Zelenskyy: Donald Trump y Putin se encontrarán en medio de la guerra de Rusia-Ukraine







El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que se reunirá con Presidente ruso Vladimir Putin el próximo viernes en Alaska para discutir terminar la guerra en Ucrania. Podría ser un avance después de semanas de expresar frustración de que no se estuviera haciendo más para sofocar la lucha.

Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy Desestimó la cumbre planificada entre los presidentes estadounidenses y rusos el sábado, advirtiendo que cualquier acuerdo de paz excluyendo a Kiev conduciría a «soluciones muertas». Tocando las ansiedades ucranianas de que una reunión directa entre los dos podría marginar los intereses de Kiev y europeos, Zelenskyy dijo: «Cualquier decisión sin Ucrania tiene al mismo tiempo decisiones contra la paz. No traerán nada. Estas son decisiones muertas. Nunca funcionarán».

