Amenazar a personas vulnerables no es una forma de llorar



Política





/

Aquellos que no tenían nada que ver con la violencia contra Charlie Kirk están amenazados, como siempre.

Política publicitaria



Columnista Karen Attiah, quien fue despedida The Washington Post Para un tweet sobre el asesinato de Charlie Kirk. (Julia Reinhart / Getty Images)

El presunto asesino de Charlie Kirk era un hombre blanco de 22 años de Utah, pero en la semana desde que recibió un disparo, al menos seis colegios y universidades negras históricas se ven obligados a cancelar clases debido a amenazas de bombas contra sus estudiantes y profesores. La columnista Karen Attiah fue despedida The Washington Post. El representante Ilhan Omar fue casi censurado. Innumerables personas negras han sido acosadas y peor, innumerables inmigrantes están amenazados con la posibilidad de deportación, todo por el insuficiente respeto de la vida y la muerte de un supremacista blanco.

El presunto asesino de Charlie Kirk fue nuevamente un hombre blanco de 22 años de Utah que, apuesto a que no tengo ninguno de mis libros y probablemente nunca leí una palabra que escribí sobre mis casi dos décadas de vida pública, pero esto es lo que mis menciones en la plataforma de apartheid de Elon Musk han parecido una semana:

No es que necesitáramos más evidencia, pero ha sido la semana pasada. Mostrar uno Que este país odia a las personas negras y hará todo lo que es posible silenciarnos, molestarnos e incluso matarnos. Un hombre blanco mató a otro hombre blanco por razones que todavía no sabemos, con una pistola que no creo que debería haber tenido, pero las personas negras capturan las amenazas de muerte. Eso no es lógico a menos que comprenda cuán profundo es este país. Los negros son despedidos de trabajos y son acosados ​​en línea por los insuficientes para verificar a un supremacista blanco y tener la temeridad Para describir sus creencias en público. Es como si todos se nos pida decir que nuestro nombre es «Toby» en lugar de Kanta Kinte mientras se informa que los golpes continuarán hasta que mejore moralmente. El gobierno, y muchos empleadores blancos, competiciones deportivas en propiedad blanca, intelectuales públicos blancos y un número no agotador de asimilaciones negras y diversos supervisores potenciales, en gran medida juegan con esta iluminación racista de gas, que nuevamente demuestran que las personas negras tienen pocas o no, todas las nacionales reales.

Alguien que se considera a sí mismo como un buen blanco (™) está a punto de escribir «no todos los blancos» o «también Matt Dowd» o «Mira lo que le sucedió a Jimmy Kimmel» en respuesta a este artículo, como si me importara una mierda allí. Lo que les sucede a las personas blancas es que tienen la sensación de que las personas negras sienten todos los días. Cuando los blancos atrapan a un frío y negros gripe, pero prohíbe a Dios un poco de triaje antes de sentir sopa de pollo y sprite a los blancos que se sienten un poco bajo el clima en estos días.

Lo mismo sucede con la trans -Comunidad y la comunidad LGBTQ más amplia, porque cuando Kirk no se apoyó contra los negros, trató de sellar a la comunidad LGBTQ fuera de la existencia.

En este momento tengo que darme la vuelta y analizar, para que los hombres blancos estallaran violentamente contra personas vulnerables que no tienen nada que ver con sus problemas. Debería hablar sobre la cultura de la armadura blanca y cómo inevitablemente conduce a la violencia racial y cultural. Debería hablar sobre cómo Trump y su gobierno supremacista blanco han dado permiso a las peores personas en este país para realizar violencia contra una persona que no les gusta, con la promesa de gracia cuando emprenden violencia que le agrada. Sé que tengo que abordar estos temas, porque estas son las preguntas que han estado flotando en mis redes profesionales durante una semana.

Problema actual



Pero incluso respondiendo a esas preguntas a los revisores la conversación sobre personas blancas y blancura. Pregunta: «¿Por qué el mono ahora arrojó su caca a ese tipo?» Antes de asegurar el jabón y una ducha para la persona cubierta de excrementos. Por el momento, estoy demasiado golpeado por las amenazas contra mí mismo e incluso mi madre para pensar profundamente sobre por qué los blancos hacen esto. Analizar por qué los jóvenes blancos son tan peligrosos para mí es un lujo intelectual que no tengo ahora. Solo trato de sobrevivir a Estados Unidos por otra semana.

Afortunadamente tengo alguna experiencia con esto después de una moda. Esta no es la primera ronda de amenazas de muerte que he recibido, y a menos que me maten con éxito esta vez, no será la última. He sido un hombre negro en interés público por un tiempo y no viejo Persona negra pública sin desarrollar algunos mecanismos de afrontamiento para seguir adelante. Para muchas personas que actualmente están siendo amenazadas, este es su primer rodeo. Por ejemplo, hay varios empleados La nación Quien primero tiene que vivir con lo que vivo todos los días, porque el vicepresidente fue detrás de nuestra publicación. Hay personas que nunca estuvieron en el tipo de listas de vigilancia violentas que Kirk hizo que ahora están en el extremo equivocado de la cuerda en línea.

