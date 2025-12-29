Zelenskyy califica de «invención» las acusaciones de ataque a la residencia de Putin







El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, rechazó el lunes las acusaciones de que Ucrania llevó a cabo un ataque contra la residencia del presidente ruso Vladimir Putin, calificando las afirmaciones de “fabricación” destinada a socavar los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra, informó la agencia de noticias ANI.

Los comentarios de Zelenskyy se produjeron después de que el Ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijera que la posición negociadora de Moscú podría cambiar tras un presunto ataque ucraniano a la residencia de Putin en la región rusa de Novgorod durante la noche. Rusia ha afirmado que drones de largo alcance apuntaron a la residencia estatal presidencial, también conocida como Valdai.

En una publicación en X, zelensky dijo que Rusia estaba recurriendo una vez más a “declaraciones peligrosas” para descarrilar los esfuerzos diplomáticos en curso que involucran a Estados Unidos.

Afirmó que la supuesta historia del ataque era totalmente falsa y se estaba utilizando como pretexto para justificar nuevos ataques contra Ucrania, incluida Kiev, así como la negativa de Rusia a tomar medidas para poner fin al conflicto, informó ANI.

«Esta supuesta historia de ‘huelga de residencia’ es una completa invención destinada a justificar ataques adicionales contra Ucrania y la propia falta de voluntad de Rusia para avanzar hacia la paz», dijo Zelenskyy, añadiendo que tales afirmaciones reflejaban lo que describió como «mentiras típicas rusas».

El presidente ucraniano dijo Kyiv no toma acciones que puedan socavar la diplomacia y acusó a Rusia de hacerlo repetidamente. Destacó que era fundamental que la comunidad internacional no permaneciera en silencio y permitiera que Moscú descarrilara los esfuerzos destinados a lograr una paz duradera, informó ANI.

Según informes citados por EuroNews, Lavrov advirtió que el presunto ataque no quedaría sin respuesta y acusó a Ucrania de lanzar 91 drones de largo alcance contra la residencia. Sin embargo, no aclaró si Putin estaba presente en el lugar en el momento del presunto ataque.

Zelenskyy desestimó las acusaciones como “otra mentira de la Federación Rusa”, sugiriendo que Moscú estaba reaccionando al progreso en el compromiso diplomático de Ucrania con Washington. Dijo que Rusia veía cualquier ausencia de discordia entre Kiev y Estados Unidos como un revés para sus propios intereses.

Las reclamaciones surgen en medio de las conversaciones de paz mientras Kyiv rechaza las acusaciones de ataque

Las acusaciones surgieron poco después de que Zelenskyy indicara que un proyecto de marco de paz que se está discutiendo incluye garantías de seguridad de Estados Unidos durante 15 años, y Ucrania busca extender esas garantías por hasta 50 años, según los informes.

Ucrania ha negado repetidamente haber tenido como objetivo a Putin o su residencia, manteniendo que sigue comprometida con los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto.

