Cómo poner a las comunidades rurales en el centro del movimiento anti-Trump

Los activistas rurales están dispuestos a ocupar su lugar y desempeñar su papel en las coaliciones que se están formando.

Loretta Jasper, izquierda, y Jo Schwartz saludan a un vehículo que pasa por Buckeye Avenue en el centro de Abilene, Kansas, durante una protesta «No Kings» el sábado 14 de junio de 2025. (Brian scratch/Missourian vía AP)

Los demócratas y otros sectores de izquierda deben poner a los trabajadores, los agricultores y las comunidades rurales en el centro de los esfuerzos para derrotar al trumpismo. No hay duda de que los activistas rurales están dispuestos a ocupar su lugar y desempeñar su papel en las coaliciones que se están formando. Esto quedó claro en las manifestaciones que tuvieron lugar en cientos de pueblos y ciudades de todo el país con motivo del Día de Acción Sin Reyes el 18 de octubre.

Pero en las bases están sucediendo muchas más cosas. Por ejemplo, en septiembre, el representante estadounidense Ro Khanna (D-CA) se unió a activistas de más de treinta estados para abordar la urgente necesidad de invertir en comunidades rurales y de clase trabajadora y proponer políticas transformadoras (como el Nuevo Trato Rural) que combatirán el enorme poder corporativo y ayudarán a nivelar el campo de juego para los trabajadores estadounidenses.

Desde su lanzamiento, se han llevado a cabo una docena de eventos adicionales como parte de la campaña, que van desde reuniones estilo ayuntamiento en las zonas rurales de los Apalaches hasta manifestaciones virtuales centradas en lo que la izquierda debe hacer para recuperar a los trabajadores.

Organizaciones locales, regionales y nacionales se han sumado a la campaña, cada una organizando una serie de acciones y eventos que se centran en las preocupaciones de la clase trabajadora y rural de diferentes maneras. Los socios de la campaña incluyen la Iniciativa Puente Urbano Rural, los Demócratas Progresistas de América, la Iniciativa de Democracia Rural, el Equipo de Campo Seis, Public Citizen y una docena más.

La actual resistencia contra Trump ha logrado organizar miles de eventos con millones de participantes. Sin embargo, hay dos lagunas importantes que han obstaculizado su eficacia para construir una base lo suficientemente amplia como para detener sus acciones más destructivas: la falta de atención sostenida al grave daño que se está causando a la población rural y trabajadora, y la ausencia de una visión, una plataforma política y un plan de acción claros a favor de los trabajadores y de las zonas rurales. Esto volvió a quedar claro en las manifestaciones de No Kings, donde (fuera de las comunidades rurales donde los activistas comenzaron a enmarcar el debate) carteles, cánticos y publicaciones en las redes sociales ignoraron en gran medida el terrible dolor que enfrentan los agricultores y las familias trabajadoras en las pequeñas ciudades bajo Trump. Estas piezas faltantes son el núcleo de la campaña Más allá de la resistencia.

Como lo expresó Jared Abbott, director del Centro para la Política de la Clase Trabajadora: “La campaña Más Allá de la Resistencia es exactamente lo que necesitamos ahora: una clara devolución a las promesas vacías que la administración Trump ha hecho a los trabajadores estadounidenses, junto con una visión creíble y con visión de futuro para ayudar a la clase trabajadora y a la América rural, una visión de la que ambos partidos principales carecen gravemente”.

Problema actual



La campaña consta de cuatro elementos centrales: primero, los trabajadores y los residentes rurales demuestran el compromiso de la izquierda con ellos amplificando constantemente su lucha y el daño que les ha causado la administración Trump. La campaña ha creado un “Rastreador de traición”, que se actualiza periódicamente para incluir algunas de las muchas formas en que esta administración socava y perjudica a los trabajadores, los sindicatos, los agricultores familiares y las pequeñas empresas, los empleos manufactureros y los consumidores. También ofrece sugerencias de lemas y declaraciones para usar en mítines de resistencia y otros eventos. Si bien el tema común en estas protestas es burlarse de las abundantes deficiencias de Trump y defender principios aparentemente abstractos, nuestros lemas se centran en los temas concretos que más importan a los trabajadores.

El segundo elemento de la campaña destaca «historias de éxito rural», ejemplos de organizaciones y empresas locales que tienen un impacto real en la atención sanitaria, la revitalización de pequeñas ciudades, la revitalización económica y agrícola y mucho más. La campaña proporciona enlaces a estos grupos, así como sugerencias de idiomas para aumentar y generar apoyo para ellos.

El tercer elemento de la campaña es presentar una visión clara, respaldada por políticas concretas, para alterar el sistema y abordar las quejas de la población rural y de la clase trabajadora. Es esencial que los millones de estadounidenses que creen con razón que el sistema está manipulado en su contra vean a la izquierda ofreciendo acciones y políticas específicas que construirán un nuevo sistema, uno que nivele el campo de juego y controle el poder corporativo desenfrenado. Para lograrlo, la campaña ofrece ahora dos plataformas políticas importantes: el New Deal Rural y el Plan de Acción de Política Rural, y hay otras en proceso.

El elemento final es apoyar y ampliar los esfuerzos de participación local diseñados para reconstruir la confianza a través de divisiones ideológicas a través de acciones locales prácticas y concretas. La iniciativa Community Works, actualmente activa en seis estados, ofrece un modelo exitoso de esfuerzos locales de generación de confianza que los demócratas y progresistas están llevando a cabo en los condados rurales. La campaña ofrece oportunidades, incluida una Cumbre Nacional de Trabajo Comunitario celebrada el 22 de octubre, para que las personas aprendan más sobre este enfoque y tomen medidas para iniciar capítulos locales dondequiera que estén.

Beyond Resistance ha tenido la suerte de atraer a varios miembros de la Generación Z y otros participantes más jóvenes. Una de estos jóvenes líderes, Lily Forand, fundó la fundación El nuevo populistalo resumió muy bien: «Nunca ha habido un momento más importante para que la izquierda se conecte con los votantes rurales y de la clase trabajadora. Esta campaña está haciendo un trabajo esencial para conectar estos dos mundos y lanzar un movimiento que construya una representación política real de la clase trabajadora». Eso es lo que la izquierda debe hacer ahora para detener a Trump, y eso es lo que debemos hacer a largo plazo si queremos construir un país para muchos, no para unos pocos.