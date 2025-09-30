Zoro y Sanji aparecieron en el Honda Beat One Piece X Tahilalats, ¡echemos un vistazo a su emoción en Surabaya!

VIVA – Fans automotrices y amantes del anime Una pieza En Surabaya recibió una sorpresa especial de Pt Astra Honda Motor (Ahm) Junto con Pt Mitra Pinasthika Mulia (MPM Honda East Java) a través de la presencia de un evento titulado «Steal the Beat», que tuvo lugar en Plaza Surabaya el 19 al 28 de septiembre de 2025.

Este evento es la principal atracción gracias a la aparición de una unidad exclusiva. Honda Beat One Piece X Tahilalats, una edición limitada que presenta a dos personajes favoritos de los fanáticos: Zoro y Sanji. Viene con un diseño único, coleccionable y lleno de carácter, esta colaboración presenta un nuevo matiz que es divertido en el mundo del scooter.

La cabina de Honda se ve diferente del tema de la aventura y el coraje, describiendo el espíritu de Zoro, el espadachín y Sanji, el cocinero lleno de determinación. El toque visual típico de Tahilalats agregó un lado liviano, lo que hace que esta cabina no solo sea atractiva en términos de apariencia, sino que también proporciona una experiencia interactiva entretenida.

Los visitantes están invitados a explorar el área del stand y participar en varias actividades interesantes, incluidos los desafíos de Honda Hidden Hidden. Esta actividad es una forma emocionante de acercarse al producto al tiempo que lleva a casa un premio atractivo en forma de una caja ciega exclusiva del llavero.

¡Adivina el movimiento, consigue un regalo!

Una actividad más que no es menos emocionante es el juego «Adivina una pieza pegajosa». Los visitantes están invitados a adivinar los movimientos típicos del personaje en el mundo de One Piece. Si responde con éxito correctamente, los premios en forma de cuadros ciegos de llavero se pueden llevar de inmediato a casa. Esta actividad es una herramienta de entretenimiento liviana, agradable y educativa al mismo tiempo que educa a los visitantes sobre los productos Honda Beat Stractantemente y no la carga.

Solo 25 unidades en toda Indonesia

El Honda Beat One Piece X Tahilalats Zoro y Sanji Edition se venden muy limitados, solo hay 25 unidades disponibles para toda Indonesia. Cada unidad tiene un precio a un precio especial, que es RP. 25,252,525 (OTR Yakarta). Los consumidores que desean tenerlo pueden registrarse directamente a través de un micrositio oficial a https://www.astra-honda.com/beat-x-oneepiece/promotion/form.

El registro se lleva a cabo durante el período del evento, y el comprador será seleccionado al azar de todos los participantes que se registraron.

Segunda colaboración, el entusiasmo sigue siendo alto

La colaboración entre el Honda Beat X One Piece X Tahilalats no es la primera. En 2024, una colaboración similar fue un gran éxito como parte de la celebración de 25 años en Indonesia. Al ver el alto entusiasmo, este año AHM nuevamente presenta una variante especial con una opción de personajes de Luffy, Zoro y Nami.

Especialmente para el evento de robo de Beat en Surabaya esta vez, enfóquese en los personajes de Zoro y Sanji, que tienen una fuerte base de fanáticos entre los jóvenes y los fanáticos del anime.

Riansyah, un fanático de una pieza que visitó el stand de One Piece Tahilalats One Piece en Surabaya expresó su admiración. Como fanático de One Piece, apreciaba a AHM colaborar con Honda Beat con su diseño favorito y anime de librea.

«Como un gran admirador de One Piece y Honda, ver directamente las motos de Zoro y Sanji son realmente extraordinarios. Los detalles son extraordinarios, como si mis dos mundos simplemente chocaron», dijo Riansyah.