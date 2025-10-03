

JRR Tolkien tiene un mensaje para nosotros: no admite Trump.

Para muchos políticos del centro de la tierra, la victoria de Sauron una vez parecía sin duda. (Michael Reeve / Getty Images)

Cuando comencé a readear Sr. Van de RingsNo estaba buscando restaurantes de colección espiritual. Después de un poco de escapismo, tuve una oportunidad para dejar deje las pesadillas que aumentan desde nuestra realidad hasta la imaginación que estampó los terrenos de mi juventud.

Pero la Tierra Media no es un destino de vacaciones ligero. Es un mundo inundado por fuerzas del mal. Lo mismo puede decirse de muchos mundos de fantasía; Eso es lo que pasa con una pieza de literatura que define el género: determina las convenciones para las próximas historias. Pero JRR Tolkien sigue siendo exclusivo de la medida en que su gran trabajo se centra no solo en la abrumadora amenaza de un poderoso villano, sino también en la desesperación que genera tal amenaza.

Después de no haber leído los libros durante más de diez años, me sorprendió cómo la elección de renunciar a la esperanza como el principio de organización central en el universo de Tolkien y el Steunpunt donde se ejecuta toda la historia.

En Sr. Van de RingsSauron, lo más malo de la historia, no quiere destruir a todos los pueblos de la Tierra Central. En cambio, trata de romper su voluntad para resistirlo (ya que había visitado a los hombres del este y el Haradrim del Sur, que se dirige a Oliphaunt). Con este fin, la desesperación es su arma más efectiva. Los tenientes más importantes de Sauron, los Nazgûl, no son muy poderosos en sentido físico; Como describe Tolkien, «su peligro se debe casi completamente al miedo irrazonable que inspiran». La prioridad de Sauron cuando lanza su ataque a Gondor, es enviar una «gran transmisión de la nube[ing] Lentamente al oeste de la tierra negra, la luz devota «para garantizar que» todos los corazones de la ciudad fueran suprimidos. «En Wanneer Sauron Een Manier Vindt Om Te Communiceren Met de Steward Van Gondor, Denethor, a través de Een Palantir (JA, Peter Thiel Associeert Zichzelf Met de Strijdkrachten Van Midden-Tearth, die Zeker en Aanmerking Komts Al Van Die-Escalerende Nachtmerries Hierboven’s WorOmmd), Die Hierdden’s WoroleMd) Strategie es Om Te Ovinguigen Dat de Macht Van de Eigenaar es, «Een Wanhoop en De Geest Van de Ontzagers muere nu liderando por primera vez», es uno de los espíritu del abuso que ahora se menciona «, una desesperación en el espíritu de los Deagvas que ahora es», un desierto de la autos de su cuerpo.

Entonces sí, hay en profundidad la desesperación en el mundo de Tolkien, que finalmente fue un veterano de la Primera Guerra Mundial que perdió a casi todos sus amigos de la infancia en el Somme. Y, sin embargo, para cualquiera que luche en este momento, le recomiendo que recoja estos libros. Porque inherente a cada discusión sobre la desesperación es una discusión sobre lo contrario, la esperanza. Y re -read Sr. Van de Rings ha contribuido a renovar mi dedicación a la práctica de la esperanza en lo que a menudo se siente como una edad sin esperanza.

El universo de Tolkiens Midden-Earth consiste en un mundo visto (material) y un mundo invisible (espiritual). Las leyes regulares de la naturaleza generalmente se aplican en el mundo. Pero en el mundo invisible, es principalmente el valor moral de nuestras decisiones lo que actúa y causa consecuencias para el universo. Entre los dos es el mundo invisible el Waarder y más fundamental; El poder espiritual siempre tiene la última palabra en el legendario de Tolkien. En Sr. Van de Rings, Es por eso que la elección de una persona para hacer lo correcto, continuar luchando por el bien, resistir el mal, a pesar de las oportunidades aparentemente insuperables, en una palabra, la esperanza, los resultados materiales de su lucha.

Como ejemplo, podemos contrastar el final de Denethor, desesperado y solo, con el de Theods, Rey de los Rohirim. Mientras Theoden lleva a sus hombres a iluminar el asedio de Minis Tirith, hay un momento, cuando los jinetes de Rohan, aparentemente demasiado tarde, rompen los enormes ejércitos de Mordor a través de las puertas de la ciudad. Merry, un hobbit, mira a Theoden que lucha contra esta pelea interna. Tolkien escribe:

El rey estaba inmóvil y miraba el dolor de Minis Tirith, como si de repente fuera golpeado por el miedo o el miedo. Parecía reducir, llegó por edad. Merry mismo se sintió como un gran peso de horror y la duda se había establecido en él. … Tal vez las dolencias de Theoden, su vieja cabeza se doblaría, giraba, se escabullía para esconderse en las colinas. Entonces Merry finalmente lo sintió, sin duda: un cambio. ¡El viento estaba en su cara! La luz era un brillo. … La forma curva del rey de repente saltó erguido. Parecía largo y orgulloso de nuevo … agarró un gran cuerno de Guthlaf su portadora, y sopló tanto que estalló. Y todos los cuernos del anfitrión fueron levantados inmediatamente en la música.

