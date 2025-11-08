Zoey Deutch sobre Nouvelle Vague, Netflix Bloopers y Truman Show Remake

Zoey Deutsch tiene ideas.

Son nítidos, originales y entregados con el tipo de encanto cautivador que te hace preguntarte por qué Hollywood no ha seguido su ejemplo. «¿No crees que debería haber un botón de error en las comedias?» pregunta con una sonrisa. «Ver errores bloopers siempre es muy divertido y Netflix tiene tantas comedias geniales en su plataforma. He estado planteando esta idea con firmeza. Simplemente tiene sentido».

También tiene otra idea: una nueva versión con cambio de género de ‘The Truman Show’, con Deutch a la cabeza. «¿No es simplemente lo mejor?» dice ella, iluminándose. «Quiero interpretar a Truman. Creo que sería fantástico explorar esa historia desde un ángulo diferente».

Su audacia no es sólo teórica. El viaje de una década de Deutch hacia su último papel: el de Jean Seberg en Richard Linklater‘s «Nueva ola«- es prueba de un artista dispuesto a esperar, estudiar y evolucionar. El proyecto, que comenzó como una conversación informal con Linklater en el set de «Everybody Wants Some!!» cuando tenía sólo 19 años, ahora ha florecido en lo que puede ser su actuación más transformadora hasta la fecha.

«No sabía cuán real era eso», recuerda. «Pero el punto es que esta película ha vivido en el corazón, la mente y el alma de Rick durante mucho tiempo. Así que es hermoso ver cómo se hace realidad».

Ahora con 30 años, Deutch habita plenamente el complicado Seberg durante el tumultuoso rodaje de la revolucionaria obra maestra de Jean-Luc Godard de 1960. El papel requería que dominara múltiples dialectos: Jean hablaba inglés con “casi un poco afectado el Atlántico Medio”, Jean hablaba francés y Jean interpretaba a Patricia en “Breathless”. Fue una cuerda floja lingüística que Deutch abordó con su característica dedicación, estudiando francés durante dos años antes de comenzar el rodaje.

La actriz describe “Nouvelle Vague” como “una desviación de cualquier cosa [Linklater’s] jamás hecha”, sentimiento del que se hizo eco el colaborador frecuente de Linklater, Ethan Hawke, quien le dijo al director después de ver la película: “Mi amigo no hizo eso. ¿Quién hizo eso? ¿Quién era ese? Sin embargo, Deutch ve una conexión más profunda entre Linklater y Godard a pesar de sus métodos muy diferentes. «Godard es un director espontáneo, sin guión, como un rayo en una botella, y Rick tiene tanto tiempo de ensayo como de rodaje», explica. “Pero sí creo que ese es el vínculo entre ellos. Es su integridad artística, su autenticidad, su impulso para hacer lo que necesitan hacer dentro de ellos”.

Hay una pasión renovada que es palpable en su actuación, ya que captura tanto la luminosa presencia de Seberg en la pantalla como la vulnerabilidad de una joven actriz que navega por el genio caótico del set de Godard.

El papel también le permitió a Deutch canalizar su admiración por el Hollywood clásico, particularmente por Katharine Hepburn, cuyas actuaciones en películas como “Bringing Up Baby” y “The Philadelphia Story” alteraron su ADN como artista. «Me sentí tan enamorado de ella y de lo que estaba haciendo», dice Deutch sobre Hepburn, citándola como su principal inspiración a lo largo de su carrera.

Mientras “Nouvelle Vague” se estrena en Netflix, alcanzando lo que probablemente será la audiencia más grande de su carrera, Deutch se mantiene notablemente firme sobre la inconstancia de la industria. Recordando un discurso de Ethan Hawke sobre la naturaleza cíclica de la fama (“eres alguien, luego no eres nadie, luego eres alguien, luego no eres nadie”), adoptó una perspectiva más saludable: “Si crees en todo lo malo, entonces crees en todo lo bueno, y si crees en todo lo bueno, entonces crees en todo lo malo, y luego se cancela, y luego no puedes creer nada de eso, y simplemente sabes lo que es verdad para ti”.

