Zohran Mamdai elegido alcalde de la ciudad de Nueva York

Zohran Mamdani ha sido elegido alcalde de la ciudad de Nueva York, derrotando al exgobernador. andres cuomoquien se postuló como candidato independiente y republicano Curtis Sliwa.

El Prensa asociada llamó a Mamdani ganador menos de una hora después del cierre de las urnas el martes por la noche. Según el New York TimesCon el 75% de los votos escrutados, Mamdani lidera con 860.327 votos (50,4%), Cuomo le sigue con 704.866 votos (41,3%) y Sliwa está en un distante tercer lugar con 128.400 votos (7,5%).

Mamdani se estableció como uno de los primeros favoritos después de un victoria impactante contra el supuesto favorito, Cuomo, en las primarias demócratas de junio. Encuestas de votación anticipada El domingo, el hombre de 34 años lideraba con el 40% de los votos, mientras que Cuomo y Sliwa obtuvieron el 34% y el 24% respectivamente.

Mamdani forjó su victoria con un plataforma construido para la clase trabajadora neoyorquina, prometiendo estabilidad de alquileres, transporte público gratuito, cuidado infantil gratuito y tiendas de comestibles de propiedad de la ciudad. Cuomo, su competidor más cercano, intentó aprovechar su experiencia como gobernador mientras empujando problemas como seguridad pública, mantenimiento de la ciudad y educación.

Aunque Mamdani se ha ganado la confianza de la ciudad de Nueva York, algunos de sus compañeros demócratas dudaron en respaldar su plataforma, que algunos críticos consideran aparentemente socialista. Progresistas como representante de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez y senador Bernie Sanders de Vermont han respaldado a Mamdani. Sin embargo, demócratas como el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, han permaneció en silencio sobre si se ha ganado o no su apoyo. El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, de Nueva York, también evitó apoyar a Mamdani. hasta el 24 de octubre.

Los republicanos han rechazado ampliamente a Mamdani. Escribieron sobre la elección de alcalde. en una nota el 28 de octubre, «Esto no se trata de una carrera en Nueva York. Es una historia nacional de un partido que se arrodilla ante el socialismo y la extrema izquierda».

Donald Trump es uno de los críticos más duros de Mamdani. él escribió en Verdad Social El lunes por la tarde, «Si el candidato comunista Zohran Mamdani gana las elecciones para alcalde de la ciudad de Nueva York, es muy poco probable que contribuya con fondos federales, aparte del mínimo requerido, a mi amado primer hogar, debido al hecho de que, como comunista, esta una vez gran ciudad tiene CERO posibilidades de éxito, ¡o incluso de supervivencia! Solo puede empeorar con un comunista al mando, y no quiero enviar, como presidente, buen dinero tras mal. Es mi obligación dirigir la nación, y Tengo la firme convicción de que la ciudad de Nueva York será un completo y total desastre económico y social si gana Mamdani”.