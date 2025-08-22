Política
La charla ex gobernador demuestra repetidamente cuán similar es el actual presidente actual.
Hay pocos lugares más peligrosos para un político que una cena privada con donantes ricos. En medio del lujoso hábitat del set de chorro, incluso el activista más discreto y diplomático está tentado a dejar su cuidado y hacer declaraciones políticamente dañinas. Los fondos de fondos fueron donde Barack Obama fue negativo sobre los votantes de la clase trabajadora que «se aferraron a las armas o la religión», Mitt Romney sonrió sobre el «47 por ciento» de los estadounidenses que afirmó que no pagaba impuestos, y Hillary Clinton escribió la mitad de los votantes de Trump como «grorables».
El ex gobernador de Nueva York y actualmente agitando al candidato al alcalde Andrew Cuomo en la ciudad de Nueva York es el político más nuevo que cae presa de la maldición de la rica donación. Pero a diferencia de sus predecesores, su error no se trata de votantes. Se trata de sí mismo.
Política Los informes de que Cuomo en una recaudación de fondos de Hamptons dijo el sábado pasado a sus partidarios acomodados que, a diferencia de toda la evidencia disponible, podría ganar la carrera de alcalde de Nueva York como una raza independiente, ya que probablemente tendría el apoyo implícito del presidente Donald Trump.
Estas palabras estaban muy claramente centradas en lo que Política Se describe como una multitud de invitados ricos «amigables con los triunfos». Los comentarios de Cuomo sufrieron la convicción de que el propósito obligatorio de las elecciones supera a Zohran Mamdani, que Cuomo derrotó en junio para convertirse en el candidato oficial del Partido Demócrata. La necesidad de vencer a Mamdani justificó la nueva coalición que Cuomo está tratando de crear a partir de sus leales acérrimos (que son demócratas) con los republicanos de Trump. Parte del último grupo puede verse tentado a apoyar a Curtis Sliwa, el Partido Republicano real nominado en la carrera. Pero Cuomo tenía una respuesta para ellos, y se trataba de Trump.
Cuomo dijo a estos donantes: “Podemos minimizar [the Sliwa] Vota, porque nunca será un candidato serio. Y el propio Trump, así como los principales republicanos, dirán que el objetivo es detener a Mamdani. Y desperdicias tu voz sobre Sliwa. ‘
Cuomo también enfatizó que sería un alcalde que podría encontrar una base común con Trump:
‘Póngámoslo de esta manera:«Cuomo dijo». Conocía muy bien al presidente. Creo que hay una gran parte de él que en realidad quiere la redención en Nueva York. Siente que fue rechazado por Nueva York. Votamos por Hillary Clinton. Bill de Blasio consiguió su nombre de las cosas. Así que creo que habrá oportunidades para cooperar con él. También creo que no quiere pelear conmigo en Nueva York si puede evitarlo. «
Esta declaración es aún más notable porque el gran argumento de ventas de Cuomo en las primarias demócratas fue la falsa afirmación de que era un tipo duro que podía levantarse contra Trump como ningún otro. Mamdani, por supuesto, agarró el Política Informe a Descredit Cuomo.
Snelders of Political Humiliation reconocerá que Cuomo ha hecho un clásico Gaffe de Kinsley: una declaración que es vergonzosa porque es cierto. Dado que Mamdani es el abrumador favorito de los votantes del Partido Demócrata (que finalmente le dio la nominación en un deslizamiento de tierra), Cuomo es una posibilidad de poder para dirigirse a los republicanos.
Más sorprendente, Cuomo justificó una crítica a largo plazo de sus oponentes políticos: que, a pesar de que es un descendiente de una famosa familia del partido demócrata, en realidad es un trumpista. Al igual que Trump, Cuomo no vende ideología, sino un culto a la personalidad basado en la lucha machista y las guerras de las divisiones. Tanto Cuomo como Trump han utilizado cínicamente el conflicto de Israel/Palestina como un problema de cuña para acusar erróneamente a sus oponentes del antisemitismo. En 1977, Mario Cuomo (el padre de Andrew) corrió en vano para el alcalde de Nueva York contra Ed Koch, conocido como Gay. Era un rumor que Andrew Cuomo era el autor de un notorio póster con el texto: «Vota por Cuomo, no el gay».
En 2020, el periodista Ross Barkan, un ávido observador de la política de Nueva York, argumentó: «Cuomo y Trump tienen mucho más en común que los liberales en mi cuidado de alimentación para admitir».
En 2021, mi Nación La colega Elie Mystal vinculó de manera convincente a Trump y Cuomo como dos «hombres fuertes de Nueva York» formados por la política de juego racista de la ley y orden que dominó la ciudad en los años setenta y 80:
Pronto, el gobernador del formador de Nueva York, Andrew Cuomo, es una de esas personas que parecen pensar que la agresión y el acoso escolar son las verdaderas características del Estado del Imperio.
Cuomo renunció mientras él gobernaba, a saber, que trató de imponer su voluntad personal sobre la realidad de la situación. Este es un hombre que escribió un libro sobre vencer a Covid-19, incluso cuando el virus todavía estaba furioso y se investigó su propia cobertura de muertos en el hogar de ancianos. Se sabe que llama a rivales políticos y grita contra ellos, y las personas que han trabajado para él, hablan sobre su miedo a decirle al gobernador todo lo que no quiere escuchar.
Karen Hinton, una profesional de la comunicación política que trabajó con Cuomo a fines de la década de 1990, cuando era secretaria de HUD, investigó la comunidad de Trump y Cuomo como matones. Escribiendo en la Nueva York Noticias diarias En mayo, Hinton argumentó,
Cuomo no es más que el Trump del Partido Demócrata. Será tan vengativo y descuidado como lo ha sido Trump.
Al igual que Trump, Cuomo tiene presa de ambos sexos, hombres y mujeres de diferentes maneras. Es conocido por amenazar, castigar y acoso de los hombres; Muchos en el legislador estatal, porque no están de acuerdo con él o no le dan el respeto que cree que se merece.
La caracterización de Cuomo como «el triunfo del Partido Demócrata» puede parecer fangoso, pero fue una evaluación razonable del estilo político del ex gobernador. Pero incluso aquellos que describen a Cuomo en estos términos pueden sorprenderse de cómo exactamente tocan un ojo de toro. Cuomo no es solo un político en estilo Trump; Ahora es un Trump de facto. Su llamativa política de Strongman finalmente ha encontrado su última casa, en Serviele Pleekbede en el presidente de MAGA. Y Cuomo ha demostrado ser tan despreciable como sus críticos más pesados lo acusaron de ser.
