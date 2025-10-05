Zilisch lo hace de nuevo con Roval Win

Háganos saber si ha leído esta historia antes.

Connor Zilisch ganó el NASCAR La carrera de la serie Xfinity, haciéndolo esta vez en el Charlotte Roval de 2.28 millas y 17 giros. El fenómeno de 19 años comenzó en la pole por séptima vez este año antes de obtener su quinta victoria en el curso y décimo en general en el Chevrolet No. 88 para JR Motorsports.

El líder de puntos de Zilisch está sólido a medida que el NXS comienza su ronda de 8 playoffs en Las Vegas Motor Speedway el próximo fin de semana.

Drama de la carrera tardía

Zilisch tenía una ventaja muy dominante sobre los otros 29 autos que todavía estaban en la vuelta a la planta con cuatro vueltas restantes. Sin embargo, el neumático delantero derecho del Toyota No. 53 de Sage Karam se separó para sacar la precaución.

El equipo No. 88 eligió permanecer fuera mientras su compañero de equipo No. 7 JR Motorsports de Justin Allgaier golpeó Pit Road. Cuando la carrera se reinició para un acabado a cuadros de color blanco verde, Zilisch no perdió el tiempo para saltar hacia atrás y obtener la victoria.

«Suficientes personas se quedaron conmigo para darme una brecha», dijo Zilisch sobre el reinicio final. «Muy divertido llegar a la carrera en mi ciudad natal. Los autos de los deportes de motor JR fueron muy rápidos este fin de semana.

«Fuimos los primeros en la práctica, comenzamos a la pole liderados por muchas vueltas y se le ocurrió la victoria. Se siente realmente bien obtener 10 victorias y Double Digits es bastante impresionante para mi primer año en esta serie».

Detrás de él en ese último reinicio, el caos mecanizado estalló cuando los conductores se jockeyos por la posición haciendo contacto mientras lo atacaban para los puntos de playoffs. Cuando todo terminó, Sammy Smith y el equipo Chevrolet No. 8 de JR Motorsports literalmente obtuvieron la posición final y octava para avanzar al hacerlo por un punto sobre Taylor Gray.

Smith superó la adversidad

En la vuelta 63, Smith estaba a 15 puntos detrás de la línea de corte cuando se vio obligado a hacer bichos con un neumático delantero derecho. Mientras cambiaba, la precaución salió cuando el neumático delantero derecho de Sage Karam se desmoronó para sacar la precaución.

Varios de los líderes llegaron a Pit Road para neumáticos, combustible y ajustes. Esto puso a Smith en una gran posición cuando se movió hacia los cinco primeros para el reinicio final. Cuando la bandera a cuadros agitó, fue anotado en tercer lugar.

Después de una larga revisión de NASCAR anotando, se consideró Taylor Gray y el equipo No. 54 Toyota terminó 13º. Esto puso a Smith en la ronda de 8 por un punto sobre Gray.

«Fue un día duro, seguro», dijo un aliviado Smith en Pit Road. “Trajimos velocidad y estoy muy orgulloso de nuestro esfuerzo. Para poder ponernos en esta posición, sabíamos que iba a tomar mucho.

«Fue un movimiento de Hail Mary a Pit que funcionó y obtuvo la semilla del equipo final (playoff). Estoy emocionado de intentar competir por un campeonato aquí y ponernos en una posición para llegar a la Final Four».

Un Gray visiblemente decepcionado compartió sus pensamientos sobre el final y la eliminación.

«Obviamente estoy desanimado y no parece que pueda competir por un campeonato este año», dijo. «No fuimos lo suficientemente buenos. No fuimos lo suficientemente buenos hoy, no teníamos un buen Bristol y ni siquiera deberíamos estar en este lugar, pero lo estamos.

«Tomaremos nuestra derrota y pasaremos a las próximas cuatro (carreras) e intentaremos ganarnos un par de carreras».

Quien sigue adelante

Los conductores elegibles de la ronda de 8 playoffs, en orden, son: Zilisch, Justin Allgaier, Brandon JonesSam Mayer, Jesse Love, Sammy Smith, Carson Kvapil y Sheldon Creed. Cuatro de esos conductores son del establo JR Motorsports.

Lo siguiente para la primera de tres carreras es Las Vegas Motor Speedway. Eso es seguido por Talladega SuperSpeedway y luego Martinsville Speedway para determinar el final del campeonato final 4 en Phoenix Raceway.