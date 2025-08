Adquisición autoritaria contra el movimiento de los trabajadores contra

Estados Unidos cambia de manera que muchas personas asustan. ¿Cuáles podrían las posibilidades de recalcular el poder bajo las ramas del gobierno y que pueden promover la democracia multirracial? La respuesta es la organización del empleado, dicen Alex Han y Tarso Luís Ramos. Cuando observamos la historia del cambio de sentido desde la recaída democrática hasta el renacimiento democrático, la tasa de éxito en general es de alrededor del 50 por ciento, dice Ramos. Donde hay una participación activa y animada en el sindicato, las posibilidades suben a más del 80 por ciento. Entonces, ¿qué se detiene el trabajo?

Me senté con Ramos y Han en una conferencia sobre política de clase trabajadora en una era de autoritarismo que se celebró en la Escuela de Trabajo y Estudios Urbanos de la Universidad de Nueva York en la ciudad de Nueva York. Ramos es un experto líder en el campo de los derechos y el antiguo ex director ejecutivo de Political Research Associates. Ahora se desempeña como asesor principal de Future Surrents, un grupo de planificación estratégica de líderes de la justicia social y económica. Han ha pasado décadas en el movimiento de los trabajadores como organizador y elegido presidente de un gran local en Chicago. En 2023 se convirtió en director ejecutivo de En estos tiemposLa revista progresiva con base a largo plazo de Chicago.

Laura Vlaanderen: ¿Cómo describirías la situación en la que estamos ahora?

Tarso Luís Ramos: Basado en el trabajo de un sociólogo húngaro que M. Gessen se hace popular [Balint Magyar]Cuando pensamos en tres fases de aceleración autoritaria (intento autoritario, avance y consolidación, hemos experimentado varios intentos en los Estados Unidos, el más famoso o notorio el 6 de enero. Ahora estamos en el pasado; Estamos en el avance. Y mi evaluación es que probablemente tengamos más entre 12 y 18 meses para tratar de detenerse y prevenir consolidaciones autoritarias, las condiciones bajo las cuales una persona justa diría que estamos funcionando bajo un régimen autoritario. Estamos en medio de dos golpes. El bloque autoritario representado por MAGA con nacionalistas cristianos y libertarios y sectores de la comunidad empresarial y la ley cristiana es el jugador más grande que fue galvanizado en torno al proyecto 2025. Creo que el golpe de estado en el que no hemos preparado fue el acelerador de fuerza que experimentó a la mayoría de las personas como Doge. Es el conjunto de actores de Elon Musk y Peter Thiel y Marc Andreessen, quienes no solo brindan su apoyo, sino que tienen un final diferente. No están tanto interesados en un estado fuerte para promover una política autoritaria y pro-negocio o solo para enriquecerse, aunque se enriquecen. No están interesados en el sistema estatal nación. Están interesados en obtener las ganancias del sector público y están interesados en acelerar la caída de la gobernanza civil.

LF: Estamos hablando de consolidación autoritaria, pero también me gustaría que respondiera dos a los resultados electorales, que algunas personas al menos interpretaron como demostrando que había una base creciente de la clase trabajadora de personas multirraciales para la agenda de Trump. ¿Estaban simplemente equivocados?

Alex Han: Tenemos un país dividido donde la lote refleja una serie de diferentes preguntas culturales. No hay una bala mágica que la mueva. También es que los cambios en la coalición política, la coalición electoral, estas cosas no son grandes cambios. Estos son cambios graduales que se pueden retrasar de diferentes maneras. Cuando las personas que están muy involucradas en la política día a día, no somos personas comunes normales. El tipo de cambios y cambios en la mentalidad que los votantes cotidianos regulares, especialmente aquellos que aparecen en una elección presidencial cada cuatro años, no son creencias profundamente sentidas. Existe esta disputa para parte del electorado. Hay una disputa para algunas de las personas que se han detenido del electorado. Hay una disputa para las personas que aún no han ingresado a los votantes. Eso es en lo que debemos pensar.

TLR: Trump ciertamente se beneficia de la masasis. Probablemente sea un bloque consolidado de 40 millones de personas en los Estados Unidos que Pro es autoritario es de la opinión de que el ejercicio de la violencia política es completamente legítimo para lograr sus objetivos. Se benefició de un fenómeno global de la crisis de legitimidad del orden económico y político. Parties de aliento extremadamente correctas como el BJP [Bharatiya Janata Party]El Partido Fascista hindú que gobierna India, a partidos neopliberales como Macron en Francia que envía a ese país en crisis política en términos de una coalición gobernante. Hubo un cierto nivel de «tirar el trasero» que Trump realmente ayudó en ese período.