A diferencia de Denethor, Theoden conquistó su desesperación, inspiró a sus hombres a hacer lo mismo y los dirigió en un ataque de victoria que a su vez despertó el miedo a las fuerzas de Mordor. El anfitrión de Sauron, que habría sido usado sobre la base de su número si simplemente seguían peleando, lucharon, llenó la victoria en los campos de Pelannor al bien. El lado que mantuvo la esperanza ganó; El lado que admitió haber perdido el miedo.

Por supuesto, hay una respuesta obvia a cada intento de obtener lecciones de vida de Sr. Van de RingsLo que sugerí para mí al darme cuenta, con algo de vergüenza, que comencé a absorber la lógica interna de una serie de fantasía: no vivimos en un universo mágico; Vivimos en este fuego de desechos de un mundo real, donde tomar la decisión de esperar que la victoria no lo sea.

Cuanto más tiempo haya pensado en esto, más me ha llegado que esta conexión, entre la elección espiritual de alguien de luchar y los resultados físicos de esa pelea, en realidad existe en nuestro mundo. Al igual que en Sr. Van de RingsLa guerra en el mundo real a menudo se reduce a Wil; ¿Con qué frecuencia, en Vietnam, Afganistán, Ucrania, hemos visto que las fuerzas más débiles se remontan mucho más fuertes, simplemente porque quieren mantener una más grande para seguir luchando? Esto también sucede en la política. De hecho, es quizás la historia de Trump. Después de perder las elecciones de 2020, había roto, derrotado, sin la posibilidad de regresar a la Casa Blanca. Pero se negó a rendirse y, cuando Sauron Mordor entró nuevamente para reconstruir su fuerza, quería existir su horrible regreso.

Esta conexión también ayuda a explicar por qué el segundo término de Trump ha sido tan desastroso, porque la mayoría de los entornos de élite son durante su primer término, porque la mayoría de las configuraciones de élite eligen no Para pelear. Mientras que Theoden superó su miedo y llevó a sus hombres a la victoria, las grandes firmas de abogados, las universidades de élite, las principales compañías de medios y también del liderazgo del Partido OsterSiberty Bodosion se escondieron en las colinas o sacaron un Saruman. Los mayores triunfos de Trump están en estas capitulaciones preventivas, porque, como en el universo moral de Tolkien, donde las elecciones espirituales de una persona a menudo importan que los resultados físicos que producen esas opciones, cada vez que estos cobardes admiten la realización autoritaria de Trump del poder para fortalecer el poder de fortalecer el poder de la fortalecimiento del poder. El poder de la autoritaria. Vs para fortalecer.

Por otro lado, cuando los estadounidenses han optado por defenderse, por otro lado, al menos hasta cierto punto, hemos logrado debilitar el régimen al hacer que la victoria final se vea mucho menos inevitable. Vimos esto más recientemente con el regreso de Jimmy Kimmel a ABC después de una protesta pública masiva y persistente. Lo vimos con el sandwich-hombre de camisa rosa y la negativa del gran jurado de DC a acusarlo. Y lo hemos visto en las desafortunadamente demasiado extrañas ocasiones en las que los demócratas tienen claras y valientes stands, por ejemplo, por ejemplo, cuando el senador Chris Van Hollen fue seguido al viaje desde mediados de abril a El Salvador a Kilmar Ábrego García (seguido en un centro de detención de hielo en inmigración).

Si la única forma en que Trump puede ganar de manera convincente, podemos convencernos de no defendernos en primer lugar, entonces cualquier acto de resistencia es importante. Suena trillado, pero eso lo hace no menos cierto. Cada vez que elegimos la esperanza sobre la desesperación y ponemos esa elección en práctica, nuestra decisión sobre el mundo invisible con consecuencias reales para los vistos. (O, si aún no lo ha hecho Anillos-La traducción más materialista: cada vez que contribuyes a la oposición de manera visible, haces que sea más fácil y más probable que otros participen la próxima vez).

En esta época de las pesadillas, la canción de la sirena de la desesperación es tentadora, y la resistencia es necesaria. Pero Sr. Van de Rings Nos recuerda que, en todos los aspectos, el caso de la esperanza, cuyo mantenimiento es una victoria necesaria (si no suficiente) en sí misma, es la opción más pragmática.

Así que terminemos el debate, al igual que mi favorito Señor de los anillos Personaje, y sospecho que también el favorito de Tolkien también: Sam Gamgee lo hizo durante el último y desesperado empuje a través de la profundidad de Mordor hasta las grietas del Monte Doom.

Sam no pudo dormir y sostuvo un debate consigo mismo. … «Todo es muy inútil. Eres el tonto, la esperanza y el trabajo. Podrías haber estado acostado juntos hace días, si no hubieras sido tan perseguido. Pero morirás exactamente igual o peor. Bien podrías acostarte y rendirte. Nunca vienes a la cima de todos modos ‘. «Vengo allí, si dejo algo más que mis huesos», dijo Sam. Y seré el Sr. Traying Frodo, si me rompe la espalda y el corazón. ¡Deja de pelear! «… No más debates perturbaron su mente. Conocía todos los argumentos de desesperación y no los escuchaba. Se estableció su voluntad y solo la muerte lo rompería.

Podemos tener algunos años oscuros para nosotros. Y si también les permitimos desesperarse durante años es una elección: nuestra elección. Tenemos que establecer nuestros testamentos.