Zelenskyy se reunirá con Trump en Florida el domingo para impulsar las conversaciones de paz







El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, dijo el viernes que planea reunirse El presidente estadounidense Donald Trump en Florida el domingo, como parte de los esfuerzos para impulsar un plan de paz destinado a poner fin a la guerra en curso entre Rusia y Ucrania, informó CNN.

En declaraciones a los periodistas, Zelenskyy dijo que la reunión podría ayudar a acercar las discusiones a un acuerdo, aunque advirtió que no se debería esperar un acuerdo final de inmediato. Dijo que ambas partes se concentrarían en completar tantos puntos no resueltos como fuera posible.

Zelenskyy también añadió que el plan de paz de 20 puntos propuesto por funcionarios estadounidenses y ucranianos está listo en un 90 por ciento. Añadió que las conversaciones con Trump se centrarían en las garantías de seguridad a largo plazo para Ucrania y el papel de sus aliados para garantizar la estabilidad después de la guerra.

CNN informó que no hubo confirmación inmediata de la Casa Blanca sobre la reunión propuesta. Los comentarios de Zelenskyy se producen en medio de una renovada actividad diplomática, con Kyiv indicando apertura a discusiones sobre temas que han estancado negociaciones anteriores.

Más temprano ese mismo día, Zelenskyy dijo en una publicación en X que Ucrania y Estados Unidos habían acordado celebrar pronto una reunión de alto nivel, y agregó que se podrían tomar decisiones importantes antes del Año Nuevo.

Zelenskyy escribió en X después de la última ronda de conversaciones entre negociadores ucranianos y estadounidenses: «Hemos acordado una reunión al más alto nivel, con el presidente Trump en un futuro próximo. Se pueden decidir muchas cosas antes del Año Nuevo».

Estos acontecimientos se produjeron tras las conversaciones celebradas el jueves, cuando el líder ucraniano se reunió con el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner, como parte de las consultas en curso.

Actualización sobre el fondo de esas discusiones, zelensky Señaló que varios documentos que forman parte de un marco más amplio destinado a poner fin al conflicto y apoyar la reconstrucción de Ucrania estaban «casi listos», mientras que otros estaban «completamente preparados».

Esta actividad diplomática se produce después de que Zelenskyy presentara a principios de esta semana un borrador de plan de paz de 20 puntos, que describió como el marco principal para poner fin a la guerra.

Si bien el plan prevé Ucrania Al recibir garantías de seguridad para disuadir futuras agresiones rusas, no ha habido ningún acuerdo entre Ucrania y Estados Unidos sobre cuestiones territoriales, mientras Moscú continúa exigiendo que Kiev ceda territorio.

Además de las cuestiones territoriales, la cuestión del control de la central nuclear ocupada de Zaporizhzhia sigue sin resolverse y está sujeta a futuros debates.

