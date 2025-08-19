Zhu Yilong, Ni Ni en la Segunda Guerra Mundial Epic marítima china ‘Dongji Rescue’

Zhu yilong Entrenado ampliamente en buceo libre. Ni Ni Construyó su físico para que pareciera una pescadora de la década de 1940. Y para el codirector Fei Zhenxiang, la epopeya submarina de $ 80 millones sobre una de las misiones de rescate más desgarradoras de la Segunda Guerra Mundial significaba trabajar en completa colaboración con su mentor.

«Rescate de dongji«Dramatiza el incidente de la vida real de Lisboa Maru de octubre de 1942, cuando los pescadores chinos rescataron a más de 800 prisioneros de guerra británicos después de que su barco de transporte fue accidentalmente torpedeado por un submarino estadounidense. Co-dirigido por el ganador de Cannes por Cannes (» Black Dog «,» The Ocho cien «) y Fei Zenxiang, la película contada su historia de rescate de rescate de la bata de Wartime de Wartime.

El codirector Fei Zhenxiang explica la asociación creativa con su colaborador. «Tenemos una relación profesor-alumno: lo que los chinos llaman ‘maestro y aprendiz’. Entonces, al crear el guión, incluida la filmación y todo lo demás, todo se completó juntos ”, dice Fei.

Este enfoque colaborativo se extiende al desafío central de la película: equilibrar una acción marítima espectacular con un drama humano íntimo. «Debido a que esto se basa en un evento histórico real, el evento en sí involucró a las personas contra el mar, contra el cielo y la tierra», explica Fei. «Entonces, la historia en sí posee esta posibilidad de combinarlos, porque fluye naturalmente».

El actor principal Zhu Yilong, conocido por las actuaciones en la selección de Cannes «solo fluye el río» y «Lost in the Stars», detalla la extensa preparación requerida para su papel de pescador ah Bi. «Primero, en términos de habilidades, hicimos una preparación exhaustiva de antemano, entrenamos en buceo y buceo libre, y coincidimos constantemente con la intensidad de todo el proceso de filmación en términos de aptitud física», dice.

La preparación psicológica resultó igualmente exigente. «Debido a que esto se basa en un evento histórico real, antes de filmar, analizamos muchos materiales, luego tuvimos una comunicación extensa con los directores. Todo el equipo de filmación también nos dio un ambiente de filmación muy bueno en la ubicación. Lo que necesitábamos hacer era hacer todas las preparaciones, luego relajarnos, y después de ingresar al entorno real, expresar todas las emociones reales que sentimos», agrega Zhu.

Cuando se le preguntó sobre cómo su trabajo previo reconocido internacionalmente influye en sus elecciones de roles, Zhu enfatiza la selección impulsada por los personajes: «Siempre he elegido obras centradas en los personajes. Para mí, los personajes que pueden resonar conmigo, que puedo sentir tener un sentido real de existencia, incluida su riqueza y arco de personajes, si puedo resonar conmigo, elegiré».

La producción enfrentó importantes desafíos técnicos, con secuencias submarinas que comprenden más del 40% del tiempo de ejecución. La película de formato IMAX utilizó robótica para la filmación del subsuelo y exigió extensas actuaciones de retención de la respiración de miembros del elenco, con recreaciones de barcos a gran escala construidas en el lugar en la isla Dongji.

Ni Ni, que protagoniza junto a Zhu como otro residente de la isla, Ah Hua, describe su enfoque integral para encarnar a una pescadora de la década de 1940. «Primero, para acercarme a este personaje, tuve que hacer ejercicio, porque la imagen de esta pescadora requiere un físico fuerte y un tono de piel más adecuado para ese período», explica.

La preparación se extendió más allá de la transformación física. «Buscaríamos muchos materiales e imágenes en línea, luego veríamos documentales. Cuando el director nos reunió a todos los actores en una isla, nos conocimos, nos pusimos disfraces y vestidos como pescadores, entramos en los personajes. Nos paramos en la cima de la montaña y sentimos la resonancia que esta isla nos trajo», agrega.

A pesar de su diversa filmografía que abarca diferentes épocas y géneros, Ni Ni encuentra hilos comunes en sus personajes. «Aunque existen en diferentes momentos o tienen personalidades diferentes, creo que la esencia es la misma porque todos son humanos. Cómo percibimos el mundo, cómo sentimos alegría, ira, tristeza y felicidad, cómo sentimos los cambios que nuestro entorno que nos trae a nosotros mismos, todo es similar».

Mientras la película se prepara para su lanzamiento europeo, con un estreno de Londres que tuvo lugar el 15 de agosto que marca el 80 aniversario del Día de VJ, el elenco enfatiza el atractivo universal de la historia.

«Lo que queremos transmitir a todas las audiencias de todo el mundo en nuestra película es el humanismo, no reconoce las fronteras nacionales», afirma Zhu Yilong. «La conciencia es el resultado final final de la humanidad».

Ni Ni se expande en los temas humanitarios: «No importa en qué época estamos, debemos venerar y respetar la vida, cada vida. Esta vida no reconoce los límites nacionales o ningún género. Debemos venerar, apreciar y respetar la vida, y también debemos apreciar la paz».

El productor Liang Jing explica el momento y la escala épica de la producción: «La escala existe porque la dificultad de la filmación es genuinamente que es un desafío: no es escala por el bien de la escala. Esta es una historia entre las personas. En términos de tiempo, definitivamente tiene un significado histórico porque el 15 de agosto es el 80 aniversario de la victoria del fascismo mundial, por lo que su lanzamiento en el Reino Unido es muy significativo». «». «». «». «». «». «». «» Ago.

«Dongji Rescue» se estrena en los cines del Reino Unido e irlandés el 22 de agosto, con otros territorios europeos después del 29 de agosto, Distribuido por Trinity Cineasia en asociación con Séptimo Art Pictures. La película lanzada en China el 8 de agosto.