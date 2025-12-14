‘Zootopia 2’ se convierte en la película más taquillera de 2025 con 1.130 millones de dólares

Conejos, zorros y serpientes, ¡Dios mío! “Zootopía 2» es oficialmente el estreno de Hollywood con mayor recaudación del año. La secuela animada de Disney repleta de animales ha recaudado la asombrosa cifra de 1.130 millones de dólares a nivel mundial después de 20 días de estreno, superando la recaudación de la nueva versión de acción real de Disney «Lilo & Stitch» con 1.030 millones de dólares. Una película que no pertenece a la Motion Picture Association (MPA), la superproducción animada de China «Ne Zha 2», sigue siendo el mayor estreno de 2025 con 1.900 millones de dólares.

Otro gigante de Disney, la épica “Avatar: Fuego y Ceniza” de James Cameron, podría competir por la corona de 2025, considerando que sus predecesoras fueron sensaciones que recaudaron 2 mil millones de dólares. Sin embargo, la tercera parte se estrena el 19 de diciembre y probablemente ganará la mayor parte de su dinero en el siguiente año calendario.

El viernes, “Zootopia 2” superó la marca de los mil millones de dólares después de 17 días en los cines, la La película PG más rápida en alcanzar el hito. La secuela se erige como la séptima película animada más grande de la historia, superando a “Zootopia” original de 2016 ($1,025 mil millones a nivel mundial) y a “Moana 2” del año pasado ($1,06 mil millones).

Durante el fin de semana, “Zootopia 2” sumó la asombrosa cifra de 131,1 millones de dólares provenientes de 52 territorios en su tercera entrega, aumentando su recaudación en el extranjero a 877 millones de dólares. Pronto se convertirá en la segunda película animada de la historia en superar los mil millones de dólares en la taquilla internacional, después de «Inside Out 2». La siguiente película ha sido particularmente masiva en China con 502 millones de dólares y contando, ubicándose solo detrás de “Avengers: Endgame” de 2019 ($632 millones) como el estreno en MPA más grande del país. Esas ventas de entradas son notables porque el público chino no ha sido receptivo a la comida de Hollywood en años.

Otra película de Disney, la dirigida por James L. Brooks “Ella McCay«, consolidó los récords equivocados para el estudio durante el fin de semana, cuando el drama político fracasó con 300.000 dólares en cinco territorios. Esa no es una gran huella internacional, por supuesto, pero la película PG-13 también fue rechazada en Norteamérica con 2,1 millones de dólares, ubicándose como el comienzo más bajo en los tiempos modernos para Disney. A nivel mundial, «Ella McCay» ha recaudado unos miserables 2,4 millones de dólares frente a un presupuesto de 35 millones de dólares. Con críticas débiles y audiencia pobre puntuaciones, es poco probable que la película se recupere en las próximas semanas. Afortunadamente, se espera que “Avatar: Fire and Ash” termine el año del estudio en lo más alto.