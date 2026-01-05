‘Zootopia 2’ recupera el número 1 en el primer fin de semana de 2026

«Disney»Zootopía 2” volvió a la cima de la taquilla de China entre el 2 y el 4 de enero, recaudando 121,5 millones de RMB (17,1 millones de dólares) para elevar su total acumulado a 4.250 millones de RMB (598 millones de dólares), según Artisan Gateway.

«James Cameron»Avatar: Fuego y Ceniza» cayó al segundo lugar pero se mantuvo sólido, sumando 15,8 millones de dólares. La tercera parte ahora ha alcanzado los 136,3 millones de dólares en China después de su debut el 19 de diciembre.

El thriller criminal de Maoyan Movie “The Fire Raven” quedó en tercer lugar con 11,7 millones de dólares, elevando su total a 30,3 millones de dólares. Dirigida y escrita por Sam Quah, la película está protagonizada por Peng Yuchang, Alan Aruna y Chang Ning y sigue la reapertura de un caso de asesinato latente durante mucho tiempo que expone una red más amplia de corrupción y venganza.

“Regreso al pasado” de Huace Film & TV abrió en cuarto lugar con 11,1 millones de dólares, comenzando su carrera con una recaudación acumulada de 24,1 millones de dólares. La adaptación cinematográfica de la serie histórica de ciencia ficción de 2001 de la cadena TVB de Hong Kong, “Un paso hacia el pasado”, está producida por Luis Koo‘s One Cool Film Production, con Koo como productor. El proyecto reúne al elenco principal de la serie de televisión original 24 años después de su primera emisión. Koo protagoniza junto a Raymond Lam, Jessica Hsuan, Sonija Kwok, Joyce Tang y Michelle Saram, todos repitiendo sus papeles originales. Los nuevos miembros del reparto incluyen a Bai Baihe, Michael Miu y Louis Cheung. La película marca la última aparición en pantalla del fallecido Dick Liu Kai-chi.

Completando los cinco primeros puestos, “La película Bob Esponja” de Paramount debutó con 2,1 millones de dólares, elevando su total inicial a 4 millones de dólares.

En total, la taquilla china generó 63,8 millones de dólares durante el fin de semana. El ingreso bruto en lo que va del año 2026 asciende ahora a 111,4 millones de dólares, un 32,9% más que en el mismo período del año pasado.