Es aterrador ser consciente de los blancos violentos. Tienes que tomarlos en serio si dicen que quieren que causes daños. No puedo prometer que usted, o yo, sobreviviremos lo que harán a continuación, pero aquí hay algunos consejos para soportar esta fase actual de América blanca.



Quedarse juntos

No pueden matar, despedirnos o silenciarnos a todos. Las personas violentas son depredadores y si miras a todos los depredadores naturales en esta tierra, su primer movimiento siempre es separar su objetivo del rebaño.

La gente tiene que resistir el impulso de decir alguno Las personas merecen ser acosadas y amenazadas por el gobierno y la ley en línea, como si distinguen a las personas que ganan las amenazas de muerte de aquellos que lo hacen de la manera correcta.

El silencio a la luz de la supremacía blanca es la complicidad con la supremacía blanca. Si todos decidimos no permanecer en silencio, nos convertimos en una verdadera hidra. Cada vez que el ala blanca consigue uno de nosotros, otros deben estar listos para tomar nuestro lugar.



Política publicitaria



Intentar apaciguar a los blancos es inútil

Una mentira constante de los blancos violentos dice que el resto de nosotros es que a todos les gusta Perros de reservorio ‘ Blonde, quien dice famoso: «Si no hubieran hecho lo que les había dicho que no deberían hacer, aún vivirían». Siempre quieren actuar como si su violencia estuviera en respuesta Para algo, algo específico que los negros simplemente no podrían haber hecho. Pero esto es incorrecto. No hay una buena razón por la cual una persona negra es acosada, despedida o asesinada, mientras que la otra no. No hay consistencia intelectual. No hay ninguno código. Es la felicidad. Donde los blancos son un asesinato de un hombre de asesinato hoy, será diferente de la razón por la que piensan que deberías morir mañana. La aleatoriedad es lo que lo hace tan aterrador.

Con eso en mente, es inútil como una persona negra perder mucho tiempo para tratar de auto -censor y encajar en la pequeña caja que el hombre blanco ha diseñado para usted, porque los parámetros de la caja cambiarán sin previo aviso en el curso del próximo ciclo de noticias. No quieren que las personas negras «ocupadas con el debate» o qué línea probada en el grupo focal también parezca razonable para otros blancos. Quieren que los negros fallaran, sufran y mueran si es necesario. Como esa no es una elección que pueda hacerte creíble, no hay forma de hacerlos realmente felices.

Al igual que mi padre, y muchos padres negros, a menudo decían: «Todo lo que tengo que hacer es quedarme negro y morir». Es todo lo que podemos hacer hasta el final.



No compre una pistola

Soy un poco un balde en este momento. Muchos de mis amigos negros, incluidos especialmente aquellos en interés público, están realmente armados y están listos para defenderse.

Popular «Slipe enlaces a continuación para ver más autores»Deslizamiento →

No lo soy. No creo una pistola defensivo arma. Cada prueba que he leído me dice que poseer un arma a mí o a mis seres queridos es más probable que se someta a una bobina, nada menos. No me malinterpreten; Mi casa es tan buena como puedo hacerlo y tengo armas de fuerza contundente o apuñalamiento de armas que se han almacenado en tantos lugares de mi casa, pensarías que yo era el Terminator-1,000. Pero si miras solo los números, la posesión de armas no me ayudaría.

Y eso es mientras estoy adentro La casa. Afuera, bueno, solo mira lo que le pasó a Charlie Kirk. El hombre tenía un detalle de seguridad y hablaba con una audiencia amigable mientras estaba literalmente rodeado de fanáticos. Pero no puedes dispararle a la bala que no ves venir.

No vivimos en el Thunderdome. No aceptamos Los juegos del hambre. En este momento estoy aterrorizado de los blancos con armas, pero mis mejores posibilidades de sobrevivirlas, no incluyen evitarlas, no tratar de disparar con ellos.

No quiero armas a mi alrededor en ningún lado. Por supuesto que estoy en el izquierda. Como la mayoría de los enlaces, no creo que la violencia sea la respuesta correcta a la violencia.

No estoy seguro de si uno de este consejo es útil. No soy un hombre espiritual, pero si me dijeras que la sangre de Lamb haría a los blancos sobre mí y mis seres queridos, probablemente también lo intentaría. La historia de este país está llena de linchamientos y la preparación de disturbios y blancos atacando a Harlem o bombardeando a Tulsa cada vez que se enojan irrazonablemente con las personas negras que no han dolido. Ahora estamos en una de esas etapas violentas de la historia, y ninguno de nosotros es seguro para un hombre blanco con una pistola.

Pero los negros son sobrevivientes. Las personas LGBTQ son sobrevivientes. Los inmigrantes son sobrevivientes. Hemos vivido toda nuestra vida y entre las personas que nos desean enojados, y todavía vivimos. La mayoría de los medios están y siguen enfocados sin piedad en los blancos, en sus problemas y en sus justificaciones de violencia contra nosotros. Pero si de repente estás en el lado receptor de los extremos blancos «hacen la política de la manera correcta», sepa que no está solo. Nuestros miedos y las amenazas contra nosotros pueden eliminarse de la historia de los medios blancos, pero eso no los hace infundados, ilegales o sin importancia. Continuaremos esto juntos y sobreviviremos juntos.

Espero seguir sobreviviendo contigo.