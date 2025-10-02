Zubeen Garg Death Case: Gerente y organizador celebrado en Delhi







El gerente de Zubeen Garg, Siddhartha Sharma, y ​​el organizador jefe del festival, Shyamkanu Mahanta, fueron arrestados de Delhi El miércoles por la mañana, en relación con la muerte del cantante en Singapur el mes pasado, dijo la policía de Assam.

El dúo ha sido reservado en varias secciones del BNS para el homicidio culpable que no equivale a asesinato, conspiración criminal y causando la muerte por negligencia. Poco después de su arresto, fueron llevados a Guwahati y produjeron ante el Tribunal de Magistrados Judiciales Jefe de Kamrup, que los envió a la custodia policial de 14 días.

Dado que los tribunales están cerrados por Durga PujaLa audiencia tuvo lugar en la residencia del juez. DGP (CID) especial Munna Prasad Gupta dijo que las investigaciones sobre la muerte del cantante se «realizarán de acuerdo con la ley». Dijo que un «aviso de vigilancia» a través del Interpol ya había sido emitido contra ambos.

«Sobre la base del aviso, las autoridades de inmigración detuvieron a Mahanta cuando llegó al aeropuerto de Delhi desde Singapur y lo entregó a la policía de Assam», dijo. Con respecto a Sharma, Gupta dijo: «Rastrimos su ubicación a Delhi y Rajasthan. Anoche, lo rastreamos cerca de la frontera de Delhi-Haryana y lo arrestamos».

El gobierno estatal recientemente prohibió a Mahanta, el principal organizador del North East Festival, al que Garg había asistido a Singapur antes de su muerte, celebrar cualquier función o evento en el estado. La esposa de Zubeen, Garima Saikia Garg, dijo que tiene plena fe en el equipo investigador y esperaba que ahora sepan que pronto sabrá exactamente qué sucedió exactamente. El gobierno de Assam había constituido un SIT de 10 miembros para investigar la muerte del cantante en Singapur supuestamente debido a «ahogamiento» el 19 de septiembre.

