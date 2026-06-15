‘Zi’ de Kogonada aterriza en Parallax Films para ventas internacionales

“Zi”, la última película del director Kogonada, ha sido elegida por Parallax Films para ventas internacionales fuera de Norteamérica, se reveló al margen del Festival Internacional de Cine de Shanghai.

La película ambientada en Hong Kong sigue a “Columbus” y “After Yang” de una de las voces más distintivas del cine independiente estadounidense contemporáneo.

Filmada durante tres semanas en las calles de Hong Kong, “Zi” está protagonizada por Michelle Mao, Haley Lu Richardson y Jin Ha como tres almas errantes atrapadas en una noche que se extiende a través del tiempo. La película sigue a una joven que, visitada por visiones de su yo futuro, se encuentra con un extraño cuya apariencia cambia el curso de su velada y posiblemente de su vida. Kogonada, quien también escribió y editó la película, construyó el proyecto en torno a la relación particular de Hong Kong con la memoria y el movimiento, y se tomó tres días para identificar una geografía que el equipo pudiera recorrer en gran medida a pie.

La producción se estructuró según líneas radicalmente independientes. Los siete colaboradores principales (Kogonada, el productor Chung An, el productor Christopher Radcliff, el productor y director de fotografía Benjamin Loeb y los actores y productores Richardson, Mao y Jin Ha) eran propietarios colectivos del proyecto, dividiendo responsabilidades y trabajando sin financiación externa. El guión evolucionó día a día en el lugar, con escenas a veces concebidas en el momento, y el equipo se mantuvo disciplinado con una toma por día.

“Zi” llamó mucho la atención en su estreno mundial en el Festival de Cine de Sundance a principios de este año y posteriormente se proyectó en el Festival de Cine First Look del MoMI en Nueva York. Reseña de la película para VariedadGuy Lodge escribió: «‘Zi’ vibra con la avalancha oceánica del tráfico, el parloteo y la charla de los peatones, las delicadas afirmaciones de la naturaleza y el clima contra una pared de ruido creado por el hombre, todo luchando por llamar la atención de nuestros oídos con las selecciones musicales típicamente elegantes de Kogonada».

“Zi” es una coproducción entre Estados Unidos y Hong Kong, filmada en inglés, cantonés y mandarín en una combinación de digital y 16 mm. La película está dedicada al fallecido compositor Sakamoto Ryuichi, cuya música experimental tardía en la que Kogonada se basó a lo largo del proyecto.