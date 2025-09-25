El 21calle Festival de cine de Zurich Comienza el jueves con una alineación musculosa y llena de estrellas que cuenta con algunas de las películas más aclamadas del año y, en el lado de la industria, un nuevo foro de finanzas de películas que reúne a los financieros y productores de Hollywood para partidos potencialmente fructíferos.

Zurich abre este año con la romántica comedia de Michael Angelo Covino «Splitsville», con Dakota Johnson, quien estará presente para aceptar el premio Golden Eye del festival celebrando su carrera.

«Splitsville» se inclina en la sección Gala de Zurich, que muestra algunas de las películas más esperadas del año, entre ellas «After the Hunt» de Luca Guadagnino, protagonizada por Julia Roberts; El drama palestino de Cherien Dabis «Todo lo que queda de ti»; «Nouvelle Vague» de Richard Linklater; «The Smashing Machine» de Benny Safdie, protagonizada por Dwayne Johnson; y el drama del jugador de Edward Berger «Ballada de un jugador pequeño», con Colin Farrellquien recibe el premio de icono de oro del festival.

«Ballada de un jugador pequeño» Cortesía de Siff

También la vía intensiva está la «Bugonia» de Yorgos Lanthimos, protagonizada por Emma Stone; El drama francés de Rebecca Zlotowski «Una vida privada», con Jodie Foster; «Frankenstein» de Guillermo del Toro; «The Lost Bus» de Paul Greengrass, con Matthew McConaughey; y «Nuremberg» de James Vanderbilt, con Russell Crowequien también está siendo honrado con el premio Lifetime Achievement.

El ZFF también está otorgando los Golden Eye Awards por el logro profesional a Wagner Moura, quien presenta a su ganador del premio de Cannes «The Secret Agent», de Kleber Mendonça Filho y Benedict Cumberbatch, con la mano con «The Thing With Boathers» de Dylan Southern «. También es el director y guionista Noah Baumbach con su homenaje a … premio durante el estreno de «Jay Kelly», protagonizada por George Clooney.

Mientras tanto, el aclamado drama de comedia de James Sweeney, «Twinless», es una de las 14 obras internacionales que compiten por el ojo dorado en la competencia de largometrajes, mientras que la tragedia de la vida real de Kaouther Ben Hania, «The Voice of Hind Rajab», se encuentra entre los aspectos más destacados en las líneas fronterizas, dedicadas a obras que tratan los derechos humanos y los conflictos políticos.

Como parte de su programa de la industria, el nuevo Foro de Finanzas Filmes reunirá a productores internacionales e inversores suizos por primera vez este año.

«Zurich sigue siendo una capital financiera y es la capital mundial de la gestión de patrimonio», director de ZFF Chico cristiano explica. «Tenemos más de 100 bancos privados y cientos de boutiques de gestión de patrimonio. Y los productores están buscando nuevamente el dinero serio y aburrido sin cuerdas adjuntas. Por lo tanto, están ansiosos por conocer a los financieros».

El Foro de Finanzas del Cine permitirá a los Estados Unidos y a otros productores internacionales reunirnos y discutir las posibilidades con unos 30 financieros suizos, agrega. Es una oportunidad para que los productores estadounidenses expliquen a los inversores «por qué vale la pena invertir en películas».

El estado de la industria cinematográfica internacional se centrará nuevamente en la cumbre de Zurich de este año, que analiza los desafíos y éxitos actuales.

El evento está fortaleciendo a Tom Quinn, fundador y CEO de Distribution and Production House Neon, con su Premio al cambio de juego.

«Tom, para mí, es realmente un cambio de juego porque en un mundo donde las indies se están reduciendo, donde todos están preocupados, una ronda de despidos sigue a la siguiente, Tom es el ejemplo que el sistema todavía funciona, que puedes hacer películas inteligentes, películas de autora y aún llegar a una gran audiencia. Él es un emprendedor visionaria», dice Jungen.

«Mira el historial. Si ganas seis Palme d’Ors consecutivos, debes entender algo sobre el séptimo arte. Y es por eso que queremos celebrarlo. Queremos explicar su impacto y como festival, decir gracias, porque necesitamos los Tom Quinns en estos días más que nunca».

La cumbre de Zurich también examinará cuestiones oportunas, como cómo los espectáculos de premios y los festivales de cine mantienen su relevancia; navegar por la agitación política; la creciente importancia de los centros e incentivos de producción europeos e internacionales; y encontrar las estrategias de lanzamiento correctas para películas independientes.

Los participantes incluyen a la directora del Festival de Cine de Berlín, Tricia Tuttle; Jefe de Toronto Cameron Bailey; Cabeza de Globos de Oro Helen Hoehne; Artist International Group David Unger; y Abduljalil al-Nasser de la Comisión de Cine Saudita, que discutirá la floreciente industria cinematográfica de Arabia Saudita.

También hablará la presidenta de Row K Entertainment, Megan Colligan; Patrick Wachsberger, jefe de 193; Michael Barker de Sony Pictures Classics; Daniel Steinman de 30West; y Roeg Sutherland, jefe de CAA Media Finance & International Film Group.

La cumbre de Zurich ofrece un evento más relajado y enfocado para analizar el panorama general, señala Jungen. A diferencia de otros grandes festivales, «En Zurich, el ambiente es tranquilo y tenemos tiempo. La mayoría de los acuerdos se realizan después de TIFF, y queremos hablar sobre el estado de nuestra industria».

El Panel sobre la navegación política es particularmente oportuno, agrega, ya que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está teniendo un impacto en la industria y hay mucho interés en discutir las consecuencias.

«Es realmente urgente pensar, ¿podemos hacer películas críticas? El año pasado tuvimos la película ‘The Apprentice’, no obtuvo una gran distribución en los Estados Unidos», señala. «Por supuesto, el presidente en funciones tiene un impacto en cómo se lanzan o no las películas, y en qué películas se producen».

Del mismo modo, en la agenda está el papel de YouTube como una fuerza dominante en el entretenimiento y su posición en la industria del cine, y el creciente impacto de la inteligencia artificial y las empresas de IA. Los representantes de la industria de YouTubers y Young AI participarán en la cumbre para discutir su trabajo.

Jungen agrega una presentación especial de AI para la audiencia. «Va a ser impresionante, porque lo que viene y tener un impacto en la industria del cine es tremendo. El ritmo y la velocidad del progreso son desconocidos.

«Ya sea una agitación política o una IA, hay más urgencia con respecto a estos temas que en los últimos años porque estos son temas que cambian el juego».

El ZFF, que el año pasado atrajo a 140,000 visitantes, se está embarcando en una nueva era después de que Jungen dirigió una compra de gestión de su antiguo propietario, el NZZ Media Group. El nuevo equipo está buscando posicionar al ZFF como uno de los principales eventos cinematográficos de Europa que muestran los favoritos del Oscar.

«Nos estamos convirtiendo cada vez más en el lugar para los estrenos europeos de películas estadounidenses importantes que se estrenan en Toronto. Y nos estamos convirtiendo cada vez más en un lugar donde los estudios, los streamers e indies pueden posicionar sus películas para la temporada de premios», agrega Jungen, señalando películas como «Ballada de un pequeño jugador» y «Nuremberg» y la asistencia de los probables Oscar Contenders Farrell y Crowe.

«Ese es el papel para jugar».