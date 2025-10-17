Zendaya y ‘The Drama’ de Robert Pattinson obtienen fecha de estreno en abril de A24

Zendaya y Robert PattinsonLa comedia romántica ha fijado la fecha. A24 lanzará el equipo de la pareja “El drama” el 3 de abril en Norteamérica.

Kristoffer Borgli escribe y dirige la película. Es su cuarto largometraje y el segundo con A24, que estrenó su comedia negra surrealista “Dream Scenario” en 2023. La sátira debutó con fuertes críticas en su estreno en el Festival Internacional de Cine de Toronto y mantuvo el impulso para conseguirle a su estrella Nicolas Cage una nominación al Globo de Oro como mejor actor en una película de comedia o musical.

A24 se ha mantenido cauto sobre los detalles de la trama de “The Drama”, aunque se entiende que seguirá a una pareja cuyo romance enfrenta obstáculos inesperados antes de su gran día. Junto a Zendaya y Pattinson, la película también está protagonizada por Alana Haim, Mamoudou Athie y Hailey Gates.

“The Drama” cuenta con Ari Aster y Lars Knudsen como productores, a través de su marca Square Peg. Borgli y Tyler Campellone producen bajo Dilemma Films, en colaboración con A24. Square Peg y A24 se han convertido en socios habituales, con títulos compartidos que incluyen “Dream Scenario”, “Death of a Unicorn” y las cuatro películas dirigidas por Aster, “Hereditary”, “Midsommar”, “Beau Is Afraid” y “Eddington”.

Zendaya y Pattinson también serán vistos juntos el próximo año en “La Odisea” de Christopher Nolan, entre un elenco en expansión que incluye a Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Lupita Nyong’o y Charlize Theron. No solo eso, sino que los coprotagonistas de “The Drama” también aparecerán en “Dune: Part Three”, con Zendaya retomando su papel de franquicia y Pattinson uniéndose a la serie por primera vez.

El año que viene, Zendaya regresará al Universo Cinematográfico de Marvel para “Spider-Man: Brand New Day” y a HBO para la tercera temporada de “Euphoria”. Mientras tanto, Pattinson podrá ser visto próximamente junto a Jennifer Lawrence en el lanzamiento de Mubi de “Die My Love” de Lynne Ramsay, así como en el primer largometraje narrativo de Lance Oppenheim, “Primetime”, que se presentará en A24 y concluyó su producción durante el verano.