En el punto anterior de Alex, un porcentaje de aprobación del 40 por ciento y Dalen no es nada para construir un régimen permanente. Esas cifras caerán debido a la desestabilización económica causada por el régimen de Trump. Realmente comenzamos a sentir los efectos de los problemas de la cadena de suministro y los disparos y dislocaciones masivas. Crearán enormes oportunidades de organización para nosotros. También crearán estímulos increíbles para la represión. Ambas cosas son ciertas. Hay ejemplos, como el Frente Democrático Unido en Sudáfrica. Había partes de la comunidad empresarial, no porque estaban interesados en la igualdad racial, porque llegó a la conclusión de que el apartheid era malo para los negocios. Tenías la Carta de la Libertad en la que volaron 50,000 organizadores en todo el país. Reunieron las ideas de las personas y produjeron una declaración de visión sobre cómo mejorarían la vida de todos en ese país si el apartheid fuera derrotado. Tenías una visión positiva, pero luego tuviste una coalición masiva que reunió a personas que en muchos casos eran oponentes.

LF: ¿Es por eso que estás aquí en una conferencia laboral, buscando ese tipo de pensamiento y organización?

TLR: Le diré que una de las razones por las que estoy en una conferencia laboral es cuando observamos la historia de los giros en U desde la recaída democrática hasta el renacimiento democrático, la tasa de éxito es de alrededor del 50 por ciento. Eso no es terrible. Eso significa que hay esperanza. Pero ese es un lanzamiento de monedas. Donde hay una participación sindical activa y animada, las oportunidades van a alrededor de 80. Sin la participación central activa por parte de las personas trabajadoras en las organizaciones que las representan, no ganaremos. O es una moneda o lo hacemos. Y entonces estoy interesado en ganar.

LF: En estos tiempos Se centra en gran medida en el parto. ¿Es esto por qué?

AH: No creo que pueda tener socialismo democrático sin empleados organizados que exigan más y creen democracia. Los sindicatos, con todos sus errores, son las organizaciones democráticas más grandes con las que casi todos en este país tienen cierta experiencia. Organizaciones donde elige a sus líderes, donde decida esa política, donde debe trabajar, no selecciona quién está en el sindicato. Es quien trabaja en un lugar determinado. He pensado en la centralidad de la membresía sindical de Kilmar Ábrego García en la recopilación de esa historia.

LF: Un trabajador de acero. El trabajador de acero que era-

AH: Sí, un trabajador de metal de hoja –

LF: Secuestrado.

AH: A la derecha, que fue secuestrado a El Salvador. No creo que el tipo de respuesta sea durante mucho tiempo si no fuera miembro del sindicato. Y de que esa tradición de ayuda mutua y solidaridad, tanto como en algunos lugares, esas tradiciones están un poco desgastadas, creo que son cosas que se pueden crear nuevamente. Fue muy inspirador para mí cuando vi un video de la Asociación Nacional de Sindicatos de Comercio de Construcción, el presidente vio: «Tenemos que traer de vuelta a nuestro hermano», y viste a todos en la habitación de pie y vitoreando.

LF: Podemos pensar dónde pueden estar esos momentos para nosotros o incluso son visibles hoy. Estoy pensando en el libro de Grace Paley, [Enormous] Cambios en el último minuto. Cuando la explosión de la organización de maestros en Chicago llegó a la conciencia nacional, fue una sorpresa de ningún lugar. Pero claramente, para las personas que estaban en Chicago, este trabajo había estado sucediendo durante muchos años. Entonces, una de las preguntas que tengo para ti, Alex, es a lo que prestas atención?

AH: Tiene todos estos diferentes miembros sindicales que negocian contratos en los próximos años. Algunos de los lugares interesantes serán donde los empleados se mueven y organizan, y donde eso puede sincronizarse en los próximos años con parte del contrato existente y la posible actividad de huelga. Mencionaste la Unión de Maestros de Chicago. Ese es un proyecto que no ocurre sin un movimiento de abajo hacia arriba democrático dentro de esa unión, creando cambios, cambiando el liderazgo y poniéndolo en un pie de lucha. Hemos visto un nuevo liderazgo en la UAW en los últimos años que Union realmente revitaliza.

LF: ¿Cómo no se entumecen todos?

AH: Creo que cuando se trata del trumpismo, ha sido con nosotros durante tanto tiempo ahora que alguien casi está empezando a sentir: «Esto otra vez. Esto otra vez».