Zohran Mamdani dice que el Late Show de Colbert lanzó un juego sobre el genocidio en Gaza

un perfil de Zohran Mamdani en el neoyorquino alega que un productor de “El show tardío Con Esteban Colbert” para jugar un “juego” en torno a sus opiniones sobre la guerra de Israel en Gaza.

Mamdani apareció en “The Late Show” junto al contralor de la ciudad, Brad Lander, a finales de junio, poco antes de las elecciones primarias que le valieron la nominación oficial del Partido Demócrata. De antemano, se le informó sobre los “temas políticos básicos” que Colbert mencionaría en la entrevista. Pero según el New Yorker, los productores propusieron una nueva serie de preguntas poco antes de que Lander y Mamdani subieran al escenario porque Colbert había recibido una carta ese día de prominentes figuras pro-israelíes exigiendo que se presionara a Mamdani sobre sus puntos de vista sobre Israel.

«Uno de los productores sugirió un segmento de ‘pulgar hacia arriba o hacia abajo’: ‘Pulgar hacia arriba o hacia abajo: Hamás. Pulgar hacia arriba o hacia abajo: un Estado palestino'», se lee en el artículo, citando a «personas que estaban en la sala».

«Simplemente no podía creer lo que estaba pasando», le dijo Mamdani al New Yorker sobre el lanzamiento. «Que un genocidio podría resumirse en un juego nocturno». La asesora principal de Mamdani, Zara Rahim, dice que le dijo al productor: «Tiene el primer candidato musulmán a la alcaldía en la historia de Nueva York. ¿No quiere hacerle una pregunta sobre eso?».

CBS rechazó VariedadSolicitud de comentarios.

El partido no se jugó al aire. (Aunque los juegos son un estilo de entrevista común a altas horas de la noche, son raros en “The Late Show”). Aproximadamente seis minutos de la entrevista de 21 minutos, que fue acortada en CBS pero publicado completo en YouTubese centró en las opiniones de Mamdani sobre Israel, las críticas que recibió de neoyorquinos proisraelíes y las tensiones entre neoyorquinos judíos y musulmanes.

Colbert comenzó preguntando tanto a Lander como a Mamdani si creen que el Estado de Israel tiene derecho a existir. «Sí, como todas las naciones, creo que tiene el derecho de existir y también la responsabilidad de defender el derecho internacional», dijo Mamdani.

Respecto a la cuestión del derecho de Israel a existir, el artículo del New Yorker dice: «Mamdani recibió esta pregunta tantas veces durante la campaña que llegó a sentirse asediado por ella. ‘Es islamofobia, la forma en que se plantea y se repite'», dijo un destacado líder musulmán de la ciudad, que habló con Mamdani sobre esto, [said].”

“Estamos viendo una crisis de antisemitismo”, dijo Mamdani más adelante en la entrevista, mencionando conversaciones que tuvo con judíos neoyorquinos. «Y es por eso que en el centro de mi propuesta para el Departamento de Seguridad Comunitaria está el compromiso de aumentar la financiación para la programación contra los delitos de odio en un 800%. En su opinión, el antisemitismo no es simplemente algo de lo que deberíamos hablar. Es algo que tenemos que abordar. Tenemos que dejar claro que no hay lugar para ello en esta ciudad, en este país, en este mundo».

Colbert respondió preguntando: “¿Y no hay justificación para la violencia de ningún tipo?” Mamdani dijo que no.

Vea la aparición completa de Mamdani y Lander en “The Late Show” a continuación.