Aubry Dullin como Jean-Paul Belmondo y Zoey Deutch como Jean Seberg en “Nouvelle Vague” Jean-Louis Fernández/Cortesía de Netflix

Lea extractos de la entrevista a continuación, que ha sido editada y condensada para mayor claridad.

¿Fue un desafío hablar el idioma francés y captar el acento distintivo de Jean Seberg?

No hablé una palabra de francés. Empecé a estudiar unos dos años antes de filmar. Me comuniqué con mi profesora de dialecto para ver si tenía un tutor de francés. Empecé a trabajar con ella de forma preventiva, con la esperanza de que esta película realmente sucediera. Y luego, seis meses antes de eso, tuve otra tutora adicional que, de hecho, era nuestra productora, y ella también me ayudó.

Pero para ser claros, Jean no hablaba con fluidez. Jean es de Marshalltown, Iowa. Estaba aprendiendo francés mientras hacía esta película, mientras improvisaba una película sin guión. Su francés es muy específico e intencional, tanto el dialecto como la forma en que habla en la película, lo cual fue un desafío realmente asombroso y bienvenido. En Francia, su forma de hablar francés es muy famosa. Entonces fue muy intimidante.

Es muy gracioso: los estadounidenses son más críticos con los franceses que con los franceses. Los franceses dicen: «Dios mío, suena exactamente como ella». Y los estadounidenses dicen: «No suena bien», porque ella era estadounidense. Así que tenía ese toque del Atlántico Medio, con un toque de Iowa. Luego estaba ella hablando francés, luego estaba ella interpretando a Patricia, comoquiera que hablara en “Breathless”. Así que había tres versiones casi diferentes con las que era muy divertido jugar y, a menudo, las tres en la misma escena.

¿Crees que podrías haber trabajado con alguien como Jean-Luc Godard?

Rick es un gran deportista, lo que supongo que a algunas personas les sorprende, pero dice: ¿un entrenador o alguien le diría a Kobe Bryant: «Oye, no practiques. ¿Por qué no vienes al juego y ves qué pasa? Vas a estar genial. Solo mira lo que pasa». Nadie le diría a un atleta que no se prepare, que no entrene, que no se ejercite, que no estudie, que no explore todas las posibilidades de lo que podría suceder. Y en el caso de los actores, quieres que hagan eso. Esa es su analogía y me encanta. Él dice que es una tontería que «si lo ensayas demasiado, se vuelve obsoleto». Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué es entonces el teatro?

Como actor, no es mi trabajo dictar el proceso. Esa es la visión del director, y él es el capitán del barco y el líder. Es el único director con el que he trabajado que trae a sus actores al lugar para ensayar las escenas con un mes de anticipación. ¿Podría haber trabajado con Godard? Esa es una buena pregunta. Depende de en qué etapa de la vida de Godard y depende de en qué etapa de mi vida. ¿Estoy en esta etapa de mi vida ahora o si tuviera la edad de Jean? Creo que ahora, pero cuando tenía la edad de Jean (20 años, y tenía 20 años la primera vez que trabajé con Rick), no, no podría haberlo hecho a los 20. Creo que me habría vuelto loco.

¿Estás encontrando los papeles que realmente quieres desempeñar en Hollywood en este momento?

No puedo imaginar que haya alguien que se siente frente a ti y diga: «Sí, me ofrecen todos los papeles que quiero». La fantasía de que de alguna manera llegas a un lugar donde eso sucede no le hace ningún favor a ningún artista. Nunca llegas, siempre estás buscando, siempre estás buscando, esperando y queriendo. Y es asombroso. Es fantástico quererlo y es fantástico seguir intentándolo y seguir adelante.

