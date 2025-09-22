Zohran Mamdani cancela el ayuntamiento de ABC después de la suspensión de Jimmy Kimmel

Candidato al alcalde de la ciudad de Nueva York Zohran Mamdani se retira de un ayuntamiento televisado con WABC News el 25 de septiembre debido a abecedarioLa suspensión de «Jimmy Kimmel Vivir.»

La semana pasada, la red se quedó sin amenazas de la Comisión Federal de Comunicaciones de Donald Trump y suspendió «Jimmy Kimmel Live» indefinidamente después de los comentarios del anfitrión sobre el asesinato de Charlie Kirk. El movimiento se encontró con una reacción rápida de Figuras de HollywoodLíderes democráticos e incluso a algunos políticos conservadores como Ted Cross. Las protestas contra la empresa matriz ABC Disney estallaron en Nueva York y Los Ángeles.

Mamdani anunció que se estaba retirando del evento, transmitido en el canal local de Nueva York de ABC, en defensa de la libertad de expresión y en protesta a ABC. «Simplemente no podemos aceptar ninguna capitulación para los ataques de Donald Trump sobre nuestras libertades fundamentales», dijo Mamdani en un comunicado a Amny, que Rompió la noticia. «Ahora es el momento del liderazgo que lucha con la acción, y colectivamente, debemos usar todas las herramientas a nuestra disposición para enviar un mensaje a Washington y a los poderes corporativos por igual: nuestra libertad para el habla no es un chip de negociación».

Mamdani pronunció comentarios en una conferencia de prensa el lunes por la mañana en Franklin D. Roosevelt Four Freedoms State Park en la isla Roosevelt, un lugar que honró el discurso del Estado de la Unión del Presidente de 1941, que enumeró la libertad de expresión como una de las cuatro libertades fundamentales de la democracia estadounidense.

El miércoles, después de que Kimmel hizo comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk en su show nocturno y se burló de la reacción de Trump, el presidente de la FCC, Brendan Carr, amenazó la presión regulatoria sobre los locutores que emitieron comentarios que consideró engañoso o contra el interés público. En cuestión de horas, Nexstar y Sinclair, compañías que poseen los canales de afiliados de ABC, prometieron sacar transmisiones de «Jimmy Kimmel Live», y ABC siguió inmediatamente, enviando al comediante indefinidamente.

El viernes, Variedad informó que Kimmel y Disney estaban Trabajando para alcanzar un compromiso Para traer su programa al aire, pero no se ha hecho ningún acuerdo. Disney ha seguido compensando al personal de Kimmel durante el paro laboral.