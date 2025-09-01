«Atacarán a cualquier empleado organizado en Estados Unidos»

Política
Hablando con el jefe de la mayor unión de los empleados federales de Estados Unidos sobre el ataque de Trump contra sus miembros y todo el trabajo.
Donald Trump no es amigo del trabajo organizado.
Trump tampoco es amigo de trabajadores federales, o los sindicatos que los representan. De hecho, el presidente emitió una orden ejecutiva el 27 de marzo que exigió que la mayoría de las agencias federales terminen sus contratos sindicales. El presidente afirmó que tenía la autoridad para suspender las negociaciones colectivas por razones de seguridad nacional: continuas batallas legales y legislativas.
No importa cómo se resuelvan estas batallas, no hay duda de que Trump-Camel con un equipo de demolición que hace la vida de cientos de miles de empleados en el sector público comprometido por un tiempo del multimillonario Elon Musk.
Eso ha establecido a Kelley, lo que lleva a la mayor unión federal del país, la Federación Americana de Empleados del Gobierno (AFGE), en el centro de la lucha sindical constante y más consistente que tiene lugar en este controvertido día del día.
Afectó a 820,000 empleados en el gobierno federal y al gobierno del Distrito de Columbia y Vecht no solo los trabajos de sus miembros, sino también los servicios para las masas de estadounidenses cuya salud, seguridad y seguridad están amenazados por un presidente de privatización y su Congreso republicano.
A medida que se acercaba el Día del Trabajo, La nación Habló con Kelley, un veterano del ejército y el predicador bautista que trabajó durante décadas en un depósito de Anniston, Alabama, antes de convertirse en presidente de su sindicato y vicepresidente nacional del CIO de AFT sobre cómo los empleados tienen problemas para sobrevivir a Trump en la clase trabajadora. La transcripción se procesa ligeramente para mayor claridad y longitud.
La nación: En este día de trabajo, es justo decir que los estadounidenses que trabajan y sus sindicatos se enfrentan a uno de los ataques más brutales en la historia del trabajo estadounidense.
Everett Kelley: ¡Estoy totalmente de acuerdo en que eso es lo que sucede! He sido miembro de De Aggege desde 1981. Nunca he visto tal ataque. Los empleados tienen que venir a trabajar todos los días y enfrentarse a la incertidumbre, porque esta administración les ha dicho que quieren que se vayan, no quieren que sean empleados del gobierno. Están en casa con un [reduction-in-force] Carta, y tienen una pila de facturas que deben pagarse. Son despojados de su capacidad para organizarse diciendo: «No les permitiremos estar en la Unión, no les permitiremos pagar los derechos sindicales de su salario». Los empleados son desmoralizados por cada pieza de la imaginación.
La nación: Las personas que representan tomaron empleo federal porque querían servir a sus compañeros estadounidenses. Muchos de ellos son veteranos que optaron por el empleo federal porque querían seguir haciendo algo por su país, ¿correcto?
Kelley: Tienes exactamente la razón. Yo mismo soy un veterano. El treinta por ciento de las personas que representamos son veteranos. Las personas que represento son empleados muy patrióticos. Hacen un juramento cuando vienen a trabajar para el gobierno federal, y practican ese juramento en serio.
Me han retirado del gobierno federal, después de 31 y medio año, y estoy orgulloso de eso. Cuando trabajamos, no trabajamos solos para que nos paguen. Estamos trabajando para brindar servicios al pueblo estadounidense.
La nación: Cuéntame sobre algunos de esos servicios.
Kelley: Asegurar que la comida que comen los estadounidenses es comida segura. Asegúrese de que el aire que respira a los estadounidenses sea seguro para respirar. Asegúrese de que el agua esté segura. Asegúrese de que los veteranos regresen tan pronto como comiencen a servir a este país y tengan mecanismos de apoyo a través del VA. Asegúrese de que nuestros ancianos, cuando lleguen a la edad de jubilación, reciban apoyo cuando presenten reclamos a las diferentes agencias cuando necesitan algo de la Administración del Seguro Social. Asegúrese con FEMA que cuando hay un desastre que tenga empleados federales allí para abordar la catástrofe. También tiene personas en la Oficina Federal de Prisiones, asegurando que nuestras comunidades estén seguras. Casi todas las formas de trabajo que se te ocurra, las personas que represento lo hacen. Y lo hacen para proporcionar servicios a y para el pueblo estadounidense.
La nación: Sospecho que la mayoría de los estadounidenses no son conscientes de todas las cosas que hacen los empleados federales.
Kelley: Los empleados federales hacen su trabajo tan bien que nadie se da cuenta. Solo se notaría si fallaban. Y no fallan.
La nación: Hay muchas cosas que hace el sector privado, pero muchos de los trabajos que el sector privado no puede hacer bien las personas que realmente no pueden hacer bien.
Kelley: Absoluto.
Realmente creo que lo que esta administración está tratando de hacer es colocar al gobierno en una posición de fracaso de la misión para que puedan extender estos trabajos. Eso sería devastador porque [with privatization] No se tratará de brindar servicio al pueblo estadounidense. Se trataba de obtener ganancias.
La nación: Trump y los republicanos están entusiasmados con la privatización, pero hay mucha evidencia de que la privatización no funciona.
Kelley: No funciona. Cuando era empleado federal, trabajé para el Ministerio de Defensa. He visto cómo los contratistas aumentan los precios de cosas como un martillo. Recuerdo la gran historia sobre contratistas que cobraron $ 600 por un martillo. Eso es lo que obtienes si ofrece trabajos y servicios.
La nación: ¿Hay cosas que pienses sobre los empleados federales y los sindicatos federales deben centrarse en este Día de los Trabajadores?
Kelley: Ahora tenemos una cuenta en el piso en el Congreso. Es HR 2550, la Ley Protect America’s Workforce. Esto está diseñado para restaurar los derechos de negociación colectiva a los empleados federales. Le pedimos a cada estadounidense que llame a su miembro del Congreso y que les diga que traigan ese proyecto de ley al suelo. El proyecto de ley está allí, pero el altavoz no deja que llegue al piso. Creemos que si hubiera una voz, ganaríamos.
La nación: Aunque esta es una lucha para los empleados federales, también es importante para los empleados del sector privado, ¿verdad?
Kelley: Espero que el pueblo estadounidense lo descubra y esté con ellos, para que esta administración no supere a los sindicatos. Aunque comienzan con terminados, creo que si tienen éxito, y no creo que eventualmente tengan éxito,[the administration] No se detendrá allí. Creo que nos ven como la fruta baja. Creo que atacarán a todos los empleados organizados en Estados Unidos si obtienen luz verde para hacer esto.
