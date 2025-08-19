Como funcionarios elegidos progresivos, elegimos tanto el populismo económico como la abundancia



Política





/

La agenda de la agenda hace que el populismo progresivo sea más efectivo.

Política publicitaria



La construcción continúa en un complejo de apartamentos para uso mixto que el 20 de agosto de 2024 contiene más de 700 unidades de viviendas y 95,000 pies cuadrados de espacio comercial en Los Ángeles, California. (Mario Tama / Getty Images)

No pasó mucho tiempo después del lanzamiento del libro de Ezra Klein y Derek Thompson Abundancia Para que el discurso posterior se polarice en dos campos. En el primer campamento había escritores como Jonathan Chait, quien escribió El Océano Atlántico Esa abundancia es un «ataque a la constelación de organizaciones activistas … que controlan la política progresiva y tienen una influencia significativa en el Partido Demócrata». En el segundo están personas como Aaron Rivunberg, que advirtió La nación Esa abundancia «se usa explícitamente para socavar el tipo de cambio de marca populista» que necesitan los demócratas. Si bien Rivunberg y Chait están de acuerdo en poco, están de acuerdo en una cosa: la abundancia y el populismo progresivo están fundamentalmente en desacuerdo.

Pero si bien el populismo económico de abundancia está en sus redes sociales y en Washington, DC, algo muy diferente sucede en el acto. En las ciudades de los Estados Unidos, los progresistas son aquellos que están a la vanguardia de la política. ¿Cómo sabemos? Porque como funcionarios progresistas de cuatro ciudades en todo el país, somos uno de los primerosas de tomar la agenda de abundancia en acción. Los cuatro somos abundancia entusiasta y populistas económicos dedicados.

El movimiento abundante proporciona al gobierno al que debe alcanzarse con recursos suficientes y fácilmente disponibles, mientras cumplen sus promesas de manera eficiente y efectiva. Debido a esa lente, la abundancia y el populismo económico son ingredientes que funcionan mejor juntos. Esto se debe a que es más fácil hacer que la esencia, como la atención médica, la vivienda asequible, la energía y el transporte de construcción, y por lo tanto, más barato, para pagarlo aún más fácil de pagar a través de impuestos progresivos y nos permite servir a nuestras comunidades de manera más justa. La abundancia hace que el populismo económico sea más efectivo.

Problema actual



A nivel local, la vivienda es la política donde puede ver más claramente cómo la abundancia de políticas y populismo económico funcionan juntos. Según la opinión de que la abundancia y el progresismo en un conflicto inherente, los funcionarios locales deberían elegir entre una reforma y política prohesante, como la protección de reubicación y las inversiones en el hogar asequibles. Pero en Seattle, el funcionario local Teresa Mosqueda hizo los dos: apoyó una ciudad en toda la ciudad Y El Fondo de Autodeterminación de la Comunidad de Vivienda de JumpStart, que envía dinero de un nuevo impuesto salarial progresivo en proyectos contra el desplazamiento, ha enviado el dinero.

Del mismo modo, el concejal Burhan Azeem dirigió la aprobación de las reformas más ambiciosas de uso de la tierra de Estados Unidos en Cambridge, Massachusetts, Y Empujó a la ciudad a profundizar sus inversiones en viviendas sociales. Zo Qadri y Anna Bawley de Austin de Anchorage han administrado de la misma manera que tanto las reformas de vivienda de Yimby como las redes de seguridad locales más fuertes, a través de políticas como la amplia protección contra inquilinos (Qadri) e inversiones públicas en cuidado infantil (Brawley).

Tanto nuestra política de abundancia como nuestra política de redes de recolección son parte de la misma estrategia extensa y visión de política. En primer lugar, queremos construir un futuro justo, próspero y justo para todos nuestros votantes con la ayuda de todas las herramientas disponibles. Esto significa que se hace más fácil construir casas de costos de mercado, porque una gran cantidad de evidencia muestra que la producción de producción se está dejando para todos para todos. Pero también significa subsidiar el cuidado infantil, uno de los costos más importantes que comen en el salario de trabajo de las familias trabajadoras. Y significa establecer una fuerte protección para los inquilinos, porque una mayor producción de viviendas no tiene que estar a expensas de la reubicación de los residentes existentes. Y significa invertir en viviendas asequibles subsidiadas, incluidas viviendas públicas y sociales, para garantizar que incluso las personas en el extremo más bajo de la escala de ingresos tengan un lugar decente para quedarse, mientras trabajan con el trabajo organizado para garantizar que nuestras inversiones también creen buenos empleos.

Juntos, la abundancia y el populismo económico crean retroalimentación positiva Klussen. Tome el cuidado de los niños: cuando más construcción de viviendas garantiza que caigan los precios de los alquileres, esto significa que más profesionales de cuidado infantil pueden permitirse vivir en nuestras ciudades, lo que facilita la oferta de cuidado infantil para todos. Y cuando las casas de carreras de mercado son asequibles para personas de la clase media y la clase trabajadora, esto significa que nos centramos de manera más efectiva en las inversiones en alojamiento público y subsidiado hacia ingresos muy bajos, y hacia nuestras cabezas. Cada dólar que hemos colocado en una política progresiva se extiende más allá de la abundancia.

Por supuesto, la abundancia es aproximadamente muchos más que planes de zonificación. Como funcionarios locales, que casualmente hemos centrado mucha atención, porque la vivienda y el uso de la tierra son áreas donde los gobiernos locales tienden a ejercer mucho poder. Pero los progresistas también conducen a la expansión de energía limpia, transporte público, infraestructura verde y opciones para viviendas sociales. Incluso políticas como el pre-k universal, para la que la humedad de Azeem en Cambridge-Zou puede considerarse una política de «abundancia», porque se expanden sobre ampliar el suministro de un importante interés social.

En última instancia, de eso se trata esto. Estamos dirigidos por una creencia compartida de que todos son viviendas decentes, transporte seguro y útil, atención médica de alta calidad y todos los demás suministros con los que alguien puede llevar una vida de libertad y dignidad. La abundancia es una herramienta para lograr ese objetivo, y pudimos usarlo sin poner en peligro nuestros principios populistas progresivos y económicos. La abundancia es incluso una de las cosas que hicimos posible actuar de acuerdo con esos principios.