





Presidente de Ucrania Volodymyr Zelenskyy ha pedido sanciones contra Rusia después de que lanzó su mayor asalto aéreo de la Guerra de Ucrania el sábado por la noche. En una serie de publicaciones sobre X, Zelenskyy dijo que las declaraciones de los líderes e instituciones estatales deben estar respaldadas por fuertes acciones como «sanciones contra Rusia e individuos relacionados con Rusia», que sugirió a través de aranceles y restricciones comerciales con Rusia.

Él dijo: «Es importante que hoy hayamos visto una amplia respuesta de nuestros socios a esta huelga. Claramente, Rusia está tratando de infligir dolor a Ucrania con ataques aún más descarados. Esta es una clara señal de que Putin está probando el mundo, ya sea que lo acepten o toleren esto».

«Es por eso que las declaraciones de los líderes e instituciones estatales deben estar respaldadas por fuertes acciones: sanciones contra Rusia y las personas relacionadas con Rusia, aranceles difíciles y otras restricciones al comercio con Rusia. Sus pérdidas deben sentirse. Eso es lo que es realmente convincente».

«Igualmente importante: nuestras capacidades de largo alcance. Putin No quiere negociaciones, claramente se esconde de ellas, por lo que la escasez de combustible de Rusia y otros problemas económicos son la respuesta lógica a su negativa a aceptar un alto el fuego o una reunión a nivel de líderes «.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció el domingo que está listo para imponer sanciones adicionales a Rusia en respuesta al conflicto en curso en Ucrania. Cuando se le preguntó si está listo para pasar a la segunda fase de sanciones contra Rusia y castigar a Putin, Trump dijo: «Sí, soy …»

Rusia lanzó su mayor asalto aéreo de la Guerra de Ucrania, desplegando más de 800 drones y golpeando un edificio del gobierno de Kiev por primera vez, informó CNN. Un bebé se encontraba entre al menos dos personas asesinadas durante los ataques con aviones no tripulados en varios edificios residenciales en la capital ucraniana, que estuvo por debajo de una sirena de incautamiento durante 11 horas.

Zelenskyy dijo que los servicios de emergencia estaban trabajando las 24 horas para abordar las secuelas de los ataques, que incluían más de 800 drones y 13 misiles, cuatro de los cuales eran balísticos. Zelenskyy, citando informes preliminares, dijo que varios drones habían cruzado al espacio aéreo ucraniano desde Bielorrusia. El gabinete de ministros que se construyen en Kiev sufrió un daño significativo, con un incendio en sus pisos superiores después de las huelgas.

Además declaró que otras regiones en Ucrania también fueron golpeadas. En Zaporizhzhia, más de 20 casas y un jardín de infantes fueron dañados. Los almacenes fueron destruidos en Kryvyi Rih, y una persona fue reportada asesinada en Safonivka de la región Sumy y la región de Chernihiv. Un gran altura residencial fue golpeado en Odeesa, causando más daños y preocupaciones.

Anteriormente, el presidente ruso Vladimir Putin Dicha tropa occidental en Ucrania se consideraría «objetivos legítimos para la derrota», un día después de que se anunciara que docenas de países occidentales se han comprometido a contribuir a una posible fuerza de mantenimiento de la paz allí si se acuerda un acuerdo de alto el fuego.

El último asalto supera el tamaño de un ataque de julio que anteriormente fue el más grande de la guerra, que comenzó con la invasión a gran escala de Rusia de su vecino en febrero de 2022. También se produce después de los recientes intentos de los aliados occidentales de Kiev para negociar un acuerdo de paz, como CNN.

