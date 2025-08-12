Kyiv, Viva – Presidente de Ucrania Volodmir Zelensky comenzó a ablandarse sobre cuestiones regionales y la posibilidad de aprobado por la rendición del territorio Ucrania que se domina actualmente Rusia Para poner fin a la guerra de acuerdo con los planes respaldados por europeos.

Reportado El telégrafo, La actitud de suavizado de Zelensky antes de la reunión Triunfo–Putin En Alaska este fin de semana, el reclamo de un funcionario occidental no identificado, dijo que la rendición del territorio solo se podía hacer en una posición actualmente «controlada por los militares».

Según el informe diario, aunque Ucrania parece poder aceptar presentar el territorio, Ucrania solo aprobará el acuerdo de paz que le otorga garantías de seguridad en forma de compromiso de armas y membresía de la OTAN.

El telégrafo dijo que Ucrania podría aprobar la terminación de la guerra y la rendición del territorio ruso bajo un plan apoyado por los países europeos.

El diario afirma que la posibilidad de terminación de la guerra está abierta a lo largo de las líneas de la batalla y el control del defacto de Rusia contra todas las regiones que ocupa en Ucrania.

Estas áreas incluyen «República Popular de Donetsk», «República Popular de Luhanansk», Regiones Zaporizhzhia y Kherson, así como la Península de Crimea.

El telégrafo También informó que, según los funcionarios europeos, Zelensky tuvo la oportunidad de influir en los votantes en Ucrania, que estaban cada vez más abiertos a la opción de rendición regional a Rusia para poner fin a la guerra.

La Casa Blanca y el Kremlin confirmaron que el presidente Trump y el presidente Putin se reunirían en Alaska el viernes 15 de agosto de 2025.

Según el asistente presidencial ruso, Yury Ushakov, un embajador especial del presidente estadounidense Steve Witkoff, había propuesto una reunión de tres partidos entre Putin, Trump y Zelensky durante su visita a Rusia.

Sin embargo, la propuesta de Witkoff en ese momento no fue respondida por los rusos que en realidad sugirieron que el negocio esta vez se centrará en las reuniones bilaterales.

Luego, el presidente Putin dijo el jueves que la posibilidad de una reunión con el presidente Zelensky todavía estaba abierta, pero enfatizó las condiciones que la reunión podría celebrarse primero. Considera que las condiciones actuales aún no se cumplen.

Mientras tanto, antes de la reunión entre los líderes rusos y estadounidenses, Zelensky tenía un fuerte estrés de que no entregaría el territorio de Ucrania a Rusia.