El ex armador de los Washington Wizards se retira de la NBA, pero las protestas anti-Trump encarnan su resistencia swaggy.

Los manifestantes escuchan una banda Go -Go durante una protesta «DC gratuita» en Washington, DC, el 21 de agosto de 2025. (Eric Lee / Bloomberg a través de Getty Images)

A medida que termina el verano, los villanos de hielo enmascarados y bañados y la milicia de la Guardia Nacional de Estado Rojo, un Washington, DC, antinaturalmente tranquilo, DC. Hace cinco años, la ciudad era diferente. Después del oficial de policía de 2020 en George Floyd, las manifestaciones multirraciales masivas llenaron las calles. Aunque estas protestas fueron constantes, hubo una que debíamos recordar esta semana. Comenzó el centro en el Capitolio One Arena, la casa de los Washington Wizards de la NBA y fue dirigido, Bullhorn en la mano, por el capitán de los magos John Wall.

El 19 de agosto, Wall se retiró en silencio de la NBA después de una carrera de 11 años cruzada por Star. Las lesiones han cortado dramáticamente el mejor momento de la pared corta, pero durante varias temporadas capturó la imaginación de Washington, DC.

El baloncesto es una forma de vida en la región de DC, Maryland y Virginia. Incluso hay un documental del producto local llamado Kevin Durant Condado de baloncesto: en el agua Sobre el increíble porcentaje de los profesionales que provienen de estas partes. Incluso un equipo de la NBA por encima del promedio sería una obsesión aquí. En cambio, DC tiene los magos. La última vez que ganaron un campeonato, Jimmy Carter fue el hombre más poderoso de la Tierra. La última vez que ganaron 50 juegos, ET todavía tuvo que llamar a casa. Y, sin embargo, hubo un momento en el que parecía que John Wall usaría toda la electricidad del baloncesto no utilizada en el área y llevaría a los magos, especialmente en algún lugar.

DC amaba a Wall, y no solo por su juego de juego Quicksilver, lúpulo galardonado y 360 grados, talento de piso abierto. Ni siquiera fue porque Wall dio dinero a comunidades desfavorecidas y realmente parecía disfrutar trabajando con niños. Fue que la familia del muro fue destrozada por la pobreza y el sistema de detección de masas de este país. Fue criado por su madre, Frances Pulley, quien trabajó varios trabajos para criarlo a él y a sus dos hermanas. Su realidad y autenticidad en la actual NBA aplanada y entrenada en los medios, donde todos quieren ser un influenciador, pero pocos tienen algo que decirle una estrella en el agujero de la escuela en la ciudad. Reproches de radio deportivos blancos como Colin Cowherd Hukd Waste Reaccionario Waste, incluido el argumento de que, dado que el padre de Wall fue encarcelado, Wall no se podía confiar en un «líder». El racismo y el desprecio de la clase de que Wall opuestos a los comentaristas conservadores solo lo vinculó más en la comunidad de DC. En la mejor muestra de respeto, se pintó una pintura de pared de dos correos del lado del legendario Ben’s Chile Bowl de DC. En 2020 esta era la ciudad de John Wall.

Entonces el muro decidió, en el apogeo de su influencia cultural en la ciudad, que tomaría un megáfono y lideraría a ese Marte. Ahora se pierde a John Wall, y no porque los Wizards probablemente volverán a ser terribles. Lo extrañamos, y personas de integridad como él, porque el alcalde de DC, Michael Bloomberg Acolyte Muriel Bowser, es la siembra de la cara. Después de las elecciones de 2024, Bowser hizo todo para mostrarle al gobierno de Trump que no sería espina de su lado. El presidente incluso la felicitó el 8 de julio por la relación que construyó con su chef, Susie Wiles. Elogió sus conversaciones sobre «probar» una adquisición en DC. Esto recibió poca atención en ese momento. Debe revisarse para preguntar cuándo Bowser sabía que esta ocupación sucedería y qué hizo para preparar la ciudad.

Los centristas aún no entienden que llegar al gobierno de Trump solo se interpreta como una debilidad. Bowser, luchando, ahora afirma lo que Trump no «una adquisición federal», sino «un aumento en la presencia de la aplicación de la ley». Eso está completamente en contacto con la depresión, la ira y el miedo que gran parte de la ciudad. Bowser ni siquiera puede hacer lo que la alcaldesa Michelle Wu hizo en Boston y dijo esta semana: «Deja de atacar a nuestras ciudades para ocultar los fracasos de tu administración». Bowser dice anteriormente que lo peor de los puntos de control militar que exigen los documentos de las personas es que extenderán los tiempos de operación vivos.

Bowser no va a salvar esta ciudad y John Wall ya no vive aquí. Pero los residentes de DC no están esperando a los políticos o íconos culturales sin feck. Comenzamos a ver proverbios, grandes conferencias de prensa al aire libre, manifestaciones espontáneas anti-ED que flotan a los federales de las calles, grupos de vecinos que suenan ollas y sartenes por la noche, y el liderazgo de grupos como los sueños más salvajes de Harriet, DC libre y el movimiento de Gogo Langlive. Muchas de las personas que forman el corazón y la columna vertebral de estas organizaciones, también marcharon, fueron gaseadas y disparadas por balas de goma en 2020. Aquí hay continuidad y esa es la mayor esperanza de que las personas tengan en DC: se conocen, confían entre sí y no se detendrán.

El jueves por la noche, cuando Donald Trump busca la Casa Blanca para mostrar a los medios un DC ocupado que está doblado por su voluntad, las calles florecieron a solo unas pocas millas de distancia durante una manifestación contra la ocupación que se duplicó como un concierto de música go-go. En DC, los tambores go-go de sonido han sido durante mucho tiempo la banda sonora de los movimientos contra la gentrificación y el desplazamiento, y el jueves por la noche fueron un llamado para resistir la tiranía de la ocupación y el esfuerzo vulgar y violento de Trump para pintar sobre la vivacidad de la ciudad. El régimen quiere duplicar la ocupación de DC en ciudades de todo el país. Las personas que luchan por un DC gratuito esperan que lo que se está replicando, su negativa es permanecer en silencio.