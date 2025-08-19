Zelenskyy confirma USD 90 BN Plan de armas de EE. UU., Fechas de reunión trilateral pendiente







Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy El lunes (hora local) confirmó planes para que Ucrania comprara USD 90 mil millones en armas estadounidenses a través de la financiación europea como parte de sus garantías de seguridad, al tiempo que señala que las fechas para una reunión trilateral propuesta con el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aún no se han finalizado.

«¿Fecha? No, no, no. No tenemos ninguna fecha. Acabamos de confirmar después de esta reunión productiva con el Presidente y luego con todos nuestros colegas y socios, quienes confirmaron que estamos listos para una reunión trilateral. Y si Rusia propuso al presidente de los Estados Unidos un bilateral. Y luego veremos el resultado de Bilateral, y luego puede ser el Trilateral. Dicho todo este show, Ukraine, lo que siempre vamos al resultado de la oración, puede parar el resultado de todo el que se someterá a la oración. Y estamos listos para cualquier tipo de formato, pero en el nivel de líderes «, dijo.

Hoy, tuvieron lugar importantes negociaciones en Washington. Discutimos muchos problemas con el presidente Trump. Fue una conversación larga y detallada, incluidas las discusiones sobre la situación en el campo de batalla y nuestros pasos para acercar la paz. También hubo varias reuniones en un … pic.twitter.com/yqkdrlykci – Volodymyr Zelenskyy / Volodymyr Zelenskyy (@zelenskyua) 19 de agosto de 2025

Zelenskyy hizo los comentarios en una conferencia después de las conversaciones con el presidente de los Estados Unidos Donald Trump y líderes europeos en la Casa Blanca. Dijo que la discusión incluyó planes para que Ucrania comprara USD 90 mil millones en armas estadounidenses a través de la financiación europea como parte de sus garantías de seguridad, informó CNN. Otra parte de las garantías involucraría a los drones de fabricación de Ucrania, algunos de los cuales serían comprados por los Estados Unidos, dijo Zelenskyy, y señaló que no se ha llegado a ningún acuerdo formal. El acuerdo se formalizará durante la próxima semana o 10 días.

En una publicación sobre X, Zelenskyy escribió: «Hoy, se produjeron importantes negociaciones en Washington. Discutimos muchos problemas con el presidente Trump. Fue una conversación larga y detallada, incluidas las discusiones sobre la situación en el campo de batalla y nuestros pasos para acercar la paz. También hubo varias reuniones en un formato con los líderes europeos y el presidente de los Estados Unidos «.

«Discutimos las garantías de seguridad. Este es un tema clave, un punto de partida para finalizar la guerra. Apreciamos la importante señal de la Estados Unidos Con respecto a su disposición para apoyar y ser parte de estas garantías. Hoy se prestó mucha atención al regreso de nuestros hijos, a la liberación de prisioneros de guerra y civiles en poder de Rusia. Acordamos trabajar en esto. El presidente de los Estados Unidos también apoyó una reunión a nivel de líderes. Tal reunión es necesaria para resolver problemas delicados «, agregó.

