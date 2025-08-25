¡Zulhas admitió que Pan aún no era el partido superior, no quería ser etiquetado cuando necesitaba un voto!

Yakarta, Viva – Presidente Parte del mandato nacional (Pan), Zulkifli Hasan alias Zulhas reconoció que su partido aún no estaba incluido en la categoría de fiesta tabla superior.

Leer también: 5 motos Suzuki con el sonido del motor más emblemático, haciendo la piel de gallina cuando se encienden



Aun así, Zulhas enfatizó todos los cuadros de su partido para que actuara como si fuera como una parte superior, especialmente para ayudar y ayudar a la comunidad.

Esto fue transmitido por Zulhas cuando pronunció un discurso en los Premios PAN 2025 en el Dome, Senayan, Central Yakarta, domingo 24 de agosto de 2025.

Leer también: Puan trajo el mensaje de Megawati a Oso, ¿cuál era el contenido?



«No somos las mejores juntas, pero espero que, en términos de ayudar, en términos de ayudar a la gente, la sartén incluya la Junta Superior», dijo Zulhas en su respuesta.

Zulhas luego pidió a todos los cuadros de Pan que lo demostraran. No quería, Pan fue etiquetado como una fiesta que solo llegó cuando fue necesario voz.

Leer también: El ministro coordinador, Zulhas, enfatizó que el Fondo de la Villa no era el Garante del Crédito Cooperativo de la Villa Roja y Blanca



«Probemos, no dejes que la gente diga ‘Pan solo llega cuando necesita votos’. No, la gente (debe) decir ‘Pan está presente cuando es difícil, presente cuando feliz, el presente trae beneficios’.

En esa ocasión, Zulhas también enfatizó a todos los cuadros de su partido para trabajar reales en interés del pueblo indonesio.

«Por lo tanto, enfatizo en la etapa de aniversario de PAN, una vez más ordené a todos los ministros PAN, los miembros de PAN DPR, todos los cuadros de Pan en todas partes, ayudan a las personas, el trabajo real que sintieron de inmediato», concluyó Zulhas.