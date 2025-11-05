Zohran Mamdani, de origen indio, escribe historia con su victoria en la alcaldía de Nueva York







Zohran MamdaniEl legislador socialista democrático de origen indio, de 34 años, logró una sorprendente victoria en las reñidas elecciones a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, convirtiéndose en el primer surasiático y musulmán elegido para dirigir la ciudad más grande de Estados Unidos, informó la agencia de noticias PTI.

Mamdani, hijo nacido en Uganda de padres de origen indio (su madre es la reconocida cineasta Mira Nair y su padre es el académico Mahmood Mamdani), derrotó al exgobernador Andrew Cuomo y al candidato republicano Curtis Sliwa.

el gano el Elecciones a la alcaldía de Nueva Yorkobteniendo 948.202 votos (50,6 por ciento), con el 83 por ciento de los votos escrutados.

Había sido el favorito en la carrera por la alcaldía de Nueva York durante meses y el martes derrotó al candidato republicano Curtis Sliwa y al exgobernador del estado de Nueva York, el peso pesado político Andrew Cuomo, quien se postuló como candidato independiente y recibió el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump sólo en vísperas de las elecciones.

Cuomo obtuvo 776.547 votos (41,3 por ciento), mientras que Sliwa obtuvo 137.030 votos.

La Junta Electoral de la Ciudad de Nueva York dijo que se emitieron dos millones de votos, por primera vez desde 1969, con 444.439 registros en Manhattan, seguido por Bronx (187.399), Brooklyn (571.857), Queens (421.176) y Staten Island (123.827).

Mamdani había molestado a Cuomo en el Primarias demócratas carrera por la alcaldía de la ciudad de Nueva York y fue declarado victorioso en junio de este año.

“Zohran Mamdani se postula para alcalde para reducir el costo de vida de los neoyorquinos de clase trabajadora”, había dicho su campaña mientras el joven político continuaba obteniendo apoyo entre los jóvenes y los neoyorquinos de clase trabajadora, que han estado tambaleándose bajo la carga de los altos costos y la inseguridad laboral en medio de un clima económico y político difícil en el país, informó PTI.

Con la victoria de Mamdani, la ciudad de Nueva York y Estados Unidos entraron en una nueva era política e ideológica con el socialista democrático ahora al frente de una capital financiera global.

Mamdani, de origen indio, es hijo de la reconocida cineasta Mira Nair y Universidad de Columbia profesor Mahmood Mamdani. Nació y creció en Kampala, Uganda, y se mudó a la ciudad de Nueva York con su familia cuando tenía 7 años. Mamdani se naturalizó como ciudadano estadounidense recientemente, en 2018.

El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, declaró que su victoria derrocó a una “dinastía política”, y citó al ex primer ministro indio Jawaharlal Nehru, diciendo que la ciudad ha “pasado de lo viejo a lo nuevo”, informó PTI.

«Amigos, hemos derrocado una dinastía política. Le deseo a Andrew Cuomo lo mejor en la vida privada, pero que esta noche sea la última vez que pronuncie su nombre mientras pasamos página sobre una política que abandona a muchos y responde sólo a unos pocos. Nueva York esta noche Usted ha cumplido”, dijo Mamdani en su discurso de victoria el martes por la noche, cuando las encuestas lo declararon ganador en las elecciones de 2025, ante una gran recepción por parte de sus seguidores.

«Ganamos porque los neoyorquinos se permitieron tener la esperanza de que lo imposible se hiciera posible, y ganamos porque insistimos en que la política ya no sería algo que nos hicieran a nosotros. Ahora, es algo que hacemos», dijo, informó PTI.

«Al estar frente a ustedes, pienso en las palabras de Jawaharlal Nehru: llega un momento, aunque rara vez en la historia, en el que pasamos de lo viejo a lo nuevo, cuando termina una era y cuando el alma de una nación largamente reprimida encuentra expresión. Esta noche, hemos salido de lo viejo a lo nuevo».

