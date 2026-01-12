‘Zootopia 2’ sigue en la cima, ‘Avatar 3’ ocupa el tercer lugar

El mercado teatral de China se enfrió aún más entre el 9 y el 11 de enero, con la película de Disney “Zootopía 2“Manteniéndose en el puesto número uno por segundo fin de semana consecutivo después de recuperar la pole la semana pasada.

“Zootopia 2” añadió 49,1 millones de RMB (6,9 millones de dólares), según Artisan Gateway, elevando su total acumulado a 4.310 millones de RMB (607,2 millones de dólares).

El thriller policiaco de Maoyan Movie, “The Fire Raven”, quedó muy cerca en segundo lugar, ganando 6,8 millones de dólares. La película continuó mostrando una tracción sólida, elevando su total acumulado a 42,3 millones de dólares después de menos de dos semanas de estreno. Dirigida y escrita por Sam Quah, la película está protagonizada por Peng Yuchang, Alan Aruna y Chang Ning y sigue la reapertura de un caso de asesinato latente durante mucho tiempo que expone una red más amplia de corrupción y venganza.

La epopeya de ciencia ficción de James Cameron “Avatar: Fuego y Ceniza» pasó al tercer lugar, recaudando 6,5 millones de dólares durante el fin de semana. El estreno de 20th Century Studios ha alcanzado ahora los 146,6 millones de dólares en China.

“Regreso al pasado” de Huace Film & TV quedó en cuarto lugar con 4,9 millones de dólares, elevando su recaudación acumulada a 33,7 millones de dólares. La adaptación cinematográfica de la serie histórica de ciencia ficción de 2001 de la cadena TVB de Hong Kong, “Un paso hacia el pasado”, está producida por Luis Koo‘s One Cool Film Production, con Koo como productor. El proyecto reúne al elenco principal de la serie de televisión original 24 años después de su primera emisión. Koo protagoniza junto a Raymond Lam, Jessica Hsuan, Sonija Kwok, Joyce Tang y Michelle Saram, todos repitiendo sus papeles originales. Los nuevos miembros del reparto incluyen a Bai Baihe, Michael Miu y Louis Cheung. La película marca la última aparición en pantalla del fallecido Dick Liu Kai-chi.

Completando el top cinco se encuentra el drama familiar de Chuanqiren Media, “Unexpected Family”, que recaudó 900.000 millones de dólares y asciende a 5,5 millones de dólares hasta la fecha. La comedia dramática está coescrita y dirigida por Li Taiyan y se centra en un joven que deja su pequeño pueblo hacia Beijing y termina enredado con un anciano con Alzheimer que lo confunde con su hijo. las estrellas de cine Jackie ChanPeng Yuchang, Zhang Jianing y Pan Binlong.

En total, la taquilla china generó 31,6 millones de dólares durante el fin de semana. Las recaudaciones en lo que va del año para 2026 han alcanzado los 162,4 millones de dólares, un 9,9% más que en el mismo período del año pasado, aunque el mercado claramente se está asentando en un ritmo post-festivo más tranquilo con la vista puesta en las vacaciones del Año Nuevo Lunar del próximo mes, cuando se espera que lleguen varios lanzamientos importantes.