Zulhas revela el caso de camarones contaminados radiactivos de la fábrica de acero de Cikande

Yakarta, Viva -La Ministro de División de Alimentos Coordinadores que también es el Presidente del Cesium-137 o CS-137 o CS-137 Radiation Peligard Force, Zulkifli Hasan enfatizó el caso de la contaminación de sustancias radioactivo Cesio-137 (CS-137) en el producto camarón Solo pasó en Industria Modern Cikande, Serang Regency, Banten. No se extiende a la cadena de suministro nacional o exportar.

Leer también: El ministro coordinador, Zulhas, asegura que el caso de los camarones contaminados radiactivos no se extienda a la cadena de suministro de la República de Indonesia



El caso se destacaba en base a los hallazgos de la Autoridad de Salud Alimentaria de los Estados Unidos (EE. UU.), Que detectó contenido de radiación en contenedores de camarones congelados indonesios en agosto de 2025 y luego en varios puertos estadounidenses grandes.

La incidencia de rechazo de los productos de camarones congelados indonesios en los EE. UU. Debido a la exposición radiactiva de CS-137, desencadenó la rápida respuesta del gobierno indonesio a lo largo del origen de los productos radiactivos de los camarones congelados de Pt Bahari Makmur Sejati, ubicada en el moderno estado industrial de Cikande, Serang.

Leer también: 5.441 Los productos RI están libres de tarifas de entrada canadienses, desde galletas hasta piezas de repuesto



ZulhasSu apodo dijo que el gobierno ha establecido el patrimonio industrial moderno de Cikande como la ubicación del evento especial de radionúclido CS-137 Radion. «Por lo tanto, podemos llevar a cabo el proceso de manejo o descontaminación rápidamente», dijo Zulkifli después de presidir una reunión de coordinación en Yakarta, martes 30 de septiembre de 2025.



Ministro coordinador de comida Zulkifli Hasan (Zulhas) hablando de camarones radiactivos

Leer también: El Ministro de Defensa de las Exportaciones de Palm de RI a Europa es más fluida gracias a IEU-Cepa



Zulhas garantiza que el mecanismo para la supervisión de los productos pesqueros continúe funcionando de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales, de modo que los productos de camarones indonesios siguen siendo seguros y competitivos en el mercado global.

En un esfuerzo por evitar una mayor contaminación, el gobierno ha reexportado 14 contenedores de chatarra de hierro o usado hierro que contiene CS-137 del puerto de Tanjung Priok. Un total de nueve contenedores adicionales de Filipinas también se reexportará pronto.

«Si el contenedor ingresa a la carga de camarones, puede contaminarse con los camarones. ¿Qué encajará, qué más será peligroso», dijo Zulhas?

Varios de estos pasos, según Zulhas, se tomaron como seguimiento de la información relacionada con la contaminación de sustancias radiactivas en productos de camarones congelados de empresas de Indonesia que fueron exportadas a los Estados Unidos.

La Agencia de Supervisión de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos (FDA) asegura que los productos de camarones congelados contaminado CS-137.

Zulhas enfatizó que el gobierno transmitió constantemente la última información relacionada con el manejo de este caso a la comunidad internacional, incluido el gobierno de los Estados Unidos y la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), como una forma de compromiso con la transparencia y la responsabilidad en cada paso tomado.

En la misma ocasión, el personal experto del Ministerio de Alimentos de los Alimentos Bara Khrishna Hasibuan reveló los resultados de la investigación inicial concluyó que la fuente de contaminación se originó en la fábrica de acero de la tecnología PT Peter Metal (PMT) en el Estado industrial de Cikande, que producía hierro con materias primas de hierro. Se cree que la contaminación se transporta a través del aire (en el aire).

«Debido a su en el aire, la contaminación puede ser transportada por el viento. La instalación de envasado de Pt Bahari Makmur Sejati (BMS) no está a hasta dos kilómetros de la fábrica de acero», dijo Bara.

Este hallazgo inicial explica que la exposición CS-137 se encuentra no solo en el envasado de camarones, sino también en el contenedor utilizado.

RI -CAMBISTRO FUZEN RADIAACTIVO CONTAMINADO

Anteriormente, el público se sorprendió por la noticia del rechazo de los productos de camarones congelados indonesios por las autoridades de los Estados Unidos en varios puertos grandes, incluidos Los Ángeles, Houston, Savannah y Miami.

El examen de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y la Aduana de los Estados Unidos detectaron contenido de radiación en contenedores de camarones en agosto de 2025. El gobierno indonesio respondió rápidamente a los hallazgos e continuó investigando al país.

Los resultados de la búsqueda trajeron un equipo conjunto al Cikande Modern Industrial Estate, Serang Regency. En el lugar de la colección de metales usados, se encontraron materiales positivos que contenían CS-137.

Este descubrimiento es un punto de inflexión que muestra que la fuente de exposición a la radiación no es de estanques o mar, sino que se basa en la actividad de la industria del metal en la tierra.

La Agencia de Supervisión de Energía Nuclear (Bapeten) confirmó que la chatarra de metal usada que estaba asegurada en Serang está contaminada con sustancias radiactivas.

El diputado de la licencia e inspección de Bapeten, Zainal Arifin, explicó que CS-137 es una sustancia artificial utilizada en el mundo industrial, incluso para medir la densidad y el flujo.

Esta sustancia no se forma naturalmente en el medio ambiente, por lo que está claro que la contaminación proviene de equipos industriales o desechos.

El director de inspección de instalaciones radiactivas y radiactivas de Bapeten, Zulkarnain, dijo que los residentes habían utilizado algunos de los materiales peligrosos sin conocer el riesgo. Se encuentra que el material radiactivo restante se utiliza como una mezcla de bases de edificios.

A pesar de que CS-137 se incluye en la categoría de radiación ionizante que es perjudicial para la salud a largo plazo. (hormiga)