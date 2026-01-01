Zohran Mamdani se convierte oficialmente en el primer alcalde musulmán de Nueva York y juramentar el uso del Corán

Nueva YorkVIVA – Zohran Mamdani convertirse Alcalde La ciudad de Nueva York es la primera en salir de los círculos. musulmán y de ascendencia del sur de Asia después de ser inaugurado el miércoles por la noche antes del Año Nuevo 2026.

Después de prestar juramento utilizando el Corán, Mamdani se convirtió oficialmente en el líder de la ciudad más grande de Estados Unidos.

La ceremonia de toma de posesión de Mamdani se celebró en la cerrada estación de metro City Hall. La primera estación en la ciudad de Nueva York se construyó en 1904 y se suspendió en 1945.



Zohran Mamdani, alcalde electo de la ciudad de Nueva York

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, encabezó la lectura del juramento de Mamdani, acompañada por su familia, incluida su esposa Rama Duwaji.

Mamdani participará luego en una ceremonia abierta encabezada por el senador del estado de Vermont, Bernie Sanders, el jueves por la tarde, hora local.

Según informes de los medios estadounidenses, en la inauguración se utilizaron dos Corán, uno propiedad del abuelo de Mamdani y del escritor e historiador negro Arturo Schomburg, prestado a la Biblioteca Pública de Nueva York.

Mamdani, que tiene 34 años, es también el primer alcalde de la ciudad de Nueva York nacido en África. Nació en Uganda de padres de la India.

Mamdani ganó las elecciones a la alcaldía de la ciudad de Nueva York el 4 de noviembre, derrotando al exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo y al candidato republicano Curtis Sliwa.

La victoria de Mamdani es un logro histórico para el progresista Partido Demócrata.

Mamdani, con una ideología política socialista democrática, planteó la cuestión de la asequibilidad del costo de vida y la expansión de los servicios sociales durante su campaña.

Prometió proporcionar servicio gratuito de autobús, cuidado infantil, tiendas de comestibles de propiedad de la ciudad, así como ampliar las viviendas asequibles y aumentar el salario mínimo de la ciudad a $30 para 2030. (Ant)