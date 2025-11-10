

La desaparición de la plataforma es más grande que una sala de redacción.

moda adolescenteLa disolución de la organización marca un cambio preocupante: el lento colapso de las plataformas dispuestas a publicar la verdad sobre el daño y la curación en Estados Unidos. (Phillip Faraone/Getty Images para Teen Vogue)

Cuando supe que moda adolescente fue incluido Moda y el equipo político había sido despedido, se sintió como un golpe más en una época de interminables malas noticias. Durante casi diez años moda adolescente Era un hogar improbable para algunos de los periodistas jurídicos más sagaces del país. Mientras que otros medios buscaban clics o suavizaban el lenguaje, moda adolescente publicó agudos ensayos sobre las prisiones, la criminalización del aborto, la brutalidad policial y la democracia misma. Los escritores no sólo analizaron sistemas de desigualdad e injusticia; También pasaron el micrófono a quienes empezaron a usarlo ellos mismos.

Vogues adolescentes La disolución señala un cambio más preocupante: la desaparición silenciosa de voces expertas de los principales medios de comunicación y, más ampliamente, el silenciamiento de quienes desafían las narrativas dominantes que infunden miedo y que consolidan el apoyo a las agendas políticas de derecha. No es coincidencia que este silencio se desarrolle junto con un ataque más amplio contra los propios sindicatos, evidente en las luchas sindicales en redacciones como Condé Nast y una Junta Nacional de Relaciones Laborales debilitada. Estos ataques son fundamentales para la forma en que las fuerzas autoritarias consolidan el poder y ejercen control.

Como defensor público durante casi una década en Brooklyn, pasé largos días en salas de audiencias abarrotadas donde las vidas se decidían en minutos, a menudo sin audiencia, sin cámaras y con poca comprensión del mundo exterior. Lo que más me llamó la atención fue cuántas voces brillantes fueron ignoradas: las personas que viven con la injusticia todos los días, los defensores que presenciaron de primera mano las fallas del sistema y los defensores y organizadores que intentaron transformarlo. Esa frustración me llevó a fundar Zealous, una iniciativa comprometida a ayudar a las personas más cercanas a la injusticia a contar sus propias historias y cambiar la comprensión del público sobre lo que realmente requieren la seguridad, la salud y la justicia.

moda adolescente se volvió rápido el medio que dio vida a esa visión. Celoso colabora con moda adolescente a docenas de artículos que enseñaron a los lectores algo poco común en los principales medios de comunicación: cómo funciona realmente la justicia y para quién.

Estas historias narran la última década de crisis y resistencia de Estados Unidos, desde la revelación en 2018 del colapso del sistema de defensa pública de Luisiana, en la que los abogados describieron el «examen de vidas humanas», hasta ensayos sobre la lucha contra el mito del «superdepredador» y la criminalización de los sobrevivientes de traumas. Durante la pandemia de Covid-19 moda adolescente y Zealous se unieron para publicar relatos de primera mano desde el interior de la cárcel del condado de Cook, uno de los brotes más mortíferos del país. A raíz del levantamiento de George Floyd, colaboramos en informes que explican cómo la “copaganda” da forma a lo que el público cree sobre la seguridad. Y luego la Corte Suprema lo anuló. Roe contra WadeJuntos hemos conectado los puntos entre los derechos reproductivos y el castigo penal.

En total, colaboramos en casi treinta artículos y proyectos de video que trazaron una historia viva: la crisis de la defensa pública, el encarcelamiento masivo, la negligencia pandémica, la represión de las protestas, la criminalización del aborto y el surgimiento de la imaginación abolicionista. Estos artículos proporcionan una cronología de cómo una generación aprendió a cuestionar el castigo en sí. También fueron campos de entrenamiento para lectores (muchos de los cuales se enfrentaban a estos temas por primera vez) y mostraron cómo deberían ser los medios críticos: valientes, interseccionales y rigurosos.

Eso moda adolescente De todos los medios de comunicación se convirtió en un pilar de la justicia seria, el periodismo no fue una coincidencia. Los editores entendieron que el feminismo sin libertad es vacío. Trataron a los jóvenes no como consumidores, sino como participantes de la democracia. Y modelaron cómo se ve el verdadero coraje editorial: contratar escritores encarcelados y defensores de base, impulsar historias basadas en el trauma y publicar trabajos que exigieran algo mejor del sistema y de nosotros.

La desaparición de esa plataforma es más grande que una sala de redacción. Señala el lento colapso de los espacios dispuestos a publicar la verdad sobre el daño y la curación en Estados Unidos. Las redacciones son cada vez más pequeñas. Los cimientos están retrocediendo. Y los periodistas con mayor conocimiento de la justicia (a menudo mujeres, género fluido y personas de color) son los primeros en perder sus trabajos. Esta contracción no es neutral; es política. Cuando los medios que los abolicionistas, los defensores públicos y los sobrevivientes quieren publicar desaparecen, la comprensión pública disminuye. La democracia se está debilitando.

moda adolescenteEl trabajo de ‘s fue originalmente impulsado por la misión de educar y empoderar a mujeres y niñas jóvenes. Pero con el tiempo llegó mucho más lejos: la cobertura atrajo al público en general, académicos, legisladores y líderes culturales. Dio forma al debate y dio forma a las políticas. El alcance y la influencia del equipo demostraron que el periodismo serio y orientado a la justicia podía prosperar en lugares inesperados y que los medios juveniles podían cambiar el mundo.

No sé si Condé Nast cambiará de rumbo. Espero que lo sea. Pero si lo es o no moda adolescente sobrevive, el movimiento por la verdad debe encontrar un nuevo hogar. Necesitamos editores que vean la experiencia en la experiencia vivida y necesitamos financiadores que reconozcan que el periodismo jurídico es fundamental para la democracia. Pero también necesitamos lectores que sigan buscando perspectivas. moda adolescente elevado: para resistir la idea de que los comentaristas de cable o los expertos políticos sean nuestros únicos expertos.

Los verdaderos narradores de la verdad siguen ahí: los organizadores, los sobrevivientes, los defensores y las personas directamente afectadas que entienden lo que requieren la seguridad y la justicia. Nuestra democracia depende de si decidimos seguir escuchándolos.