Zulhas llama a los camarones radiactivos contaminados es seguro para el consumo, Tere liye: ¡intente comer señor!

Yakarta, Viva – Ministro de División de Alimentos de Coordinación, Zulkifli Hasanconfirma esa parte camarón Frozen de Indonesia, quien fue rechazado por los Estados Unidos (EE. UU.) Porque fue detectado que contiene materiales radioactivo Cesio-137, en realidad, sigue siendo seguro para el consumo.

De acuerdo a ZulhasEl contenido radiactivo en varios camarones devueltos todavía está muy por debajo del umbral establecido por el gobierno indonesio. Dio un ejemplo, del examen realizado, había camarones con niveles de CS-137 de solo unos 68, mientras que el umbral máximo permitido fue de 500.

«El contenido es muy mínimo, solo 68. Así que por favor coma, porque nuestro umbral es de 500», dijo Zulhas al equipo de medios después de la reunión de coordinación en Graha Mandiri, martes 30 de septiembre de 2025.

Sin embargo, enfatizó que los productos de camarones cuyos niveles radiactivos exceden el umbral no circularán a nivel nacional, sino que se destruyen inmediatamente para garantizar la seguridad de los alimentos públicos.

Respuesta dura de Tere liye

La declaración de Zulhas fue repentinamente en el centro de atención en las redes sociales. Una crítica provino de un escritor popular, Tere Liye. A través de su carga, desafió al ministro a dar un ejemplo directo al consumir camarones que se llamaba aún seguro.

«La mayoría de ustedes dicen. Intentan ejemplo, tomen los camarones del contenedor, cocine, luego coman. Pase todos los camarones que se invierten por otros países. Invite a su esposa, hijos, hijas, nietos, usted come.«Escribió Tere Liye, citado el miércoles 1 de octubre de 2025.

Sin parar allí, también le pidió a Zulhas que diera los camarones a otra oficina. «Si no se ha agotado, también invite al círculo del padre al que le gusta bailar.«Añadió.

Autor de la novela del país del Bedebah, Tere Liye

Para obtener información, este problema se destaca después de que la Agencia de Supervisión de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos (FDA) anunció la retirada de productos de camarones congelados de Indonesia el 19 de agosto de 2025. Se sabe que el producto utiliza la marca de gran valor y se comercializa a través de la red minorista de Walmart.

Este anuncio inmediatamente causó el centro de atención, principalmente porque involucró la seguridad de los alimentos de exportación de Indonesia en el mercado internacional. Además de desencadenar preocupaciones nacionales, este caso también tiene un impacto en la confianza de los inversores en la industria pesquera.