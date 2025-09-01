«Atacarán a cualquier empleado organizado en Estados Unidos»



Hablando con el jefe de la mayor unión de los empleados federales de Estados Unidos sobre el ataque de Trump contra sus miembros y todo el trabajo.

AF -Presidente Everett Kelley se reunirá durante las manos! Día de acción contra el gobierno de Trump y Elon Musk el 5 de abril de 2025 en Washington, DC. (Paul Morigi / Getty Images for Community Change)

Donald Trump no es amigo del trabajo organizado.

Trump tampoco es amigo de trabajadores federales, o los sindicatos que los representan. De hecho, el presidente emitió una orden ejecutiva el 27 de marzo que exigió que la mayoría de las agencias federales terminen sus contratos sindicales. El presidente afirmó que tenía la autoridad para suspender las negociaciones colectivas por razones de seguridad nacional: continuas batallas legales y legislativas.

No importa cómo se resuelvan estas batallas, no hay duda de que Trump-Camel con un equipo de demolición que hace la vida de cientos de miles de empleados en el sector público comprometido por un tiempo del multimillonario Elon Musk.

Eso ha establecido a Kelley, lo que lleva a la mayor unión federal del país, la Federación Americana de Empleados del Gobierno (AFGE), en el centro de la lucha sindical constante y más consistente que tiene lugar en este controvertido día del día.

Afectó a 820,000 empleados en el gobierno federal y al gobierno del Distrito de Columbia y Vecht no solo los trabajos de sus miembros, sino también los servicios para las masas de estadounidenses cuya salud, seguridad y seguridad están amenazados por un presidente de privatización y su Congreso republicano.

A medida que se acercaba el Día del Trabajo, La nación Habló con Kelley, un veterano del ejército y el predicador bautista que trabajó durante décadas en un depósito de Anniston, Alabama, antes de convertirse en presidente de su sindicato y vicepresidente nacional del CIO de AFT sobre cómo los empleados tienen problemas para sobrevivir a Trump en la clase trabajadora. La transcripción se procesa ligeramente para mayor claridad y longitud.

La nación: En este día de trabajo, es justo decir que los estadounidenses que trabajan y sus sindicatos se enfrentan a uno de los ataques más brutales en la historia del trabajo estadounidense.

Everett Kelley: ¡Estoy totalmente de acuerdo en que eso es lo que sucede! He sido miembro de De Aggege desde 1981. Nunca he visto tal ataque. Los empleados tienen que venir a trabajar todos los días y enfrentarse a la incertidumbre, porque esta administración les ha dicho que quieren que se vayan, no quieren que sean empleados del gobierno. Están en casa con un [reduction-in-force] Carta, y tienen una pila de facturas que deben pagarse. Son despojados de su capacidad para organizarse diciendo: «No les permitiremos estar en la Unión, no les permitiremos pagar los derechos sindicales de su salario». Los empleados son desmoralizados por cada pieza de la imaginación.

La nación: Las personas que representan tomaron empleo federal porque querían servir a sus compañeros estadounidenses. Muchos de ellos son veteranos que optaron por el empleo federal porque querían seguir haciendo algo por su país, ¿correcto?

Kelley: Tienes exactamente la razón. Yo mismo soy un veterano. El treinta por ciento de las personas que representamos son veteranos. Las personas que represento son empleados muy patrióticos. Hacen un juramento cuando vienen a trabajar para el gobierno federal, y practican ese juramento en serio.