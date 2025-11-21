Jacarta – Alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdanise reunirá con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca el viernes 21 de noviembre de 2025. Para muchos neoyorquinos, este momento no es solo una formalidad política, sino más bien una oportunidad para que sus voces sean escuchadas a nivel nacional.

Mamdani, que acaba de ganar las elecciones a la alcaldía a principios de noviembre, aporta nueva energía al gobierno de la ciudad más grande de Estados Unidos. Como alcalde más joven del siglo XXI y primer musulmán en asumir el cargo, muchos partidos están prestando atención a sus primeros pasos, especialmente en cuestiones sociales y económicas que impactan directamente en la vida cotidiana de los ciudadanos.

En esta ocasión, Mamdani destacó que la reunión con Triunfo No es algo de qué preocuparse. «No estoy preocupado por esta reunión. La veo como una oportunidad para expresar mis puntos de vista y se los transmitiría a cualquiera», dijo.

Además, Mamdani enfatizó que estaba dispuesto a trabajar juntos en cualquier tema que fuera beneficioso para Nueva York. Sin embargo, también enfatizó que adoptaría una postura firme si hubiera políticas que realmente fueran perjudiciales para la ciudad.

“Si hay una agenda que perjudica a los neoyorquinos, seré el primero en decirlo”, añadió.

Desde su elección, Mamdani ha sido conocido por una serie de programas progresistas destinados a aliviar la carga de los residentes de la ciudad. Luchó por el establecimiento de tiendas de comestibles asequibles, la congelación de los alquileres en algunas zonas y la eliminación de las tarifas de autobús.

La distinción de Mamdani como el alcalde más joven y el primer musulmán en dirigir la ciudad de Nueva York añade una dimensión importante al panorama político de la ciudad. Su victoria muestra la confianza del pueblo en los líderes que se atreven a generar cambios y luchar por la justicia social.

La reunión con Trump también fue vista como un paso estratégico para expresar los intereses de Nueva York a nivel federal, así como para fortalecer la posición de la ciudad en cuestiones nacionales. (Hormiga)