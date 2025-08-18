





Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy El domingo acogió con beneplácito la decisión de los Estados Unidos de unirse a las garantías de seguridad para Ucrania, e instó a la creación de un formato trilateral que involucra a Ucrania, Estados Unidos y Rusia para resolver problemas. «Todos apoyan que los problemas clave deben resolverse con la participación de Ucrania en un formato trilateral: Ucrania, Estados Unidos y el jefe ruso», dijo Zelenskyy después de conversaciones con la Coalición de Willing.

«Esta es una decisión histórica de que Estados Unidos está listo para participar en garantías de seguridad para Ucrania. Las garantías de seguridad, como resultado de nuestro trabajo conjunto, realmente deben ser muy prácticas, brindando protección en tierra, en el aire y en el mar, y deben desarrollarse con la participación de Europa», escribió en un puesto en X.

Agradezco a todos los participantes de la Coalición de la Conversación de Willing para la Convención de hoy en Bruselas, en la víspera de la reunión en Washington, DC con el presidente Trump. Fue muy útil. Continuamos coordinando nuestras posiciones conjuntas. Hay un claro apoyo para Ucrania … pic.twitter.com/rp3qkkx7vn – Volodymyr Zelenskyy / Volodymyr Zelenskyy (@zelenskyua) 17 de agosto de 2025

Zelenskyy también pidió unidad en las naciones europeas, como lo hicieron cuando el Conflicto ruso-ucraína Comenzó en 2022. «Es crucial que Europa permanezca tan unida como lo fue en 2022. Esta fuerte unidad es esencial para lograr una paz real», dijo.

Mientras tanto, el representante permanente de Rusia en organizaciones internacionales en Viena Mikhail Ulyanov dijo que Occidente debería proporcionar a Rusia las mismas garantías de seguridad confiables que prometió Ucrania, informó Tass.

Hoy en Bruselas, describí nuestras posiciones sobre la unidad transatlántica, los esfuerzos de paz, los problemas territoriales y las garantías de seguridad, incluida la adhesión de la UE de Ucrania. Es crucial que Europa permanezca tan unida como en 2022. Esta fuerte unidad es esencial para lograr una paz real. pic.twitter.com/pct2cngy8g – Volodymyr Zelenskyy / Volodymyr Zelenskyy (@zelenskyua) 17 de agosto de 2025

«Muchos líderes de la UE enfatizan que el acuerdo de paz futuro debería proporcionar garantías de seguridad confiables para Ucrania. Rusia de acuerdo con esto. Pero tiene todo el derecho de esperar que Moscú también reciba garantías de seguridad efectivas «, dijo su declaración.

Según Ulyanov, Occidente está cometiendo un error al no comenzar a discutir ese paso con respecto a Rusia. El representante permanente enfatizó que estas garantías deberían ser «mucho más confiables que las notorias promesas» sobre la no expansión de la OTAN al este, según TASS.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que si habla con Vladimir Zelensky el 18 de agosto en Washington tienen éxito, se programará una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin; Sin embargo, el anfitrión de la Casa Blanca no especificó si la reunión sería trilateral, informó Tass.

