Carta al editor del representante Steve Cohen

El congresista demócrata de Tennessee objeta nuestro artículo sobre su oponente en las primarias.

Recientemente, la nación publicó lo que parecía ser un artículo de relaciones públicas para un joven que me desafiaba por el escaño en el Noveno Distrito del Congreso de Tennessee. [“Why Justin Pearson Wants to Unseat a 10-Term Democratic Incumbent in Congress,” by Chris Lehmann, posted on October 8]. Como claramente fue escrito por alguien que sabe poco sobre el área de Memphis o sobre mí, pedí y me concedieron una carta para el editor.

El corazón que hoy late en mi pecho es el mismo corazón que latía más rápido cuando, a los 11 años, estaba con mi padre en Union Avenue esperando poder ver a John F. Kennedy, el joven senador de Massachusetts que se postulaba para presidente. La foto que tomé ese día (ahora enmarcada en la pared de mi oficina en Washington) no es nítida, pero el momento sí lo era. Captó algo duradero: un llamado al servicio público que me ha guiado desde entonces.

Yo era liberal en un lugar donde ser liberal no estaba bien. Mi progresismo no surgió de una tendencia fugaz ni del movimiento social del momento. No es un eslogan ni una camiseta que llevo ni una bandera que levanto: es la esencia de quién soy.

Cuando tenía la edad de mi oponente, era miembro de la Comisión del Condado de Shelby y había formado una coalición bipartidista para financiar y construir un hospital de caridad que entonces se llamaba The MED y ahora se llama Regional One. Esta instalación no solo ha salvado cientos de miles de vidas en Memphis (en su gran mayoría, las vidas de las personas más pobres de nuestra comunidad), sino que también sirve como destino para pacientes traumatizados en el Medio Sur.

En el Senado de Tennessee, fui una voz persistente (y a menudo la única) a favor de los derechos civiles, los derechos de las mujeres, la justicia económica y la igualdad en un organismo que técnicamente tenía más demócratas que hoy, pero muy pocos verdaderos progresistas.

No comencé con muchos aliados, pero tenía una visión. Fueron necesarios 18 años de arduo trabajo, pero pude construir un complejo mosaico de coaliciones entre partidos para crear la Lotería de Educación de Tennessee, que al momento de escribir este artículo ha proporcionado más de $8 mil millones en educación universitaria, colegios comunitarios y escuelas profesionales para niños de nuestro estado, muchos de los cuales no habrían podido costear una educación postsecundaria sin ella. Dondequiera que voy, conozco personas que fueron a la universidad a través de ese programa y comparto su alegría mientras construyen sus familias y sus comunidades. Sus victorias son mis victorias.

Problema actual



Cuando fui elegido por primera vez para el Congreso, aunque experimenté los desafíos de servir como miembro de primer año, descubrí que mis décadas de experiencia en el Senado del Estado de Tennessee me prepararon para lo que encontraría y pude traer recursos al Noveno como pocos otros podían hacerlo. Esa tenacidad sólo se ha fortalecido con la antigüedad que he adquirido a lo largo de los años. Y este mismo año, el Centro para una Legislación Efectiva me nombró uno de los cinco demócratas más eficaces de la Cámara de Representantes.

Trabajé duro para ganar escaños en los comités de Justicia y Transporte e Infraestructura (T&I) de la Cámara de Representantes. El poder judicial me permitió garantizar que el Noveno Distrito tuviera voz en la legislación sobre cuestiones críticas como la aplicación de la ley, la votación, los derechos civiles y la elección de las mujeres. T&I fue una elección natural para una ciudad con un bullicioso puerto fluvial, un aeropuerto internacional y donde tantos empleos dependen de la aviación. FedEx es el motor económico de Memphis y el Medio Sur.

Como miembro de alto rango del Comité T&I, he traído a casa cantidades récord de fondos federales para apoyar a Memphis, y eso va mucho más allá del aeropuerto. En 2024, ayudé a asegurar la mayor inversión en infraestructura en la historia de Tennessee: casi $400 millones para Kings’ Crossing, un nuevo puente de la I-55 sobre el río Mississippi entre Memphis y Arkansas. He trabajado arduamente para obtener importantes inversiones en viviendas, escuelas y reurbanización de bienes raíces en el norte de Memphis, el sur de Memphis, Orange Mound y cada parte de nuestra ciudad, y la semana pasada anunciamos la finalización de una inversión de más de $100 millones en viviendas para personas de bajos ingresos: Foote Park en South City, un proyecto que ayudé a lanzar haciendo campaña exitosamente para una subvención Choice Neighborhood de más de $30 millones. Ahora es uno de los mejores ejemplos de vivienda pública en cualquier lugar de los Estados Unidos.

Esa es la diferencia cuando se tiene experiencia, antigüedad y saber obtener resultados.