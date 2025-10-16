Zohran Mamdani recluta a concursantes sobrevivientes en un anuncio de campaña contra Cuomo

La tribu ha hablado… y están votando para que Andrew Cuomo salga de la isla.

Varios recientes”SobrevivienteLos concursantes, incluidos Teeny Chirichillo (temporada 47), Yam Yam Arocho (temporada 44) y Katurah Topps (temporada 45), han regresado al consejo tribal para defender Zohran Mamdani en un nuevo anuncio de campaña pagado por el candidato a la alcaldía de la ciudad de Nueva York.

El anuncio, que se emitió durante el episodio del miércoles por la noche de “Survivor”, es uno de varios en una compra de anuncios de siete cifras para llegar a diferentes grupos demográficos del público votante. La campaña de Mamdani realizó una Anuncio inspirado en «soltero» durante un episodio reciente de “The Golden Bachelor”.

«Andrew, los neoyorquinos quieren un alcalde que haga que los comestibles y el cuidado de los niños sean asequibles, no que nos venda a sus donantes multimillonarios», dice Chirichillo en el anuncio mientras sostiene un trozo del pergamino de votación característico del programa con el nombre de Cuomo, como si lo expulsara de la carrera.

En un giro de los confesionarios mostrados durante las ceremonias de eliminación de “Survivor”, Brandon Donlon (temporada 45) presiona por “un alcalde que haga que los autobuses sean rápidos y gratuitos”, mientras que Arocho espera elegir a alguien que “no desfinanciará a la MTA”.

Antes de que se apague la antorcha ficticia de Cuomo, Natalie Anderson (temporada 29) hace un último alegato: «Estamos con el asambleísta Zohran Mamdani. Se enfrentará a Trump, congelará el alquiler y ofrecerá cuidado infantil universal».

Mamdani aparece al final del spot para concluir: “Vamos a construir una ciudad donde nadie tenga que luchar para sobrevivir”.

Mamdani, un socialista demócrata de 33 años y asambleísta estatal cuya plataforma económica progresista ha galvanizado a los votantes más jóvenes, ganó las primarias demócratas con una sorprendente sorpresa. Se espera que él y sus rivales (el exgobernador Cuomo, que se postula como independiente, y Curtis Sliwa, el candidato republicano), gasten millones de dólares en publicidad antes de las elecciones a la alcaldía del 4 de noviembre.