Zona turística de Guci Tegal afectada por inundaciones repentinas

Jacarta – Inundaciones repentinas golpear el área recorrido Aguas termales de Guci en la Regencia TegalProvincia java central el sábado 20 de diciembre de 2025.

El jefe del Centro de Datos, Información y Comunicación de Desastres de BNPB, Abdul Muhari, dijo que el incidente se informó a las 16.30 horas cuando una lluvia de alta intensidad duró mucho tiempo hasta que el río se desbordó y azotó la zona turística de Guci.

«La zona de atracción turística de aguas termales de 13 lluvias se vio afectada por este incidente. Esta inundación repentina provocó que la piscina de agua caliente en ese lugar fuera arrastrada por la fuerte corriente de agua. El monitoreo visual en el terreno mostró que el barro, la arena y el material de piedra cubrieron parte de la zona turística. Por seguridad, la zona turística está temporalmente cerrada al público», dijo Abdul en su declaración, el sábado 20 de diciembre de 2025.

Hasta que se publicó esta noticia, no se habían reportado muertes entre los visitantes de la gira. Sin embargo, el equipo de BPBD de Tegal Regency llegó inmediatamente al lugar para llevar a cabo una evaluación rápida y esfuerzos de respuesta de emergencia en el campo.

Abdul hizo un llamamiento a la comunidad a lo largo del río Gung, especialmente en las áreas de Balapulang, Dukuhwaru, Adiwerna y Pantura, para que aumenten la preparación y la vigilancia y sigan las instrucciones de los oficiales en el terreno.

