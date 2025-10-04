Zubeen Garg Death Case: el organizador del evento se mueve SC buscando transferencia de sonda







Shyamkanu Mahanta, organizador jefe del Festival de la India del noreste, ha presentado una petición en la Corte Suprema. Zubeen Garg Desde la policía estatal, se sienta a una agencia central como la Oficina Central de India (CBI) o la Agencia Nacional de Investigación (NIA).

La súplica afirmó que Mahanta ha sido sometida a un «juicio de medios vicioso» y «cheinggoing» en relación con la muerte súbita de Garg. La súplica declaró que estaba ocupado organizando el festival cultural de tres días en Singapur programado para el 19 al 21 de septiembre y no estuvo presente en el sitio de la muerte de Garg.

Dijo que Mahanta conoció al cantante por última vez el 17 de septiembre, dos días antes del incidente. La súplica solicitó la transferencia de la sonda de la assam Sit al CBI o el NIA, y que sea monitoreada por un retirado Tribunal Supremo juez.

Mientras tanto, un tribunal en Assam el viernes envió a los miembros de la banda de Garg, Shekharjyoti Goswami y Amritprabha Mahanta, a 14 días de prisión preventiva de la policía después de su arresto el jueves. El baterista Goswami y el co-singer Mahanta fueron arrestados el jueves después de días de interrogatorio. Los dos estaban presentes en el yate en Singapur cuando Garg murió.

