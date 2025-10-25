Zion Williamson posteriza a Victor Wembanyama sobre la posesión inicial de los Pelicans

Getty

sion williamson No perdió el tiempo recordándole a la NBA por qué todavía tiene algunos de los conejitos más elitistas de la NBA. En la primera posesión del enfrentamiento en casa de los Pelicans contra Victor Wembanyama y el Espuelas de San Antonioel delantero All-Star lanzó una loca volcada sobre el fenómeno francés que instantáneamente enloqueció a la multitud del Smoothie King Center.

Las dos ex selecciones generales No. 1 fueron la atracción principal de cara al concurso del viernes por la noche en Nueva Orleans. Wembanyama, viniendo de un debut de 40 puntos contra el Mavericks de Dallashizo vibrar a la liga después de hacer que los defensores veteranos parecieran pequeños en comparación, según Larry Brown Sports. Williamson, mientras tanto, entró al juego con algo que demostrar después de una cerrada derrota por 128-122 ante el Grizzlies de Memphis en el primer partido de temporada de los Pelicans.

Sión ataca primero

El pelícanos Ganó el primer gol, que fue una hazaña impresionante contra Wembanyama, de 7 pies 5 pulgadas, e inmediatamente se dirigió a su delantero estrella. Williamson tomó el balón, se dirigió hacia la izquierda y atacó la canasta que salía de una pantalla. Cuando se encontró con Wembanyama en el aro, Zion superó la competencia y lo acertó. La multitud estalló, e incluso los fanáticos de los Spurs que miraban desde casa tuvieron que respetar el poder mostrado.

Uno podría preguntarse si realmente contó como un “póster”, ya que Wembanyama se recuperó de una pantalla y logró obtener una competencia limpia. Aún así, la óptica era imposible de ignorar. La volcada de Williamson se convirtió en uno de los momentos virales más nuevos de la semana inaugural de la NBA.

Hay que reconocer que Wembanyama respondió rápidamente. La estrella de los Spurs bloqueó cuatro de los tiros de Williamson en el primer cuarto, todos en el lapso de cinco minutos, demostrando que la sensación no estaba alterada. El intercambio entre ellos les dio a los fanáticos exactamente lo que esperaban: un vistazo de la próxima gran rivalidad individual de la liga.

Una chispa necesaria para los pelícanos

Los Pelicans llegaron al partido del viernes con la necesidad de redescubrir su ritmo después de quedarse cortos en su primer partido. La actuación general de Williamson contra Memphis demostró lo vital que es para el éxito de Nueva Orleans. Terminó ese juego con 27 puntos, nueve rebotes, cinco asistencias y cinco robos en 10 de 21 tiros, llevando gran parte de la carga ofensiva.

Hablando antes del primer partido en casa, Williamson expresó entusiasmo por actuar nuevamente frente a su ciudad, informa Sports Illustrated. “Competir siempre contra grandes jugadores, como competidor, es una locura”, dijo sobre enfrentarse a Victor Wembanyama. «Pero definitivamente tengo muchas ganas de tocar en la cuna. Esa es la ciudad. Espero que la ciudad salga y traiga energía. Estamos buscando montar un espectáculo y divertirnos».

Los Pelicans a menudo han tenido dificultades para aprovechar la ventaja de jugar en casa. En la temporada 2024-25, tenían marca de 5-7 en casa cuando jugó Williamson, pero 14-27 en general en Smoothie King Center. Mejorar ese récord es una prioridad para el grupo del entrenador en jefe Willie Green, y jugadas como las primeras volcadas de Williamson ayudaron a marcar la pauta.

Incluso en una temporada joven, momentos como este pueden tener peso. La volcada de Williamson hizo más que energizar el edificio; reafirmó su presencia como uno de los jugadores interiores más dominantes de la liga. Wembanyama puede ser la próxima gran novedad de la NBA, pero Williamson les recordó a todos que todavía está aquí y que aún es capaz de producir momentos destacados en cualquier momento.