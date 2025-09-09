Zulhas dijo que la dirección de Prabowo quería que todos los programas se ejecutaran sin obstáculos sin obstáculos.

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto presidió una reunión limitada con varios ministros en el Palacio de Merdeka, Yakarta, el martes 9 de septiembre de 2025. La agenda de la reunión fue una de ellas discutida sobre aceleración implementación programa prioridad gobierno.

Ministro coordinador de la División de Alimentos, Zulkifli Hasan (Zulhas) Entregando la dirección de Prabowo relacionada con la aceleración de la burocracia en la implementación de programas gubernamentales.

Prabowo, dijo Zulhas, quería que todo el programa funcionara sin problemas sin obstáculos por razones en papel.

Prabowo dirigió una reunión limitada con el ministro del gabinete Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

«Acabo de terminar, fuimos dirigidos por el Presidente. Su dirección Todos los programas deben acelerarse, no debería haber obstáculos por razones en papel. Esto significa que las razones son las reglas, qué es eso», dijo Zulhas a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Yakarta, martes 9 de septiembre de 2025.

Además, Zulhas dijo que el gobierno se centró en dos agendas importantes, a saber, la optimización de tierras agrícolas que habían producido y el desarrollo de nuevas tierras para los campos de arroz.

Este desarrollo de tierras se incluye en la región de Wanam Papua, Sumatra del Sur, Kalimantan central y otras regiones.

«Especialmente el wanam ha sido construido por el camino, el puerto está casi listo. Pero inmediatamente resolveremos el asunto de su planificación espacial. Hay un área, ya en el Timdu (equipo integrado), ya hay un plan espacial para que inmediatamente completaremos la aceleración de los cambios en la función», explicó.

No solo se centró en los carbohidratos, Zulhas enfatizó que el gobierno también prestó atención a la disponibilidad de proteínas para la comunidad.

Al apoyar esto, el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca está planeado para construir 20 mil hectáreas de estanques este año.

Zulhas en el lanzamiento de los Kopdes rojos y blancos, lunes 21 de julio de 2025 Foto : Secretaría presidencial de YouTube

«También se pidió que se acelerara este año y el próximo año debe completarse 20 mil primero desde el objetivo de 70 mil hectáreas», dijo.

Además de la comida, el Ministro de Alimentos Coordinadores dijo que la aceleración también se llevaría a cabo en el programa Cooperativo de la Villa Roja y Blanca. No solo eso, lo mismo también se aplica al programa Fishing Village o Fishing Village, que este año está dirigido a llegar a 100 pueblos.