Kiev, Viva – Presidente Ucrania Volodymyr Zelenskyy Desestimando la propuesta de que la resolución del conflicto de Ucrania puede hacerse en base al pacto que puso fin a la guerra Corea 1950-1953 (dividiendo a Corea en dos partes).

«Nuestro escenario es muy diferente de lo que sucedió en la península coreana. Allí, la guerra terminó sin un acuerdo de paz final … tampoco pudimos tener un documento final final para terminar con la guerra», dijo.

«Es por eso que algunas personas, como el presidente de Francia (Emmanuel) Macron, dijeron que las garantías de seguridad no necesitan esperar a que termine la guerra», dijo Zelenskyy, según el periódico Ucrania Glavkom, sábado 20 de septiembre de 2025.

Ataque de misiles rusos en Kyiv, Ucrania, viernes 20 de diciembre de 2024

Según Zelenskyy, un alto el fuego es un paso suficiente para proporcionar garantías de seguridad.

Además, enfatizó que nadie consideró el escenario de Corea o Finlandia, u otros escenarios.

«Obtendremos lo que obtendremos», dijo.

Como se sabe, Corea del Norte y Corea del Sur todavía luchan, porque la Guerra de Corea terminó con un alto el fuego, en lugar de un acuerdo de paz.

Sin embargo, hay una zona de desmilitarización que se extiende a lo largo de las latitudes de 38 grados, dividiendo la península coreana en dos partes que son más o menos iguales.

Como se informó, el presidente Rusia Vladimir Putin dijo que los alumnos de fuego a corto plazo solo les darían tiempo a las tropas ucranianas para reunirse y armarse.

Putin argumenta que los acuerdos de paz a largo plazo deben basarse en «el respeto por los intereses legales de todas las personas y todas las naciones que viven en la región».

Anteriormente, Zelenskyy dijo que estaba listo para reunirse con Trump y Putin en formatos trilaterales o bilaterales sin requisitos previos, pero dejó de lado la posibilidad de la reunión celebrada en Moscú.

«Estoy listo para reunirme con el presidente Trump y Putin trilateralmente o bilateralmente … Estoy listo para reunirme sin ninguna condición», dijo Zelenskyy en una entrevista con la transmisión de Noticias de Sky News de la estación de televisión británica el martes (16/9).

Sin embargo, Zelenskyy dijo que no tenía la intención de ir a Moscú para negociar, pero estaba abierto a considerar la reunión propuesta en cualquier país, excepto Rusia, al tiempo que dijo que «hay muchas propuestas disponibles».

Con respecto al alto el fuego, Zelenskyy dijo que Ucrania también estaba lista para discutir esto. (Hormiga)