He tenido la gran fortuna de trabajar constantemente y seguir perfeccionando mi oficio y, al mismo tiempo, descubrir quién soy como ser humano. Empecé siendo un niño y ya no soy un niño. Cuando tenía veintitantos años, comencé a producir porque había un elemento de frustración por no obtener las partes que quería. Así que nació por necesidad, no por nada más que eso, y creó este nuevo amor por una parte diferente del trabajo en la que no esperaba caer: crear oportunidades para mí y para las personas que amo. Pero definitivamente siento que estoy en un momento diferente de mi carrera y feliz de ser reintroducido.

¿Qué estás buscando a continuación?

Sólo quiero trabajar con grandes directores. No hay ningún papel soñado en su interior: hay muchísimos. Pero en realidad, estoy aquí acechando a Yorgos. [Lanthimos] y enviar correos electrónicos en frío a los directores. Quiero hacerlo todo.

Hice una obra de teatro en Broadway el año pasado y pude interpretar uno de los papeles de mis sueños, que era el de Emily Webb en “Our Town”, y fue una experiencia muy transformadora y profundamente importante porque sentí el peso de hacer algo que le recuerde a la gente que tiene un mensaje tan digno y hermoso. Le recuerda a la gente que disfrute de su vida. Hace que las personas quieran llamar a las personas que aman y decirles: «Te amo». Ese sentimiento es tan profundo. Buscar material como ese es, por supuesto, algo que me gustaría hacer, pero no estoy seguro de cuánto material hay que sea tan bueno como las palabras de Thornton Wilder.

Tengo la sensación de querer mostrar bondad al mundo, algo que no siento como antes. Para ser honesto, creo que durante muchos años mi prioridad fue interpretar personajes muy retorcidos. Accidentalmente, accidentalmente a propósito, seguí jugando con estas chicas estafadoras. Hice «Buffaloed» y «The Outfit» y «Not Okay», estas películas en las que interpretaba a personajes femeninos desagradables, entre comillas, porque simplemente no quería que me encasillaran. Empecé en la comedia. No quería que me empujaran sólo a la parte femenina.

Ahora quiero hacer de todo. Solo quiero trabajar con grandes directores y quiero trabajar con personas que sean mucho más inteligentes e interesantes que yo, y simplemente quiero estar en su órbita y aprender de ellos.

¿Suscribe la idea de que “las películas están muriendo”?

¿Cómo podrían estar muriendo las películas? Mira las películas y lo geniales que son. Quiero decir, hay tantas películas increíbles. Los artistas se adaptan. Eso es lo que hacemos. Hay demasiadas películas geniales. No se puede ver todo genial. No es que el cine esté muriendo: hay demasiado arte fantástico. Es lo mismo que tener citas, ¿verdad? Hay tantas personas que tienen dificultades para tener citas y es porque hay tantas opciones. Vas a una aplicación de citas y dices, uf. Lo mismo ocurre cuando vas a ver una película: hay tantas opciones; Se necesita una eternidad para elegir. Pero ese es un problema diferente al de la muerte del cine. Nuestros cerebros simplemente no saben cómo procesar tanta información.

¿Cuál es su consejo para los aspirantes a actores que buscan ingresar al negocio?

Me encanta la frase “prepárate para tener suerte”, que significa hacer todo lo que puedas para prepararte, porque todo lo demás está fuera de tu control. Independientemente de lo que eso signifique para usted, ya sea ver y estudiar cada película, ir a clases, aprender diferentes dialectos, ver entrevistas de sus héroes y leer, tenemos mucha información disponible para nosotros. Creo que es de gran valor asimilarlo todo y hacer todo lo que puedas. Está al lado de manifestarse. Se trata de hacer todo lo posible para llegar a un lugar en el que, si alguna vez estuvieras allí, dijeras: «Tengo esto. Puedo pararme sobre mis dos pies y decir: ‘Sí, puedo hacer eso. Claro. Puedo intentarlo'». Es equiparse con tantas herramientas en su caja de herramientas como sea posible.