún no lo sabemos, pero de alguna manera significa que las personas negras tienen que atrapar el infierno.

Trasas inspiradas

La nación Joan Walsh se niega a olvidar quién era realmente Charlie Kirk, y qué representaba realmente. Esto es lo único que voy a vincular en este espacio esta semana. No solo porque está muy bien escrito, sino también porque se niega a aceptar la sudén de ala de ala blanca de la carrera de Kirk. El hecho de que La nación En contraste con, no sé, esta pieza publicada, el despido de Joan Walsh por el poder de recordar cosas que sucedieron es un buen ejemplo de por qué trabajo aquí, y no en otros lugares.

El peor argumento de la semana

Actualmente, Internet está inundado de malas tomas sobre Charlie Kirk, pero hay un hombre que decidió usar los ingredientes de cada mala toma y resolverlos en una pendiente que actualmente está en Capsulada todo con los principales medios de comunicación blancos. Ese hombre es Ezra pequeño. Su pieza, sin saberlo, titulada ‘Charlie Kirk se practicó de la manera correcta’, va más allá de la mera hagiografía de un hombre cuyas últimas palabras literal fueron un insulto racial para lograr un nivel de desprendimiento intelectual de la realidad que creo que solo puede ser logrado por un hombre blanco en Estados Unidos.

Klein escribe: «No puedes hacer mucho de lo que Kirk creía y la próxima explicación sigue siendo cierta: Kirk practicó la política de la manera correcta». Quiero que la gente aquí preste atención a las opciones de palabras de Small, porque casi cada una de ellas está cubierta de disculpas supremacistas blancas. Una buena conferencia:

«En amor»: ya ves, porque un hombre blanco como Ezra es un discurso político y político, una cuestión de gusto. No hay duda No me gustó Cuando Kirk dijo que la muerte de Gay debe ser apedreada, pero para él es solo una cuestión de preferencia. Para otras personas, digamos, por ejemplo, los gays que habrían sido apedreados si Kirk hubiera sido más efectivo en sus objetivos políticos, Kirk no era solo un provocador desagradable, su ideología era una amenaza para su existencia. O toda una clase de personas o no tener derecho a existir No es un juego para algunos de nosotros, como lo es para Ezra.

«La siguiente explicación sigue siendo cierta»: siento que un hombre precede a una explicación con algo con el poder de «lo que voy a decir es cierto», mentirán.

«Kirk practicó la política de la manera correcta»: en primer lugar, «exactamente de la manera correcta» no es un hecho que se puede demostrar que es ‘verdadero’. Es un juicio de valor. Y los juicios de valor pueden ser cuestionados, independientemente de la persona blanca que les permita rotar y afirma que sus juicios son hechos. Cuando miramos qué valores pequeños apoyan a través del avatar de Kirk, vemos que Kirk practicó la forma más de división política. Los objetivos de Kirk eran de indignación, no enriquecer. Practicó la política del acoso escolar y amenazante. Llamó a empatía una «palabra hecha» y dijo que las mujeres negras perdieron el «poder de procesamiento» de sus homólogos blancos. ¿Kirk tenía derecho a decir estas cosas? Absoluto. ¿Debería haber sido asesinado por practicar la política de la manera en que lo hizo? En absoluto. Pero decir que practicar la política a su manera era «justo», es para ser honesto, una explicación desagradable del Sr. Klein. Ni siquiera creo que haya una forma «correcta» de practicar la política, pero si es así, ciertamente no creo que la única forma real sea denigrar a los negros y amenazar la existencia de la comunidad LGBTQ. Quiero que la gente practique políticamente, sea mejor que Charlie Kirk. Y Ezra pequeño.

El artículo de Klein condena la violencia política. Por supuesto que estoy de acuerdo. Pero condenar la violencia política como columnista de opinión es un poco como condenar la revolución francesa si eres miembro de la aristocracia. Nos interesa condenar el asesinato violento de las figuras públicas, porque todos sabemos que podemos ser el siguiente. Eso no nos hace empáticos, graciosos o más iluminados que el denominador menos común en las redes sociales, hace nuestro interés propio.

Además, es muy posible condenar la violencia política y llorar a las víctimas de la violencia política sin alabar la influencia política de las víctimas de la violencia. Klein falla, eso debería ser.

Charlie Kirk representó lo peor que el discurso político estadounidense tenía para ofrecer, y desearía que todavía estuviera vivo, para poder ver eso en su rostro, una y otra vez. Desearía que viviera lo suficiente como para ver todo lo que trabajaba para desmoronarse en todas partes a su alrededor.

¿Ves lo que hice allí, Ezra? Realmente no es difícil.

Lo que escribí

Antes del tiroteo, la historia más grande en Estados Unidos era el permiso de la Corte Suprema de Perfiles Raciales contra los latinos. Escribí sobre eso aquí. Después de que los medios de comunicación blancos hayan terminado de celebrar su torturada mascota de racismo e intolerancia, espero que podamos reanudar nuestra conversación sobre cómo el resto de nosotros se ve obligado a vivir en este estado supremacista blanco.

En noticias que no están relacionadas con el caos actual

Lo siento, la gente, no lo tengo en mí esta semana. Todos son caos, todo el tiempo e incluso mis increíbles poderes de auto -distribución ahora se sienten un poco vaciados. Los malditos yankees mantuvieron un momento de silencio para honrar a un hombre cuya vida estaba dedicada al derivación de personas como yo y personas que me importan, pero de alguna manera en la muerte es ese hombre un verdadero yanqui? Nunca he estado tan feliz de ser fanático de los Mets en toda mi vida.

Todo lo que puedo hacer es tratar de soportar la tormenta. Los blancos violentos tienen la sangre, y eso generalmente significa cosas increíblemente malas para personas como yo. Tengo actuaciones públicas que probablemente tengo que cancelar. Espero sobrevivir esto al permanecer tan lejos de los blancos como pueda hasta que se rompe su fiebre.