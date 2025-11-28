‘Zootopia 2’ encabeza la taquilla del Día de Acción de Gracias con 19,7 millones de dólares

“Zootopía 2” encabezó el Día de Acción de Gracias Taquillasganando 19,7 millones de dólares el jueves. La secuela animada de Disney ha recaudado la impresionante cifra de 59,2 millones de dólares a nivel nacional desde su estreno el martes por la noche y se espera que para recaudar entre 140 y 150 millones de dólares durante el período de vacaciones de cinco días.

Y el público sigue cayendo bajo el hechizo de Elphaba y Glinda, con “Malvado: para siempre«, ocupando el segundo lugar el jueves con 12,6 millones de dólares. La película ha ganado unos imponentes 207,2 millones de dólares después de menos de una semana en los cines. «Wicked: For Good» debería agregar más de 90 millones de dólares a su botín durante los cinco días de vacaciones para llevar su total nacional a poco menos de 270 millones de dólares.

Las dos películas están impulsando una taquilla que necesitaba desesperadamente un reinicio. La venta de entradas en octubre cayó a sus niveles más bajos en tres décadas mientras películas como “The Smashing Machine”, “Tron: Ares” y “Kiss of the Spider Woman” fracasaron, y estrenos de gran presupuesto como “One Battle After Another” no pudo justificar sus altos costos.

Aunque “Zootopia 2” está demostrando ser un gigante comercial, sus ingresos brutos no alcanzarán el récord establecido por otra película de Disney, “Moana 2” de 2024, que recaudó 139 millones de dólares durante el fin de semana tradicional y 225 millones de dólares durante los cinco días. Entre los estrenos anteriores del Día de Acción de Gracias se incluyen la secuela de Disney de 2019, “Frozen II” (125 millones de dólares en los cinco días) y “Los juegos del hambre: en llamas” de 2013 (109 millones de dólares en los cinco días).

La segunda “Zootopia” está dominando la taquilla internacional, recaudando 74 millones de dólares para elevar su total global a unos considerables 133,2 millones de dólares. Se proyecta que recaudará entre 135 y 145 millones de dólares adicionales de los mercados extranjeros durante sus primeros cinco días de lanzamiento. A la película le está yendo particularmente bien en China, donde Shanghai Disneyland recientemente estrenó Zootopia Land. Ha recaudado más de 54 millones de dólares en sus primeros dos días en los cines, convirtiéndose en una de las pocas películas de Hollywood que resuena en la taquilla china desde el COVID; en cambio, el país ha recurrido a producciones en el idioma local a medida que han aumentado las tensiones con Estados Unidos.

Dirigida por Jared Bush y Byron Howard, “Zootopia 2” sigue a un oficial de policía conejo (Ginnifer Goodwin) y un zorro estafador (Jason Bateman) mientras se reúnen para perseguir a un nuevo y misterioso residente reptil (Ke Huy Quan).

Entre las películas independientes, “Eternity” de A24, una comedia romántica ambientada en el más allá protagonizada por Elizabeth Olsen, Miles Teller y Callum Turner, recaudó 616.272 dólares en 1.348 pantallas para llevar su recaudación nacional a 2,1 millones de dólares, mientras que “Eternity” de Focus Features.Hamnet”, un drama sobre la muerte del hijo de William Shakespeare, recaudó 160.000 dólares en 160 salas para elevar su recaudación a 480.000 dólares. un favorito al Oscarcon críticos elogiando el trabajo de la directora Chloe Zhao y las estrellas Jessie Buckley y Paul Mescal.