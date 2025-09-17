Kiev, Viva – Presidente Ucrania Volodymyr Zelenskyy Dicho listo para reunirse con el presidente de los Estados Unidos Donald Trump y presidente Rusia Vladimir Putin En formato trilateral o bilateral sin requisitos previos, pero deja de lado la posibilidad de una reunión celebrada en Moscú.

Leer también: Después de ser sentenciado a 27 años de prisión, el ex presidente brasileño Bolsonaro fue tratado en el Hospital Hipo y Vomitando el Hospital



«Estoy listo para reunirme con el presidente Trump y Putin trilateralmente o bilateralmente … Estoy listo para reunirme sin ninguna condición», dijo Zelenskyy en una entrevista con la transmisión de Noticias de Sky News de la estación de televisión británica el martes (16/9).



El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy (izquierda) se enfureció con el presidente Donald Trump en Washington DC, Estados Unidos (EE. UU.).

Leer también: Pramono reclama la congestión en TB Simatupang disminuyó durante el juicio de la carretera de peaje Fatmawati 2



Sin embargo, Zelenskyy dijo que no tenía la intención de ir a Moscú para negociar, pero estaba abierto a considerar la reunión propuesta en cualquier país, excepto Rusia, al tiempo que dijo que «hay muchas propuestas disponibles».

Con respecto al alto el fuego, Zelenskyy dijo que Ucrania también estaba lista para discutir esto.

Leer también: Lista de propietarios de Tiktok en los Estados Unidos



«Esperamos que el presidente Trump apruebe un alto el fuego. Estamos listos para un alto el fuego», agregó el presidente de Ucrania.

A principios de septiembre, Putin dijo que si Zelenskyy estaba listo para reunirse, podría venir a Moscú. Zelenskyy rechazó la oferta, además de afirmar que estaba listo para la reunión «en cualquier formato».

El portavoz de Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Putin invitó a Zelenskyy a Moscú a negociar, no a reclamar perder.

Trump anunció previamente el plan de reunión entre Putin y Zelenskyy, y después de eso podría haber una reunión de tres partes que involucran a Trump.

Mientras tanto, el principal asesor Putin Yury Ushakov dijo que en su conversación telefónica, Putin y Trump expresaron su apoyo para continuar las negociaciones directas entre las delegaciones rusas y de Ucrania.

Por lo tanto, discutieron la posibilidad de aumentar el nivel de representantes de Ucrania y Rusia en las negociaciones.

El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergey Lavrov, dijo que Moscú estaba listo para discutir los aspectos políticos del proceso de paz con Ucrania en cualquier formato, y Rusia aún no había recibido la respuesta de Ucrania a la propuesta que hizo en Estambul en 2022 para formar tres grupos de trabajo para resolver el tema de la humanidad, el ejército y la política. (Hormiga)