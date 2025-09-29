Zidane puso dos condiciones si el Manchester United quiere reclutar a sí mismo

VIVA – ISU Zinedine Zidane reemplazará Mi Ruben Amor en la silla del entrenador Manchester United De vuelta sobresaliendo. Se dice que la leyenda francesa solo acepta la oferta de los Red Devils si se cumplen las dos condiciones principales.

La presión sobre Amorim se está haciendo más grande después de que United derrotó a 1-3 de Brentford el fin de semana pasado. Los resultados hicieron que el propietario del club 13 títulos de la Premier League cayeron en el puesto 14 en la clasificación, con solo siete puntos de seis partidos y concedieron 11 goles.

Aun así, según el informe de la BBC Sport, el propietario minoritario de United, Sir Jim Ratcliffe, todavía brindó apoyo total a Amorim. Se dice que defiende al gerente hasta el final de la temporada porque ha recibido un gran apoyo en el mercado de transferencias el verano pasado.

Sin embargo, en una situación moderna de la Premier League que está mínima garantizada para el entrenador, no es imposible que United da un paso rápido si el rendimiento de Amorim nunca ha mejorado.

El nombre de Zidane se ha vinculado a Old Trafford desde que dejó el Real Madrid en 2021. De hecho, los medios turcos informaron que Zizou casi se acercó a Fenerbahce, a pesar de que el asiento del entrenador finalmente cayó en manos de Domenico Tedesco.

Ex compañero de equipo de Zidane en el equipo nacional francés, Emmanuel PetitUna vez revelado en 2024 que Zidane tenía dos solicitudes especiales si querían entrenar al Manchester United.

«Por ahora, el medio ambiente en el Manchester United durante años no es buena. La estabilidad en el banco del entrenador, la calidad de los jugadores, también las expectativas del club ya no son las mismas que antes», dijo Petit.

Según Petit, Zidane fue muy cuidadoso al elegir un club. Consideró que la calidad del equipo y la estabilidad del equipo es un factor determinante.

«United todavía son grandes clubes, pero en el campo ya no es el mismo. Zizou es muy consciente de eso. Si acepta un trabajo en el Manchester United, significa que ha recibido una solución a esas dos cosas», dijo.

Una cosa más importante, Zidane también ha reconocido los obstáculos del lenguaje como una de las razones por las que no quería ir a la Premier League. Para L’Equipe en 2022, enfatizó que la falta de habilidades en inglés lo hacía reacio a apresurarse a aceptar desafíos en Inglaterra.