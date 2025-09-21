





Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy Se está preparando para reunirse con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York la próxima semana, en un esfuerzo por presionar a Washington por sanciones más duras contra Rusia, informó Al Jazeera.

Zelenskyy anunció sus planes el sábado cuando Rusia intensificó sus ataques contra Ucrania, coincidiendo con nuevas preocupaciones en todo el flanco oriental de Europa por posibles efectos indirectos de la guerra en curso. «Ahora también esperamos fuertes pasos de sanciones de los Estados Unidos: Europa está haciendo su parte», publicó Zelenskyy en X el sábado.

Trump ya había señalado la semana pasada que estaba listo para introducir «sanciones importantes» en Moscú, pero vinculó la mudanza a los aliados de la OTAN acordando colectivamente la compra de petróleo de Rusia. A pesar de Trump Los intentos de presionar por un alto el fuego, Moscú hasta ahora ha evadido esa presión.

También se espera que el líder ucraniano plantee el problema de las garantías de seguridad a largo plazo para proteger a su país de la futura agresión rusa después de cualquier tregua. El presidente ruso, Vladimir Putin, sin embargo, ha advertido que no toleraría las tropas occidentales estacionadas en Ucrania.

Al Jazeera informó que Moscú lanzó uno de sus asaltos durante la noche más grandes en los últimos meses, desatando 40 misiles y alrededor de 580 drones, que mataron al menos a tres personas y dejó a docenas heridas.

OTAN Los aliados han respondido aumentando las defensas a lo largo de las fronteras orientales de Europa. El ejército de Polonia dijo el sábado que los aviones polacos y aliados fueron revueltos en una «operación preventiva» después de que los ataques rusos golpearon áreas cerca de la frontera polaca. Mientras tanto, el Reino Unido confirmó que su avión de combate llevó a cabo su primera misión de la OTAN bajo el este de Sentry, patrullando los cielos polacos contra posibles amenazas aéreas rusas.

Las tensiones también aumentaron después de que tres aviones de combate rusos ingresaron al espacio aéreo de Estonia el viernes. Rusia El Ministerio de Defensa negó el incidente, pero las autoridades estonias dijeron que la violación de 12 minutos se verificó a través de la confirmación de radar y visual. El coronel Ants Kiviselg, jefe del Centro de Inteligencia Militar de Estonia, dijo que aún debe confirmarse «si la violación fue intencional

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente